Il Gruppo LEGO trasforma ‘Il Bacio’ di Gustav Klimt in un set LEGO Art da 4.000 pezzi, sviluppato con il Belvedere Museum di Vienna e disponibile da agosto 2026 per un’esperienza di costruzione immersiva.

Il Gruppo LEGO dedica un tributo inedito a Gustav Klimt trasformando il suo celebre dipinto Il Bacio in un set LEGO Art da 4.000 pezzi, il più grande della linea mai realizzato finora. Sviluppato in collaborazione con il Belvedere Museum di Vienna, il nuovo set propone una suggestiva interpretazione tridimensionale di uno dei capolavori più iconici della storia dell’arte moderna, disponibile in Early Access dal 1° agosto 2026 per i LEGO Insiders e per tutti dal 4 agosto 2026.

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Annunciato da Billund, in Danimarca, il set LEGO Art Gustav Klimt – Il Bacio (31221) invita appassionati e collezionisti a esplorare l’epoca d’oro della Secessione Viennese attraverso i mattoncini. La composizione riprende la famosa coppia abbracciata, lavorando su profondità, rilievi e dettagli per restituire la ricchezza decorativa dell’originale conservato al Belvedere.

Texture dorate, spirali e dettagli in mattoncini

Per ricreare l’universo visivo di Klimt, il set combina elementi LEGO dorati metallizzati, texture sovrapposte e pezzi decorati appositamente. Cerchi, spirali, fiori e i classici bottoncini LEGO compongono un mosaico materico che traduce in forma fisica la bidimensionalità del dipinto, mantenendone al tempo stesso l’impatto ornamentale. L’obiettivo è restare fedeli allo stile del pittore austriaco, icona del modernismo europeo.

Come racconta il Master Model Designer Milan Madge, la progettazione è stata una sfida creativa che ha richiesto di catturare le texture ricche, le tonalità dorate e i dettagli intricati dell’opera. La collaborazione con la curatrice Stephanie Auer, responsabile per l’arte del XIX e XX secolo al Belvedere Museum, ha permesso di tradurre simbolismo, decorazione e composizione in linguaggio LEGO, lavorando su ogni elemento distintivo dell’immaginario klimtiano.

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Ad accompagnare il lancio, il Gruppo LEGO ha realizzato anche un episodio podcast con Milan Madge e Stephanie Auer, disponibile dal 1° agosto su LEGO.com/TheKiss, Spotify e YouTube. La conversazione approfondisce l’eredità artistica di Klimt e il processo che ha portato a trasformare Il Bacio in un progetto di costruzione, pensato come colonna sonora ideale per un’esperienza ancora più immersiva.

Un capolavoro da costruire: prezzo, accesso e app Builder

Il set è pensato per un pubblico adulto, con un’età consigliata di 18+ e un totale di 4.000 pezzi. Proposto al prezzo di 299,99 euro, sarà disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale LEGO, nei LEGO Store e presso rivenditori selezionati, con accesso anticipato per i membri del programma LEGO Insiders. La struttura modulare e il formato LEGO Art ne fanno un oggetto da esposizione, pensato per dialogare con lo spazio domestico come un quadro contemporaneo.

A rendere l’esperienza di costruzione più coinvolgente contribuisce anche l’app LEGO Builder, che offre istruzioni 3D interattive e consente di monitorare i progressi su un’unica piattaforma digitale. Il progetto si colloca così a metà strada tra design, gioco consapevole e rielaborazione museale, avvicinando un pubblico trasversale alla pittura di Klimt attraverso il linguaggio dei mattoncini.

Con questa collaborazione, il Gruppo LEGO e il Belvedere Museum confermano l’interesse crescente per i dialoghi tra arte storica e cultura pop, trasformando un’icona della Secessione Viennese in un oggetto da costruire, contemplare e collezionare. Un modo diverso di entrare in relazione con Il Bacio, ricreandone passo dopo passo l’abbraccio dorato.

Foto: Ufficio Stampa