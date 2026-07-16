Completati gli interventi del programma PNRR Caput Mundi al Parco del Colle Oppio: restaurati portali, fontane storiche e impianto idrico ideato da Raffaele de Vico, restituendo al giardino la sua vocazione monumentale.

Con la conclusione degli interventi di restauro e valorizzazione, il Parco del Colle Oppio torna a mostrare il suo volto storico nel cuore di Roma. Nell’ambito del programma PNRR Caput Mundi, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha guidato un ampio progetto che restituisce alla città uno dei giardini monumentali più rappresentativi, dove convivono archeologia, paesaggio e architettura del primo Novecento.

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Il parco si sviluppa tra le testimonianze della Roma antica, dalla Domus Aurea alle Terme di Tito e di Traiano, integrate nel disegno paesaggistico realizzato tra il 1928 e il 1936 da Raffaele de Vico e Antonio Muñoz. Proprio questo impianto storico è al centro del recente intervento, volto a recuperare la funzione scenografica delle fontane e degli accessi monumentali.

Portali, fontane e impianto idrico tornano a nuova vita

Grazie a un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro, i due portali di accesso al parco di via delle Terme di Traiano e di via Nicola Salvi sono stati protagonisti di un resaturo, insieme alle forme architettoniche e monumentali della Fontana Ninfeo e della Fontana delle Anfore. Contestualmente, si è recuperato l’intero sistema originario di adduzione delle acque che alimenta le fontane, elemento chiave dell’identità del giardino.

Le operazioni hanno riguardato il consolidamento delle strutture, il recupero delle superfici lapidee, laterizie e in graniglia cementizia, la ricostruzione delle parti più degradate e il ripristino della piena funzionalità delle vasche e degli impianti. Un capitolo importante è stato il recupero dell’impianto idraulico ideato da Raffaele de Vico, tornato oggi pienamente funzionante dopo anni di inattività.

Attraverso il ripristino del sistema di alimentazione e l’introduzione di dispositivi di ricircolo e recupero delle acque, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, al parco si restituisce la sua storica componente scenografica e paesaggistica. L’acqua torna così a essere parte integrante dell’esperienza di visita, in linea con l’impianto progettuale originario.

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Un giardino storico tra archeologia e paesaggio urbano

«Con questo intervento di restauro e riqualificazione, il Parco del Colle Oppio viene restituito alla città, valorizzando le sue caratteristiche peculiari, nelle quali architettura del paesaggio, archeologia e sistema delle acque si integrano in un insieme unitario di straordinario interesse artistico e culturale. Il progetto non si è limitato alla conservazione dei singoli manufatti, ma ha permesso di ripristinare il funzionamento di un complesso sistema ideato quasi un secolo fa, restituendo leggibilità, armonia e qualità della fruizione a uno dei giardini più apprezzati della città», dichiara il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La realizzazione degli interventi è frutto della collaborazione tra la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, con il contributo di Acea Ato 2 e Areti, il cui supporto tecnico e operativo è stato decisivo per la rifunzionalizzazione degli impianti e la riqualificazione dell’intero parco.

Dalla Roma capitale al parco monumentale contemporaneo

La storia del Colle Oppio come giardino pubblico inizia nel 1871, quando l’area viene destinata a verde all’interno della zona monumentale riservata definita dalle nuove esigenze della Roma capitale. L’aspetto attuale prende forma più tardi, con i programmi urbanistici della Roma governatoriale, segnati dall’esaltazione del passato imperiale e da un forte interesse per il verde pubblico.

Tra il 1928 e il 1932, Raffaele de Vico realizza il primo nucleo del parco: l’area presso le sostruzioni della grande esedra meridionale delle Terme di Traiano, la scarpata su via Labicana e il lato verso via Mecenate. Il giardino, disposto lungo via Labicana e intorno ai resti della Domus Aurea neroniana, si struttura sull’incrocio di due assi principali, Viale Mizzi e Viale della Domus Aurea, con ingressi monumentali e una sequenza di fontane che sfruttano la naturale pendenza del colle.

Nel 1935-1936 Antonio Muñoz interviene sul settore superiore, trasformandolo in un vero e proprio parco archeologico intorno agli imponenti ruderi delle Terme di Traiano. La sua progettazione privilegia le esigenze urbanistiche della città e la ricerca di prospettive spettacolari, che ancora oggi definiscono l’identità del luogo. Il recente restauro si inserisce in questa lunga storia, riaffermando il ruolo del Colle Oppio come spazio pubblico di grande valore storico, artistico e paesaggistico.

Foto: Ufficio Stampa