Il MARV acquisisce l’opera ‘Janhyang: Thu 30 April, 2026’ di Bongsu Park, realizzata con pigmenti vegetali pressati, consolidando il dialogo tra natura, memoria e arte contemporanea.

L’opera Janhyang: Thu 30 April, 2026 dell’artista coreana Bongsu Park entra nella collezione permanente del Museo MARV, segnando un nuovo capitolo nel dialogo tra natura, memoria e arte contemporanea. Concepite in stretta relazione con gli spazi architettonici del museo, le superfici di Janhyang si presentano come immagini nate dal tempo e dalla materia organica, piuttosto che da un gesto pittorico tradizionale.

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Il lavoro appartiene alla serie Janhyang, in cui Park esplora il tema della memoria attraverso la trasformazione fisica della materia botanica. Questa acquisizione consolida l’impegno del MARV verso pratiche site-responsive e ricerca materiale, confermando l’interesse dell’istituzione per opere che intrecciano sperimentazione, percezione sensoriale e stratificazione culturale.

Un dipinto che nasce dal tempo e dalle piante

Alla base del processo creativo di Bongsu Park c’è un gesto radicale: quello di pressare piante vive direttamente sulla tela per un periodo prolungato, lasciando che siano i pigmenti naturali a imprimersi sulla superficie. L’immagine che ne scaturisce non è quindi dipinta nel senso canonico del termine, ma si forma organicamente, come risultato della relazione tra materia vegetale, durata e memoria.

In questo equilibrio delicato tra controllo e abbandono, l’artista affida alla natura una parte decisiva della composizione, trasformando la tela in una sorta di archivio sensibile. Il legame tra il tempo di essiccazione delle piante, la traccia che lasciano e il ricordo che evocano diventa il cuore stesso della sua ricerca, in cui la memoria non è solo tema concettuale ma processo materiale.

Progettata in risposta diretta agli ambienti espositivi del museo, Janhyang: Thu 30 April, 2026 dialoga con l’architettura del MARV creando uno spazio contemplativo. Qui la presenza visiva dell’opera e le tracce persistenti della memoria appaiono indissolubili, offrendo al pubblico un’esperienza in cui percezione e risonanza emotiva procedono di pari passo.

Fiori della Memoria e la dimensione multisensoriale

L’acquisizione arriva dopo la presentazione di Fiori della Memoria, mostra personale di Bongsu Park curata da Riccardo Freddo e Luca Baroni in collaborazione con Bongsu Park e la galleria Gallery Rosenfeld. L’esposizione ha introdotto il pubblico alla pratica multisensoriale dell’artista, riunendo pittura, scultura, ceramica, performance e composizioni olfattive ispirate al concetto coreano di Janhyang, inteso come risonanza persistente di profumo e memoria.

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Con l’ingresso dell’opera nella collezione permanente, il MARV garantisce un accesso duraturo a questo universo di immagini nate dall’incontro tra botanica e memoria, inserendolo in un percorso più ampio dedicato all’arte contemporanea. L’acquisizione rappresenta inoltre un ulteriore riconoscimento istituzionale per il lavoro di Bongsu Park e conferma la collaborazione in corso tra Gallery Rosenfeld e importanti musei internazionali nella promozione di pratiche artistiche sperimentali.

Attraverso Janhyang, la pittura si fa traccia, sedimentazione e presenza silenziosa: un invito a ripensare il rapporto tra corpo, natura e ricordo, là dove il colore non viene steso, ma affiora lentamente dalla materia stessa.

Foto: Ufficio Stampa