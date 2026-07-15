Al Roma Summer Fest migliaia di spettatori hanno partecipato a ‘EIFLES | SELFIE’, l’azione artistica di Michelangelo Pistoletto culminata nella rivelazione del simbolo del Terzo Paradiso.

Il concerto dei Subsonica al Roma Summer Fest si è trasformato in un’azione artistica collettiva firmata da Michelangelo Pistoletto. Il 12 luglio, il pubblico è stato infatti protagonista di EIFLES | SELFIE, il progetto partecipativo ideato dall’artista biellese che invita gli spettatori a diventare parte dell’opera.

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Prima dell’inizio dello spettacolo, migliaia di persone hanno lasciato firme, dediche, disegni e messaggi su una grande superficie specchiante. Durante l’esecuzione de Il Terzo Paradiso, lo specchio è quindi finito sul palco e, con la rimozione di un adesivo, è apparso il simbolo del Terzo Paradiso, trasformando i segni del pubblico nell’opera stessa. L’idea di EIFLES | SELFIE nasce proprio da questo principio: superare la firma dell’artista per costruire un’opera firmata dalla collettività, in cui ogni partecipante contribuisce alla sua realizzazione.

EIFLES | SELFIE: il pubblico dei Subsonica protagonista dell’opera di Michelangelo Pistoletto

Il simbolo del Terzo Paradiso, elaborato da Michelangelo Pistoletto nei primi anni Duemila, rielabora il segno matematico dell’infinito aggiungendo un terzo cerchio centrale. I due cerchi esterni rappresentano la natura e l’artificio, mentre quello centrale simboleggia il loro equilibrio, immaginando una nuova fase dell’umanità fondata sulla responsabilità condivisa tra sviluppo tecnologico e tutela del mondo naturale.

Dal 2003 il Terzo Paradiso è diventato il progetto simbolo di Cittadellarte, diffondendosi attraverso installazioni e azioni partecipative realizzate in tutto il mondo grazie a una rete internazionale di Ambasciate Rebirth, che oggi coinvolge milioni di persone.