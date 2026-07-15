Dal Grande Cretto di Burri alla missione del Museo delle Trame Mediterranee: Enzo Fiammetta riflette sul ruolo dell’arte come spazio di dialogo tra culture, linguaggi e memoria condivisa.

C’è un motivo se Between, la videoinstallazione di Jacopo Di Cera presentata a Gibellina Photoroad 2026, ha trovato casa nel Granaio del Museo delle Trame Mediterranee. Non è soltanto una scelta espositiva, ma un riconoscimento. A raccontarlo è Enzo Fiammetta, Direttore del museo, che vede nell’opera dell’artista un dialogo raro con uno dei luoghi simbolo della memoria contemporanea italiana: il Grande Cretto di Alberto Burri.

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«Un’operazione poetica»

«Mi ha colpito la sensibilità con cui Jacopo ha letto uno dei monumenti più importanti della storia recente di Gibellina. In oltre centoquaranta progetti del festival, il Cretto è stato affrontato pochissime volte. – commenta – È un luogo iconico, dove tutti si riconoscono e che richiede un equilibrio difficilissimo tra il proprio linguaggio e la forza dell’opera di Burri».

Per Fiammetta, la scelta di riportare gli abitanti della vecchia Gibellina dentro il Cretto attraverso gesti quotidiani – una partita a carte, i bambini che giocano, una donna che stende i panni – è ciò che rende Between speciale. «È un’operazione delicata, romantica e profondamente poetica. – precisa – Il Cretto è uno spazio complesso, con cui molti artisti si sono confrontati. Jacopo ha trovato un equilibrio raro, riportando simbolicamente la vita all’interno di un luogo nato per custodire la memoria».

Il Museo delle Trame Mediterranee contro le barriere

Anche la collocazione dell’opera all’interno del museo è stata oggetto di una lunga riflessione: «All’inizio avevamo valutato altri spazi, ma non ci convincevano. Poi ho pensato che il Granaio, che custodisce artisti ormai storicizzati, fosse il luogo giusto. Entrare in quello spazio è un passaggio importante. La delicatezza con cui Jacopo si è avvicinato alla città, alla sua storia e alla sua memoria meritava proprio quella collocazione». L’intervista diventa tuttavia presto una riflessione sul ruolo stesso del Museo delle Trame Mediterranee, nato per mettere in dialogo linguaggi, epoche e culture diverse.

«Viviamo un periodo molto complesso e credo che l’unico modo per attraversarlo sia mettere insieme le istanze creative delle diverse culture. – dice Fiammetta – Il nostro museo nasce proprio per abbattere le barriere: tra arti maggiori e arti minori, tra arti decorative e arti contemporanee, tra linguaggi tradizionali e multimediali. Significa dare dignità a modi differenti di intendere la creatività e riconoscere il valore di culture che oggi rischiano di essere messe ai margini».

Strumenti e temi

È una filosofia che attraversa l’intero percorso espositivo, dove reperti archeologici, manufatti provenienti dal Mediterraneo e opere contemporanee convivono senza gerarchie. Anche il linguaggio digitale, secondo Fiammetta, trova qui una sua naturale collocazione: «La multimedialità è uno strumento, non il tema. Quella di Jacopo, per esempio, è un’opera profondamente classica. Nel museo raccontiamo quattromila anni di storia, dall’Età del Bronzo ai giorni nostri, e alla fine ci si accorge che gli elementi ricorrenti sono sempre gli stessi: il giorno e la notte, il sole e la luna, il cibo, l’uomo, la donna, la nascita. Cambiano i mezzi espressivi, ma le grandi domande dell’umanità restano identiche».

È proprio in questa continuità che Fiammetta riconosce il valore di Between: un’opera contemporanea capace di parlare della vita quotidiana e della memoria collettiva senza lasciarsi sedurre dall’effetto tecnologico. «Jacopo ha riportato nel Cretto ciò che siamo davvero: i bambini che giocano, gli anziani che si ritrovano, i gesti di ogni giorno. – dice – Alla fine siamo fatti della stessa materia dei sogni, e l’arte continua a ricordarcelo».