Il Parco archeologico del Colosseo riapre le sue porte in notturna con “Una notte al Colosseo”: visite guidate serali il martedì e il giovedì, tra arena, cavea e sotterranei, per riscoprire la storia antica sotto le stelle.

Il Parco archeologico del Colosseo rinnova per il 2026 l’appuntamento con le aperture serali straordinarie, riportando a Roma l’esperienza di “Una notte al Colosseo”. Da 14 luglio, cittadini e turisti possono vivere il monumento simbolo della Città Eterna in un’atmosfera raccolta e suggestiva, lontano dall’afflusso delle ore diurne, tra luci soffuse e percorsi guidati dedicati.

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Il progetto propone un modo diverso di entrare in contatto con la storia antica, con visite serali a numero chiuso condotte da personale specializzato. Il PArCo punta così a unire ricerca, tutela e valorizzazione, offrendo narrazioni accurate pensate per un pubblico ampio e diversificato, che può riscoprire il Colosseo in una veste inedita.

Un percorso guidato tra arena, cavea e sotterranei

Ogni martedì e giovedì, dalle ore 20.00 alle 23.00 (con ultimo ingresso alle 21.50), i visitatori hanno accesso a un itinerario di circa 60 minuti che attraversa alcuni degli spazi più evocativi dell’anfiteatro. La partenza avviene dal fornice Nord, antica entrata principale dell’Imperatore, per poi svilupparsi lungo il primo ordine, il piano dell’arena e i sotterranei, offrendo prospettive insolite sul monumento e sulla sua architettura.

Dal piano dell’arena si può cogliere una visione completa della cavea, mentre nei sotterranei il pubblico incontra l’esposizione permanente “Spettacoli nell’Arena del Colosseo. I protagonisti”. Qui il racconto si concentra sui grandi spettacoli dell’antichità, dalle cacce venationes ai combattimenti gladiatori munera, restituendo la complessità di un luogo che fu scena di eventi pubblici, rituali e politici.

«Con “Una Notte al Colosseo” il PArCo rinnova il proprio impegno nel coniugare tutela, ricerca e valorizzazione, offrendo esperienze di visita fondate sul rigore scientifico e sulla qualità della narrazione, affinché il patrimonio possa essere sempre più accessibile, comprensibile e condiviso da un pubblico ampio e diversificato», dichiara il Direttore del Parco archeologico del Colosseo, architetto Simone Quilici. Una dichiarazione che sottolinea la volontà di rendere il sito non solo un simbolo identitario, ma anche uno spazio di conoscenza attiva.

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Biglietti, prenotazioni e informazioni pratiche

Per garantire un’esperienza di qualità e la massima tutela del patrimonio, le visite serali si svolgono con prenotazione obbligatoria e un numero limitato di partecipanti, fino a 25 persone per ciascun turno. I biglietti sono disponibili esclusivamente sul sito ufficiale ticketing.colosseo.it e vengono messi in vendita a partire da 7 giorni prima della data prescelta per la visita.

In fase di acquisto è richiesta particolare attenzione: è necessaria la corrispondenza tra i documenti di identità dei partecipanti e i nomi inseriti al momento della prenotazione. L’iniziativa si rivolge a singoli, gruppi, adulti e giovani interessati a esplorare la storia antica e l’archeologia in un contesto diverso dal consueto orario di visita.

Le visite si tengono al Colosseo, nel cuore di Roma, con turni serali che permettono di apprezzare il monumento in condizioni di luce e affluenza particolari, valorizzandone i dettagli architettonici e la dimensione narrativa. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma è possibile consultare il sito istituzionale www.colosseo.it, punto di riferimento per tutte le attività del Parco archeologico.

Foto: Astrid D’Eredità