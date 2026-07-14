Dal 17 al 23 luglio 2026 la Sovrintendenza Capitolina propone passeggiate all’aperto e visite guidate tra Sepolcro degli Scipioni, Monte Testaccio e musei, per scoprire Roma con nuovi sguardi.

Roma, alla scoperta del Sepolcro degli Scipioni e del Monte dei Cocci nel weekend fra il 17 e il 23 luglio. Una settimana di camminate archeologiche e visite guidate per scoprire la città da prospettive inedite: dal 17 al 23 luglio 2026 la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone un fitto calendario di appuntamenti tra storia urbana, arte e natura. Passeggiate all’aperto, storytelling d’autore e incontri nei musei accompagnano l’estate culturale di Roma, con iniziative pensate per pubblici diversi ma unite da un filo conduttore: esplorare il patrimonio con lentezza e in modo partecipato.

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Il programma rientra nelle attività promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina, e invita romani e visitatori a muoversi tra aree archeologiche, colline artificiali e spazi museali, alternando momenti di narrazione, osservazione dal vero e approfondimento storico.

Sepolcro degli Scipioni e Monte Testaccio, Roma a passo lento

Tra le proposte di Roma, la tua guida culturale, il ciclo di visite, incontri e formazione curato dalla Sovrintendenza, spicca l’appuntamento di sabato 18 luglio alle 9.30 con Archeologia in Comune al Sepolcro degli Scipioni. Lungo il tratto urbano della via Appia Antica, la visita guidata conduce nell’area archeologica della più potente famiglia della Roma repubblicana, un complesso ipogeo solitamente poco accessibile, raggiungibile da via di Porta San Sebastiano 18, con prenotazione obbligatoria allo 060608 e un massimo di 12 partecipanti.

Il fine settimana prosegue domenica 19 luglio alle 9.30 con la Passeggiata sul Monte Testaccio, il celebre “monte dei cocci” formato dall’accumulo secolare di frammenti di anfore provenienti dal vicino porto fluviale. Il percorso, con appuntamento in via Nicola Zabaglia 24, è pensato per piccoli gruppi (massimo 20 persone, prenotazione obbligatoria allo 060608) e non è adatto a chi ha difficoltà motorie, proprio per la natura del tracciato in salita sul rilievo artificiale.

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Le due iniziative esemplificano la filosofia delle passeggiate della Sovrintendenza: entrare in contatto diretto con i luoghi, intrecciando racconto storico, osservazione del paesaggio urbano e scoperta di aree spesso poco note, ma centrali per comprendere la stratificazione della città.

Storytelling nei musei e spettacoli sotto la cupola del cielo

Nella stessa domenica 19 luglio, alle 10.30, il calendario si sposta al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese con il ciclo Artisti a Villa Borghese. Curato da Claudio Crescentini, l’incontro “Lina Passalacqua. La natura futurista dell’esistenza” propone uno storytelling dedicato alla lunga attività della pittrice, conosciuta come l’ultima futurista, ospitato nella Saletta video del museo. A seguire è prevista la proiezione del documentario L’Essenza geometrica delle passioni, per la regia di Giulio Latini in collaborazione con PM Progetti Mediali, visibile fino al 27 settembre 2026. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata allo 060608 e accesso gratuito alla sola area dell’evento.

Per il ciclo aMICi, giovedì 23 luglio alle 16.00 il Museo di scultura antica Giovanni Barracco ospita la visita con interprete LIS “L’Egitto di Ramses II e i Ramessidi”, dedicata a una delle figure più rappresentative del Vicino Oriente Antico. L’attività è gratuita per i possessori di Roma MIC Card, con prenotazione consigliata allo 060608 e un massimo di 25 partecipanti.

Completa la settimana il programma del Planetario di Roma, dove proseguono gli spettacoli astronomici per adulti e famiglie, tra cui Ritorno alle stelle, La notte stellata, Quando cadono le stelle ed eventi dedicati ai più piccoli come Il Dottor Stellarium alla scoperta della luna e Girotondo tra i Pianeti. I biglietti sono acquistabili online e le informazioni aggiornate su orari, modalità di accesso e tariffe sono disponibili sul portale dei Musei in Comune.

Il calendario, suscettibile di variazioni, è pensato per chi desidera vivere Roma tra camminate mattutine, soste nei musei e serate sotto la cupola del Planetario, con un unico riferimento per info e prenotazioni: il servizio 060608, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Foto: Ufficio Stampa