La responsabile delle Relazioni istituzionali di HF4 – International Art Hub racconta il significato della collaborazione con Jacopo Di Cera e Gibellina Photoroad 2026.

C’è anche HF4 – International Art Hub tra i protagonisti di Between, la videoinstallazione con cui Jacopo Di Cera partecipa a Gibellina Photoroad 2026. Partner del progetto, l’hub internazionale ha accompagnato la produzione dell’opera che, fino al 6 settembre, anima gli spazi del Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi con una riflessione sul rapporto tra memoria, territorio e comunità.

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«Come HF4 siamo particolarmente orgogliosi di aver preso parte al progetto Between di Jacopo Di Cera», racconta Valeria Picchi, responsabile delle Relazioni istituzionali di HF4 – International Art Hub. «È un progetto perfettamente in linea con lo spazio che lo ospita, il Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi, che da sempre custodisce i grandi protagonisti dell’arte contemporanea del Novecento in un dialogo costante tra territorio, memoria e arte», prosegue.

Secondo Picchi, proprio questo dialogo trova oggi una nuova interpretazione grazie al linguaggio dell’artista: «Con uno sguardo rivolto ai linguaggi del contemporaneo e del digitale, Between racconta una vita che torna ad abitare simbolicamente gli spazi della vecchia Gibellina. Essere presenti qui, nell’anno in cui Gibellina è Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, rappresenta un momento particolarmente significativo sia per Jacopo Di Cera sia per HF4».

Un ringraziamento che si estende anche alle istituzioni che hanno reso possibile il progetto: «Per questo desideriamo ringraziare Giuliano Ippolito ed Enzo Fiammetta, vicepresidente della Fondazione Orestiadi e direttore artistico del Museo delle Trame Mediterranee, e Arianna Catania, ideatrice e curatrice di Gibellina Photoroad, per aver accolto Between all’interno di questo straordinario percorso».