Un viaggio fra il potere, la bellezza e la storia

Roma non è solo la città dei grandi monumenti classici; dietro i portoni del centro storico si nascondono cortili rinascimentali, gallerie barocche e collezioni d’arte private mozzafiato. Per un’esperienza unica, lontana dai soliti flussi turistici, questa guida vi accompagnerà alla scoperta delle dimore patrizie e dei palazzi storici che hanno plasmato la Città Eterna.

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Itinerario 1: Il Cuore del Barocco e del Potere (Centro Storico – Quirinale)

Perfetto da fare a piedi, si snoda tra le vie dello shopping e i colli storici.

Galleria Doria Pamphilj

Perchè visitarlo: Una sfolgorante dimora storica abitata per secoli dalla famiglia stessa. Da non perdere la Galleria degli Specchi e i capolavori assoluti di Caravaggio e Velázquez, oltre agli sfarzosi appartamenti privati.

Una sfolgorante dimora storica abitata per secoli dalla famiglia stessa. Da non perdere la Galleria degli Specchi e i capolavori assoluti di Caravaggio e Velázquez, oltre agli sfarzosi appartamenti privati. Come raggiungerne la zona: Si trova in Via del Corso 305, a pochi passi da Piazza Venezia (snodo bus principale) e non distante dalla metro A (Flaminio o Barberini).

Si trova in Via del Corso 305, a pochi passi da Piazza Venezia (snodo bus principale) e non distante dalla metro A (Flaminio o Barberini). Info utili: Lun-Gio 9:00-18:00, Ven-Dom 10:00-19:00. Biglietto €16.

Galleria Colonna

Perchè visitarlo : Simbolo di una delle casate più influenti di Roma. Il Salone Grande vi lascerà a bocca aperta per maestosità, mentre gli appartamenti della Principessa Isabelle custodiscono l’anima più intima della famiglia.

Simbolo di una delle casate più influenti di Roma. Il Salone Grande vi lascerà a bocca aperta per maestosità, mentre gli appartamenti della Principessa Isabelle custodiscono l’anima più intima della famiglia. Come raggiungerne la zona: Situata in Via della Pilotta 17, vicinissima a Piazza Venezia e a Fontana di Trevi.

Situata in Via della Pilotta 17, vicinissima a Piazza Venezia e a Fontana di Trevi. Info utili: Apertura ordinaria solo il sabato mattina (9:30-13:15). Biglietto da €15 a €25.

3. Palazzo del Quirinale

Perchè visitarlo : Oggi è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica. Nato come residenza estiva papale, vanta gli interventi di Carlo Maderno e Domenico Fontana, con interni sfarzosi intrisi di storia italiana.

Oggi è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica. Nato come residenza estiva papale, vanta gli interventi di Carlo Maderno e Domenico Fontana, con interni sfarzosi intrisi di storia italiana. Come raggiungerne la zona: In Piazza del Quirinale. Raggiungibile a piedi da Via Nazionale o scendendo alla fermata metro A “Barberini”.

In Piazza del Quirinale. Raggiungibile a piedi da Via Nazionale o scendendo alla fermata metro A “Barberini”. Info utili: Aperto Mar-Dom (chiuso gio) 9:30-16:00. Ingresso a partire da €1.50 (solo su prenotazione obbligatoria).

Itinerario 2: Palazzi storici fra illusioni Ottiche e Rinascimento (Campo de’ Fiori – Trastevere)

Un percorso che unisce l’eleganza rinascimentale ai giochi di prospettiva d’epoca barocca.

Palazzo Farnese

Perchè visitarlo : Attuale sede dell’Ambasciata di Francia, è un capolavoro nato dal genio di Sangallo e Michelangelo. Custodisce lo spettacolare ciclo di affreschi “L’Amore degli Dei” di Annibale Carracci nel salone principale.

Attuale sede dell’Ambasciata di Francia, è un capolavoro nato dal genio di Sangallo e Michelangelo. Custodisce lo spettacolare ciclo di affreschi “L’Amore degli Dei” di Annibale Carracci nel salone principale. Come raggiungerne la zona: Situato nella splendida Piazza Farnese, a pochi metri da Campo de’ Fiori. Raggiungibile con i bus che collegano Corso Vittorio Emanuele II.

Situato nella splendida Piazza Farnese, a pochi metri da Campo de’ Fiori. Raggiungibile con i bus che collegano Corso Vittorio Emanuele II. Info utili: Visite solo su prenotazione (almeno 5 giorni di anticipo) il lunedì, mercoledì e venerdì. Prezzi da €15.

Palazzo Spada

Perchè visitarlo : Una ricca collezione d’arte rinascimentale e, soprattutto, la celeberrima Prospettiva del Borromini: una galleria colonnata che sembra lunghissima ma in realtà misura meno di 9 metri.

Una ricca collezione d’arte rinascimentale e, soprattutto, la celeberrima Prospettiva del Borromini: una galleria colonnata che sembra lunghissima ma in realtà misura meno di 9 metri. Come raggiungerne la zona: Piazza Capo di Ferro 13, a brevissima distanza da Palazzo Farnese.

Piazza Capo di Ferro 13, a brevissima distanza da Palazzo Farnese. Info utili: Lun-Dom 8:30-19:30 (chiuso il martedì). Biglietto €2/€6.

Villa Farnesina

Perchè visitarlo : Una splendida villa suburbana commissionata dal banchiere Agostino Chigi come pegno d’amore per la sua amata. Gli affreschi di Raffaello, tra cui la celebre “Galatea”, ne fanno un tempio dell’età d’oro del Rinascimento.

Una splendida villa suburbana commissionata dal banchiere Agostino Chigi come pegno d’amore per la sua amata. Gli affreschi di Raffaello, tra cui la celebre “Galatea”, ne fanno un tempio dell’età d’oro del Rinascimento. Come raggiungerne la zona: Attraversando il Tevere, in Via della Lungara 230 (Trastevere). Raggiungibile a piedi da Piazza Trilussa.

Attraversando il Tevere, in Via della Lungara 230 (Trastevere). Raggiungibile a piedi da Piazza Trilussa. Info utili: Lun-Sat 9:00-14:00. Biglietto €7/€12.

Itinerario 3: Il Tridente e l’Asse della Cultura (Piazza Navona – Via del Corso – Trinità dei Monti)

Un itinerario verticale che parte dal cuore di Roma e sale verso i panorami del Pincio.

Palazzo Altemps

Perchè visitarlo : Un’oasi di assoluta tranquillità a pochi passi dalla folla di Piazza Navona. Ospita una straordinaria collezione di sculture antiche (tra cui il Sarcofago Ludovisi) incorniciata da affreschi rinascimentali.

Un’oasi di assoluta tranquillità a pochi passi dalla folla di Piazza Navona. Ospita una straordinaria collezione di sculture antiche (tra cui il Sarcofago Ludovisi) incorniciata da affreschi rinascimentali. Come raggiungerne la zona: Piazza di Sant’Apollinare 46. Ci si arriva facilmente a piedi dalle fermate dei bus di Corso Rinascimento o Zanardelli.

Piazza di Sant’Apollinare 46. Ci si arriva facilmente a piedi dalle fermate dei bus di Corso Rinascimento o Zanardelli. Info utili: Mar-Dom 9:30-19:00. Biglietto €2/€8 (gratis minori di 18 anni).

Palazzo Venezia

Perchè visitarlo : Un imponente palazzo che ha attraversato le epoche: da residenza papale a quartier generale del fascismo, oggi ospita un grande museo ricco di giardini, cortili e sale storiche che raccontano secoli di vicende cittadine.

Un imponente palazzo che ha attraversato le epoche: da residenza papale a quartier generale del fascismo, oggi ospita un grande museo ricco di giardini, cortili e sale storiche che raccontano secoli di vicende cittadine. Come raggiungerne la zona: In Via del Plebiscito 118, centralissimo, affacciato direttamente su Piazza Venezia.

In Via del Plebiscito 118, centralissimo, affacciato direttamente su Piazza Venezia. Info utili: Lun-Dom 9:30-19:30. Biglietto €15.

Villa Medici