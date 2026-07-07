Oltre 75mila persone in coda virtuale e biglietti esauriti fino al 31 dicembre 2027 per vedere l’Arazzo di Bayeux al British Museum di Londra, in mostra dal 10 settembre 2026.

Proprio come per un concerto degli Oasis: oltre 9 ore di fila (online) per vedere dal vivo l’Arazzo di Bayeux al British Museum di Londra. Il ritorno in Inghilterra del celebre arazzo medievale si sta trasformando in un caso culturale e mediatico: l’opera – che sarà esposta per la prima volta fuori dalla sua sede normanna dopo quasi un millennio – sarà esposta al British dal 10 settembre 2026, ma vederla non è così semplice. I biglietti infatti sono andati esauriti fino al 31 dicembre 2027, con una richiesta senza precedenti sul sito del museo.

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La coda virtuale per accaparrarsi un ticket ha raggiunto punte di 9 ore, con oltre 75mila persone in attesa nei primi giorni di vendita. In totale sono già stati venduti 40mila biglietti, tanto che il museo ha temporaneamente sospeso le vendite annunciando che nuove disponibilità saranno caricate il prossimo anno. I prezzi arrivano fino a 33 sterline a ingresso, oltre 38 euro. (Fonte Tg La7)

Una mostra evento che mette alla prova il sistema di prenotazione

L’esposizione londinese dell’arazzo, lungo circa 68,38 metri e celebre per la narrazione della conquista normanna dell’Inghilterra guidata da Guglielmo il Conquistatore, è stata da subito presentata come un evento irripetibile. Il via libera definitivo allo spostamento è arrivato a giugno 2026 dal ministero della Cultura francese, dopo un ampio dibattito sulla sicurezza dell’operazione e sulle condizioni conservative dell’opera.

Già nei mesi precedenti, l’Arazzo di Bayeux era tornato al centro del dibattito internazionale per la delicatezza del trasferimento: un ricamo di quasi settanta metri, realizzato su lino con fili di lana tinti con pigmenti naturali, estremamente sensibile a luce, umidità e variazioni di temperatura. Il suo arrivo a Londra, assicurato per oltre 900 milioni di euro, ha trasformato l’apertura delle prenotazioni in un vero stress test per la piattaforma online del museo, costretta a gestire flussi di utenti paragonabili a quelli dei grandi concerti o dei lanci di prodotti tecnologici.

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Tra storia, simboli e polemiche: perché tutti vogliono vederlo

La corsa ai biglietti è alimentata anche dalla forza simbolica dell’opera, che racconta in forma di racconto visivo continuo la conquista dell’Inghilterra, dall’inviato del re Edoardo il Confessore, Aroldo II d’Inghilterra, fino alla battaglia di Hastings. Scene celebri come la cometa di Halley o la presunta freccia nell’occhio di Aroldo hanno reso l’arazzo uno dei manufatti più studiati e discussi della storia medievale europea.

Non stupisce quindi che il suo viaggio oltre Manica, dopo secoli di permanenza in Normandia, abbia suscitato anche forti resistenze. Nel 2025 lo storico dell’arte Didier Rykner aveva promosso una petizione online per fermare lo spostamento, raccogliendo quasi 80mila firme. Le preoccupazioni riguardavano soprattutto i rischi di un trasferimento di un tessuto tanto fragile, nonostante le misure eccezionali previste per il trasporto e il controllo ambientale.

Un ritorno simbolico in Inghilterra e un fenomeno di massa

Per molti studiosi, la tappa londinese dell’Arazzo di Bayeux assume anche il valore di un ritorno a casa. Diversi storici ipotizzano infatti che il ricamo sia stato realizzato proprio in Inghilterra, forse nell’area di Canterbury, poco dopo la conquista normanna. Esporlo oggi al British Museum significa quindi riportare, almeno temporaneamente, sull’isola il grande racconto figurato di una delle più profonde fratture della storia inglese.

Nel frattempo, la domanda di biglietti continua a crescere e la prospettiva di nuove finestre di prenotazione promette altre lunghe attese davanti allo schermo. L’Arazzo di Bayeux, nato per celebrare il potere dei vincitori quasi mille anni fa, dimostra oggi di saper ancora catalizzare masse e immaginario collettivo, trasformando una mostra di arte medievale in uno degli appuntamenti più contesi del calendario culturale europeo.

Foto: Wikipedia Pubblico Dominio