La collaborazione tra E.ON e la Fondazione Riccardo Catella, nell’ambito del programma culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, ha dato vita a un’installazione urbana culminata con la performance di Noemi.

La collaborazione tra E.ON e la Fondazione Riccardo Catella, inserita nel programma culturale 2026 di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano e nella rassegna musicale BOOM BAM! Sunset Music in the Park, ha preso forma in un evento che ha trasformato la facciata della Fondazione in un’installazione urbana. Un grande cucù rosso in scala architettonica ha ridisegnato il volto dell’edificio nel distretto di Portanuova, diventando il fulcro di una serata che ha unito musica, performance e comunicazione.

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Il momento più atteso è arrivato allo scoccare delle 20. Le ante del grande cucù si sono aperte svelando Noemi, ospite speciale dell’evento, che si è esibita dal vivo interpretando alcuni dei suoi brani più celebri insieme al nuovo singolo Tu cosa fai questa sera. La performance ha trasformato l’installazione in un vero e proprio palcoscenico urbano, costruito attorno al tema del tempo e della condivisione.

Un cucù rosso trasforma la facciata della Fondazione Riccardo Catella

L’iniziativa è nata per accompagnare il lancio della nuova campagna E.ON Ore per Te, sviluppata intorno all’idea di dedicare ogni giorno più tempo alle proprie passioni. Da qui la scelta di fare delle 20 il momento simbolico dell’intero progetto, tradotto visivamente nell’apertura del grande cucù, pensato come interpretazione fisica del concept creativo della campagna.

Prima della performance musicale, la serata si è aperta con un momento di approfondimento dedicato alla strategia dell’azienda e agli obiettivi della nuova iniziativa. «In un contesto in cui i prezzi dell’energia sono sempre più variabili e la gestione dei consumi sempre più centrale, il nostro impegno è essere vicini ai clienti con soluzioni che rendano l’energia più semplice, accessibile e comprensibile. Vogliamo accompagnare famiglie e imprese nella transizione energetica con strumenti concreti che aiutino a gestire i propri consumi in modo più consapevole, generando benefici reali nella vita quotidiana», ha dichiarato Luca Conti, CEO di E.ON Italia.

La collaborazione tra E.ON e BAM – Biblioteca degli Alberi Milano

Sul significato dell’intervento urbano è intervenuto anche Mauro Biraghi, Head of Brand & Marketing Communication di E.ON Energia: «Abbiamo voluto tradurre il concept della campagna È l’ora per te in un’installazione immediatamente riconoscibile nel cuore di Milano. Il grande cucù rosso E.ON interpreta il tema del tempo e il momento simbolico delle 20:00, quando la giornata cambia ritmo e le persone si dedicano alle proprie passioni. L’installazione diventa così un’esperienza visiva che dialoga con la città e anticipa il momento clou della serata, in cui musica e performance live danno piena espressione allo spirito della campagna».

Più che limitarsi a presentare una nuova campagna di comunicazione, l’evento ha scelto il linguaggio dell’installazione temporanea e della performance dal vivo, trasformando per alcune ore uno degli edifici simbolo di Portanuova in una scenografia urbana dove architettura, musica e comunicazione si sono incontrate all’interno del programma culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano.