Dal 3 luglio al 14 settembre 2026 il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria prolunga l’orario con aperture serali, conferenze e un concerto lirico in terrazza.

L’estate 2026 porta nuove occasioni di incontro al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che inaugura il programma Estate al MArRC con un fitto calendario di conferenze, concerti e aperture straordinarie. Nel cuore di Reggio Calabria, il museo prolunga l’orario di visita e invita il pubblico a vivere le sue collezioni anche nelle ore serali, tra archeologia, musica e panorami sullo Stretto di Messina.

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Il primo appuntamento è fissato per venerdì 26 giugno 2026, alle ore 17:30, con la conferenza Alla riscoperta della necropoli ellenistica, ultimo incontro del ciclo dei Pomeriggi Archeologici ospitato sulla Terrazza del museo. A dialogare con il pubblico sarà il direttore Fabrizio Sudano, che guiderà alla scoperta del complesso funerario di Piazza De Nava, emerso nel 1932 durante la costruzione dell’edificio.

La necropoli ellenistica di Piazza De Nava

La conferenza Alla riscoperta della necropoli ellenistica si inserisce nella collaborazione tra il museo e il Touring Club di Territorio – Reggio Calabria, i cui volontari rendono possibile l’accesso all’area archeologica che costituisce il fulcro dell’incontro. Il sito, parte integrante della storia del museo, è stato recentemente oggetto di nuove indagini su quattro sepolture ancora inesplorate.

Le ricerche sono state condotte attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolge archeologi, restauratori e antropologi, restituendo nuove informazioni sui rituali funerari e sulla comunità che abitava l’area in età ellenistica. L’appuntamento del 26 giugno permette così di approfondire un capitolo fondamentale del patrimonio della città, direttamente sul luogo da cui provengono molti dei reperti esposti.

Estate al MArRC: aperture serali e concerto in terrazza

Il programma Estate al MArRC prende ufficialmente il via dal 3 luglio al 14 settembre 2026, periodo in cui il museo prolunga il tempo della visita e apre le sue porte anche in orario serale. Ogni venerdì sono previste aperture prolungate con un calendario di eventi realizzati in collaborazione con istituzioni e associazioni del territorio, tra concerti, conferenze e incontri compresi nel biglietto ridotto SLIM di 5 euro.

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Ad aprire il cartellone estivo sarà, venerdì 3 luglio alle ore 20:30, il concerto in terrazza Musica sotto le stelle, curato dagli studenti della classe di Canto del Conservatorio “Francesco Cilea”. Nella cornice panoramica affacciata sullo Stretto di Messina, il pubblico potrà assistere a una serata dedicata alla grande tradizione lirica, immerso nella luce del tramonto e nella suggestione del paesaggio mediterraneo.

Il biglietto ridotto SLIM, al costo di 5 euro, consentirà sia la visita alle sale del museo sia la partecipazione al concerto, trasformando l’appuntamento in un’esperienza completa tra arte antica e musica dal vivo. Un invito a riscoprire il museo come luogo da vivere oltre l’orario consueto, anche per chi resta in città durante l’estate.

Il programma prevede inoltre alcune aperture straordinarie: nelle date del 17, 24 e 31 agosto, oltre che il 7 e 14 settembre, il museo sarà eccezionalmente aperto anche di lunedì dalle 10:00 alle 14:00, offrendo ulteriori occasioni di visita. Tra aperture serali, eventi culturali e iniziative speciali, l’estate al MArRC si annuncia come un percorso continuo tra archeologia, musica e territorio.

Foto: Ufficio Stampa