La Rosa dipinta da Franco Battiato, simbolo de La Milanesiana ideata da Elisabetta Sgarbi, diventa una grande scultura luminosa e sonora firmata Marco Lodola, donata alla città di Seregno.

Una grande Rosa luminosa e sonora firmata Marco Lodola entra nello spazio urbano di Seregno, trasformando Piazza Risorgimento in un palcoscenico permanente dedicato a La Milanesiana. L’opera nasce dalla Rosa dipinta da Franco Battiato, simbolo storico della rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, e ne rilancia il tema della 27esima edizione: Il desiderio e la legge.

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La scultura, visibile all’aperto e pensata per illuminarsi con il buio serale, rende tangibile l’intreccio tra due forze complementari, come il fiore e le spine di una rosa. Un gesto artistico che consolida il legame tra La Milanesiana e la città brianzola, scelta dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi come nuova tappa del progetto di donazione delle sue Rose luminose.

La Rosa della Milanesiana arriva a Seregno

Dal 2020 la Fondazione Elisabetta Sgarbi, in collaborazione con lo scultore Lodola, dona ogni anno a una delle città de La Milanesiana una versione luminosa e sonora della Rosa. Dopo Cervia, Ascoli Piceno, Bormio, Albarella, Livigno e Viareggio, ora la Rosa della Milanesiana è stata donata a Seregno (Monza Brianza) ed è esposta in modo permanente in Piazza Risorgimento.

Le sculture, di grandi dimensioni, abitano spazi aperti e si accendono al calare della sera, diventando un segno riconoscibile nel tessuto urbano delle città che più hanno sostenuto il progetto. In questo modo La Milanesiana estende la propria presenza oltre Milano, lasciando tracce fisiche e luminose del suo percorso in luoghi diversi del territorio.

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Il progetto mette in dialogo più linguaggi: dall’immagine originaria di Battiato al lavoro del designer Franco Achilli, che ogni anno declina una nuova versione grafica della Rosa, fino alla traduzione in luce e volume firmata da Lodola. Un esempio concreto di come l’arte possa generare altra arte, in un flusso continuo tra musica, immagine, design e scultura contemporanea.

Un gesto di gratitudine verso la città

In occasione della donazione, Elisabetta Sgarbi ha definito Seregno da anni «una Milanesiana nella Milanesiana», sottolineando come la città abbia accolto il festival con entusiasmo, generosità, attenzione e sensibilità. La Rosa di Lodola viene così presentata come un gesto di restituzione, un segno di gratitudine e una promessa di rinnovato dialogo tra la rassegna e il territorio.

La scultura, il cui progetto di allestimento porta la firma di Luca Volpatti, è realizzata in collaborazione con il Comune di Seregno. L’intervento conferma la vocazione della città a ospitare iniziative culturali capaci di coniugare arte pubblica, partecipazione e identità locale, inserendo la nuova Rosa nel mosaico di opere che La Milanesiana ha disseminato fuori Milano.

La Milanesiana 2026, organizzata da Fondazione Elisabetta Sgarbi e Imarts International Music and Arts con il patrocinio del Comune di Milano e di Regione Lombardia, può contare su un ampio sostegno di sponsor e partner, a conferma della sua natura di piattaforma culturale diffusa. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale La Milanesiana e sul portale dedicato a Elisabetta Sgarbi, oltre che sui canali social del progetto.

Con la Rosa di Lodola a Seregno, il percorso della rassegna prosegue intrecciando città, opere e relazioni, e trasformando il simbolo disegnato da Battiato in una presenza luminosa che abita lo spazio pubblico e invita a rileggere il rapporto tra desiderio, legge e comunità.

Foto: Ufficio Stampa