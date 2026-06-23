Il 9 luglio a Milano il Luxury Day di Kruso Art dedica due aste a luxury fashion e art de la table, raccontando un collezionismo sempre più al femminile tra borse iconiche, design e arti decorative.

Un collezionismo sempre più orientato al gusto personale, al design e alle arti decorative, con una presenza femminile in costante crescita. È il contesto in cui si inserisce il Luxury Day di Kruso Art, in programma giovedì 9 luglio a Milano, con due aste dedicate al luxury fashion e all’art de la table presso la sede di Kruso Art in via E. De Amicis 36.

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Il doppio appuntamento propone una lettura contemporanea del lusso come espressione di identità e stile di vita, affiancando borse iconiche, gioielli e accessori a servizi da tavola, porcellane e oggetti di design. I lotti saranno esposti dal 6 all’8 luglio, dalle 10 alle 19, nella Galleria delle Esposizioni di Kruso Art, permettendo a collezionisti e appassionati di visionare da vicino i pezzi prima delle vendite.

Luxury fashion tra borse iconiche, foulard e gioielli

La giornata si apre alle 15 con l’asta Luxury Fashion, che mette al centro il collezionismo legato alle grandi maison internazionali. Protagonista assoluta è una Hermès Kelly II Sellier 32 in pelle Epsom Gold, proposta con stima tra € 14.000-18.000, simbolo di un lusso destinato a mantenere valore nel tempo.

Accanto alla Kelly spiccano una Louis Vuitton Alzer Monogram 65, storica valigia oggi molto ricercata dagli appassionati di design e viaggio (stima € 4.300-5.000), e una Dolce & Gabbana Miss Sicily in rafia lavorata a mano, con applicazioni crochet e dettagli in metallo dorato (stima € 1.800-2.500), che interpreta una femminilità mediterranea e contemporanea.

Non manca il racconto di un classico intramontabile come il carré Hermès, rappresentato dal foulard Instructions sur l’Art de Nouer et Porter Vostre Carré (stima € 70-110), che illustra con ironia i diversi modi di indossare questo accessorio, oggi tornato protagonista tra collo, capelli e manici delle borse. Tra i pezzi più particolari figura anche un collier vittoriano firmato Gavilane Paris in cristalli neri vintage (stima € 1.000-1.300), esemplare unico che intreccia suggestioni gotiche, richiami storici e alta artigianalità.

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Art de la table: design, servizi storici e arti decorative

Alle 16.30 il testimone passa all’asta Art de la Table, curata da Roberto Radisa, architetto e direttore creativo con una lunga esperienza internazionale tra Stati Uniti, Giappone e Italia. La selezione racconta un modo di vivere la tavola che unisce passato e presente, attraverso pezzi scelti per la loro storia e per la qualità del progetto.

Tra i lotti di punta c’è la Max Collection progettata da Massimo Vignelli per Heller, servizio da tavola per dodici persone divenuto icona del design moderno (stima € 600-800), affiancato da un raro portaghiaccio Mascheroni di Piero Fornasetti (stima € 1.800-2.000), esempio della capacità del designer milanese di trasformare oggetti funzionali in autentici pezzi da collezione.

Completano il catalogo un ampio servizio Mason’s Nabob per dodici persone (stima € 700-900) e un raffinato servizio Richard-Ginori del 1932, proveniente dallo storico stabilimento di San Cristoforo a Milano (stima € 600-800). Insieme ai lotti di moda, questi nuclei definiscono un percorso che mette al centro la cultura materiale, l’attenzione al dettaglio e la capacità degli oggetti di raccontare chi li sceglie.

Il Luxury Day di Kruso Art, in calendario negli stessi giorni di Milano Unica, si propone così come osservatorio sulle nuove forme del collezionismo, sempre più attento a borse, accessori e oggetti per la tavola che uniscono bellezza, funzione e valore nel tempo.

Foto: Ufficio Stampa