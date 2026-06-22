Dal 21 giugno al 5 luglio 2026 Villa Giustiniani a Bassano Romano ospita ‘Tessere di vita’, mostra di mosaici e dipinti realizzati dai ragazzi del Centro Maieusis: arte-terapia, inclusione e salute mentale al centro.

Bassano Romano diventa per due settimane un laboratorio di arte e inclusione con Tessere di vita, dove le voci restano: un dialogo fra arte, memoria e rinascita, la mostra di mosaici e dipinti realizzati dai ragazzi in cura presso la Comunità Maieusis. Dal 21 giugno al 5 luglio 2026 le sale di Villa Giustiniani ospitano le opere nate nei percorsi di arte-terapia del centro diurno psichiatrico Maieusis, inserite nella storica kermesse dei Mercatini del Seicento.

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L’iniziativa, sostenuta dalle comunità Maieusis e Alere, porta al centro il tema della salute mentale, intrecciando pratica artistica, memoria personale e desiderio di rinascita. I mosaici, vere e proprie opere d’arte spesso già acquisite da privati ed enti ecclesiastici, diventano il linguaggio attraverso cui i pazienti raccontano il proprio percorso di cura e di reinserimento sociale.

Arte-terapia e salute mentale: un presidio per la comunità

La Comunità Maieusis è una cooperativa sociale accreditata presso il Sistema Sanitario Nazionale che da decenni opera nella psicoterapia residenziale estensiva per persone con disturbi psichici che necessitano di uno spazio parzialmente protetto, fuori dall’ambiente familiare. L’obiettivo della mostra è dichiaratamente terapeutico: rafforzare il percorso di reinserimento sociale attraverso un progetto inclusivo che coinvolge in prima persona la comunità locale.

Come sottolinea Paola Marchetti, direttrice generale di Maieusis, l’iniziativa vuole accendere un faro su una vera emergenza mondiale e nazionale: il disagio mentale, ancora vissuto come stigma sia dai pazienti sia dai familiari, che spesso non trovano adeguato supporto nel Servizio sanitario nazionale. Nel solo Lazio si stimano 70.000 famiglie coinvolte, di cui 45.000 a Roma, mentre nel 2021 sono stati diagnosticati circa 20mila casi di depressione. A questo si aggiunge un quadro di sottofinanziamento strutturale: appena il 3,4% della spesa sanitaria italiana è destinata alla salute mentale.

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L’Art Teraphy, forma di psicoterapia al centro del lavoro di Maieusis, mostra dati incoraggianti: una ricerca pubblicata su Jama Network Open indica un miglioramento del benessere psicologico nel 18% dei casi in presenza di diverse patologie psichiatriche, dall’ansia alla depressione, fino alle difficoltà di affrontare contesti sociali con sufficiente autostima. Nei laboratori del centro, i ragazzi in cura costruiscono i mosaici tessera dopo tessera, trasformando il gesto creativo in strumento di ascolto di sé e di relazione con gli altri.

Il Modello Maieusis e i Mercatini del Seicento

Marina Smargiassi, presidente della comunità Maieusis, ricorda come le comunità terapeutiche rappresentino un presidio fondamentale per la salute mentale e auspica che progetti di sensibilizzazione come questo contribuiscano a mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica, spingendo la politica a scelte più coraggiose a favore del settore. Il Modello Maieusis, costruito dal 1980, si fonda sull’idea di una comunità integrata in cui tessuto sociale, famiglia e psicoterapia vengono messi a sistema, per permettere alla persona di riposizionarsi al centro della propria vita, riconoscendo capacità e limiti.

La mostra si inserisce nella cornice dei Mercatini del Seicento, manifestazione che dal 21 giugno al 5 luglio anima Bassano Romano con cortei e rievocazioni storiche, dibattiti culturali ed esibizioni. Grazie anche al sostegno di Alere, realtà attiva nell’assistenza residenziale e socio-sanitaria per anziani e persone con disabilità intellettive o disturbi psichiatrici, la kermesse punta a rafforzare il legame della comunità locale con i temi dell’inclusione e della solidarietà.

In questo contesto, Tessere di vita diventa un invito a guardare alla salute mentale non solo come urgenza clinica, ma come questione culturale e sociale. Portare i mosaici dei ragazzi di Maieusis dentro Villa Giustiniani significa riconoscere il valore dell’arte come strumento di cura e, allo stesso tempo, chiedere alle istituzioni di investire di più in un ambito che riguarda, direttamente o indirettamente, oltre un miliardo di persone nel mondo.

Foto: Ufficio Stampa