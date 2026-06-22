Dal MAXXI al Chiostro del Bramante, passando per Palazzo Esposizioni: i luoghi della cultura a Roma si aprono ai bambini durante la chiusura estiva delle scuole.

Con la chiusura delle scuole, trovare un’alternativa estiva che sappia coniugare il divertimento all’aria aperta con stimoli educativi di alto livello è la priorità di molti genitori. Per l’estate 2026, la risposta arriva dai più importanti poli museali e culturali, che aprono le porte a una ricca offerta di centri estivi artistici.

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Dai laboratori di pittura e scultura alle lezioni di teatro, cinema, yoga e persino approccio alla lingua dei segni, i campus museali si confermano la scelta ideale per stimolare la creatività e la socializzazione. Di seguito, la guida completa alle migliori realtà attive per la stagione.

Palazzo delle Esposizioni: tra arte antica, cinema e circo

Il Laboratorio d’arte del Palazzo delle Esposizioni propone un centri estivi settimanali di altissima qualità rivolto a bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni. Il programma del 2026 mette in dialogo l’antico e il contemporaneo attraverso le mostre in corso (VITA DULCIS e Roma, A Portrait), offrendo un vero e proprio percorso “dietro le quinte” per scoprire i mestieri del museo.

Attività: Yoga, piccolo circo, danza, laboratori d’arte, letture illustrate nello Scaffale d’arte, proiezioni di film d’autore e un modulo di approccio alla Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Yoga, piccolo circo, danza, laboratori d’arte, letture illustrate nello Scaffale d’arte, proiezioni di film d’autore e un modulo di approccio alla Lingua dei Segni Italiana (LIS). Orari: Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30 (attivo dal 12 giugno al 7 luglio).

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30 (attivo dal 12 giugno al 7 luglio). Info e prenotazioni: Obbligatoria a edu@coopculture.it.

Centri estivi al Chiostro del Bramante: Chiostro Summer Art 2026

Ispirato alla spettacolare mostra FLOWERS. Meravigliosa Natura, il Chiostro del Bramante riattiva il suo celebre progetto educativo per la fascia d’età dai 4 agli 11 anni. Ogni settimana dei centri estivi viene dedicata alla scoperta di un animale diverso, unendo l’educazione ambientale all’esplorazione cromatica.

Attività: Laboratori creativi e artistici, visite guidate alla mostra e uscite sul territorio.

Laboratori creativi e artistici, visite guidate alla mostra e uscite sul territorio. Orari: Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30. Attivo dal 9 giugno al 17 luglio e dal 31 agosto al 4 settembre 2026. Disponibile il servizio “pedibus” per l’accoglienza fuori ZTL.

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30. Attivo dal 9 giugno al 17 luglio e dal 31 agosto al 4 settembre 2026. Disponibile il servizio “pedibus” per l’accoglienza fuori ZTL. Info e prenotazioni: email a infomostra@chiostrodelbramante.it.

Casina di Raffaello: Matinée con l’arte a Villa Borghese

Per chi preferisce una formula giornaliera più agile, la splendida cornice di Casina di Raffaello, immersa nel verde di Villa Borghese, propone moduli di 3 ore dedicati ai linguaggi del contemporaneo per bambini dai 6 agli 11 anni.

I percorsi tematici (giugno e luglio 2026): Ritratti d’artista: focus sul volto e sull’identità in chiave pop e surrealista. Materia d’artista: esplorazione espressiva di elementi quotidiani e naturali (acqua, terra, plastica). Spazio d’artista: dripping, installazioni e performance per connettere corpo e spazio.

Orari: Dal martedì al giovedì, dalle 10:00 alle 13:00.

Dal martedì al giovedì, dalle 10:00 alle 13:00. Info e prenotazioni: Prenotazione e pagamento online obbligatori tramite il call center Info Roma allo 060608.

MAXXI: il Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo non va in vacanza

Forte del successo delle scorse edizioni, il MAXXI riapre le sue gallerie e la piazza esterna ai bambini dai 5 io ai 10 anni, trasformando il museo d’avanguardia in uno spazio di sperimentazione a misura di giovanissimi.

Anche quest’estate bambini e bambine possono trascorrere le loro giornate tra workshop di inglese, laboratori di musica, corsi di fumetto e attività progettate a partire dalle opere della Collezione MAXXI di arte, architettura, fotografia e design.

Torna anche il ciclo di mini-concorsi di progettazione dedicati agli oggetti del nostro quotidiano con cui i partecipanti scoprono valigie giramondo, occhiali ficcanaso e telefoni tuttofare.