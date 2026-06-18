Mostre, visite guidate, aperture straordinarie e spettacoli astronomici: a Roma, dal 19 al 25 giugno 2026, una settimana di eventi tra musei, siti archeologici, Villa Torlonia e Planetario.

Dal 19 al 25 giugno 2026 la città di Roma propone una nuova settimana di appuntamenti tra archeologia, arte moderna e contemporanea, visite guidate e spettacoli immersivi. Il programma promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali invita il pubblico a scoprire musei, siti archeologici e luoghi simbolo della storia cittadina.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Tra le iniziative spicca l’evento al Museo Napoleonico, dove è esposto fino al 20 settembre 2026 il grande ritratto di corte Julie Clary Bonaparte regina di Napoli con le figlie Zénaïde e Charlotte di Jean-Baptiste Wicar, in dialogo con bozzetti, disegni e un abito di corte appartenuto a Julie Clary.

Mostre e performance tra GAM e Villa Torlonia

Per il ciclo Incontriamoci alla GAM, venerdì 19 giugno il cortile del chiostro della Galleria d’Arte Moderna ospita lo spettacolo di musica e parole Invisibili trame. Benedetta, Mimì, Antonietta: tre artiste del Novecento. Scritto e interpretato da Gina Ingrassia, con brani originali eseguiti dal vivo da Gian Mario Conti, lo spettacolo racconta i percorsi di Benedetta Cappa, Mimì Quilici Buzzacchi e Antonietta Raphaël. L’evento si apre alle ore 18.00 con un focus sulle opere in mostra, a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il fine settimana propone anche aperture straordinarie di siti archeologici restaurati grazie al PNRR Caput Mundi.

LEGGI ANCHE: Mostre 2026 a Roma: guida agli appuntamenti in città

A Villa Torlonia proseguono le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei sotto il Casino Nobile, riaperti con un nuovo percorso multimediale articolato in tre sezioni: La vita di Mussolini a Villa Torlonia, La vita nei rifugi e La città bombardata. Le visite per singoli si svolgono il venerdì (ore 14.00-17.00), il sabato (ore 10.00, 11.00 in inglese, 15.00-17.00) e la domenica (ore 10.00-12.00, 14.00 e 17.00), mentre i gruppi possono accedere dal martedì alla domenica in fasce orarie dedicate, con guide in più lingue. I biglietti sono acquistabili online su museiincomuneroma.vivaticket.it.

Passeggiate romane, MIC Card e spettacoli al Planetario

Sempre a Villa Torlonia, per tutto il mese di giugno è visitabile il complesso della Serra Moresca, progettato intorno al 1839 da Giuseppe Jappelli per il principe Alessandro Torlonia. Le visite si svolgono dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.20) e includono anche l’accesso alla Torre Moresca, accompagnati dal personale di sala, con biglietti acquistabili online o in biglietteria.

Nel programma Roma, la tua guida culturale rientrano gli appuntamenti del ciclo aMICi, attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card. Sabato 20 giugno alle 16.00 il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina propone la visita Militanza artistica nella Repubblica Romana, dedicata agli artisti risorgimentali come Gerolamo Induno, che hanno vissuto in prima persona gli eventi documentandone eroismo e violenza.

Per le Passeggiate romane, martedì 23 giugno alle 9.30 è in programma l’itinerario con interprete LIS Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana, lungo il tracciato delle Mura Aureliane fino alla struttura cinquecentesca, con visita a una casamatta e discesa sulla scala originale verso via di Porta Ardeatina (attività non adatta a chi ha difficoltà motorie, prenotazione obbligatoria allo 060608).

Il cartellone del Planetario

Ricco anche il cartellone del Planetario di Roma, dove proseguono gli spettacoli astronomici per adulti e famiglie. In calendario ci sono Ritorno alle stelle, Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, From Earth to the Universe (in inglese), La magia dell’aurora boreale, La notte stellata e Crociera nel cosmo, distribuiti tra venerdì 19 e giovedì 25 giugno in diverse fasce orarie.

Per i più piccoli tornano lo spettacolo interattivo Girotondo tra i Pianeti, in programma domenica 21 giugno alle 12.00, e Il Dottor Stellarium alla scoperta della luna, condotto da Gabriele Catanzaro nei panni del Dottor Stellarium sabato 20 giugno alle 16.00. I biglietti sono acquistabili su museiincomuneroma.vivaticket.it e sul sito planetarioroma.it. Informazioni aggiornate, modalità di accesso e tariffe sono disponibili anche su museiincomuneroma.it e sovraintendenzaroma.it.

Foto: Ufficio Stampa