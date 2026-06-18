Nel weekend del 13 e 14 giugno 2026 Roma apre eccezionalmente al pubblico tre siti archeologici restaurati con i fondi PNRR Caput Mundi, con visite guidate gratuite a cura della Sovrintendenza Capitolina.

Si comunica che, a causa di un problemi tecnici, le aperture dell’Area archeologica di via delle Botteghe Oscure e del Torrione Prenestino, originariamente previste per domenica 21 giugno, sono rimandate a data da destinarsi.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il prossimo weekend a Roma si preannuncia ricco di fascino e cultura per i cittadini e i turisti che desiderano scoprire una veste inedita e meno nota della Città Eterna. Dopo lo straordinario successo dello scorso fine settimana, che ha visto quasi 1.200 visitatori affollare i siti appena restaurati della chiesa di S. Urbano alla Caffarella, del Circo Massimo e della villa romana di Tor de’ Cenci , proseguono gli appuntamenti con le aperture straordinarie e gratuite dei luoghi d’interesse storico riqualificati grazie al piano europeo PNRR – Caput Mundi.

Domenica 21 giugno, la Sovrintendenza Capitolina aprirà le porte di due gioielli archeologici del territorio , offrendo visite guidate a cura di archeologi esperti. Un’opportunità perfetta per chi sta pianificando il proprio weekend a Roma all’insegna della storia e della bellezza diffusa.

LEGGI ANCHE: Roma, dalla pittura risorgimentale alla Serra Moresca: i tesori nascosti da scoprire nei prossimi giorni

Il programma di domenica 21 giugno: orari e siti aperti

Il viaggio nella storia di questo fine settimana si snoderà tra l’età augustea e la Roma repubblicana, toccando due punti strategici della città:

Mattina (ore 10.00 – 13.00) | Il Torrione Prenestino Un’occasione unica per ammirare da vicino uno dei più maestosi mausolei di età augustea, nonché tra i più grandi dell’intera capitale.

Un’occasione unica per ammirare da vicino uno dei più maestosi mausolei di età augustea, nonché tra i più grandi dell’intera capitale. Pomeriggio (ore 15.00 – 18.00) | Area archeologica di via delle Botteghe Oscure Nel cuore del centro storico, questo sito conserva i resti di un’antica area porticata e di un edificio sacro, identificato dagli studiosi con il suggestivo Tempio delle Ninfe o dei Lari Permarini.

Nota utile per i visitatori: L’ingresso a entrambi i siti è completamente gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il successo del PNRR: una cultura accessibile a tutti

Gli interventi legati al programma Caput Mundi non si limitano a restaurare i grandi monumenti da cartolina, ma puntano a valorizzare il patrimonio diffuso nei vari quartieri di Roma, dalle aree centrali fino alle periferie.

Come sottolineato dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, la risposta entusiasta della cittadinanza dimostra il forte desiderio di riscoprire la storia locale. Sulla stessa linea l’Assessore alle Periferie e al PNRR, Pino Battaglia, che ha evidenziato come investire sul territorio lasci in eredità alle persone luoghi finalmente restituiti alla vita quotidiana e pieni di nuove occasioni culturali.

Se non sapete ancora cosa fare durante il vostro prossimo weekend a Roma, lasciatevi ispirare dalla grande archeologia e cogliete l’attimo per visitare questi spazi straordinari prima che entrino stabilmente nei circuiti turistici regolari.

Informazioni utili

Quando: Domenica 21 giugno

Domenica 21 giugno Costo: Gratis

Gratis Info e contatti: Telefono 060608 | Sito web: sovraintendenzaroma.it

Foto: Ufficio Stampa