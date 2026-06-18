Dal 4 al 6 luglio 2026 la Maratona del Contemporaneo apre la XIII edizione di Stills of Peace and Everyday Life tra Atri e Pescara, con mostre, cinema e incontri dedicati all’Argentina.

Dal 4 luglio al 3 ottobre 2026 Fondazione ARIA accende il dialogo tra Italia e Argentina con la XIII edizione di Stills of Peace and Everyday Life, rassegna internazionale di arte e cultura contemporanea che si sviluppa tra Atri e Pescara. A inaugurare il programma sarà la Maratona del Contemporaneo (Ma.Co.), tre giorni fitti di mostre, cinema e incontri che mettono al centro il tema della Global Identity, scelto dalla direttrice artistica Giovanna Dello Iacono.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

In un tempo in cui l’identità non coincide più con un’origine stabile ma con una costellazione di memorie, geografie e appartenenze, la rassegna indaga la metamorfosi come condizione del contemporaneo. La Ma.Co. diventa così il momento in cui artisti, curatori, scrittori e registi intrecciano sguardi e linguaggi, aprendo al pubblico un percorso che unisce arti visive, fotografia, letteratura e cinema.

Mostre, giovani artisti e dialogo Italia-Argentina

La Maratona del Contemporaneo prende il via 4 luglio, ore 18.00 nel Chiostro del Palazzo Ducale dei Duchi d’Acquaviva di Atri, con gli interventi dei rappresentanti istituzionali, di Fondazione ARIA, del Comune di Atri, dei curatori, degli artisti e dei partner. Nelle Cisterne di Palazzo Acquaviva si apriranno le mostre Global Identity, a cura di Giovanna Dello Iacono e Maria Letizia Paiato, con opere di Luciana Lamothe e Nicola Samorì, e Stills of Peace for Young, a cura di Eva Comuzzi e Giovanna Dello Iacono, che coinvolge Satya Forte, Agustina Leal, La Porkeria Mala, Gianlorenzo Nardi e Maria Positano.

Nelle sale dello stesso palazzo sarà visitabile anche Rodolfo Zanni. Note dall’oblio, a cura di Giuseppe Zanni, dedicata al compositore atriano e al legame culturale tra Italia e Argentina. La Ma.Co. prosegue 5 luglio, ore 18.00 a Pescara, nello spazio s.l.m.00 – zerozerosullivellodelmare, con la mostra fotografica L’uguale, il diverso a cura di Paolo Dell’Elce, che mette in dialogo gli sguardi di Armando Di Antonio e María Zorzon.

LEGGI ANCHE: Fiere d’arte in Italia 2026: il calendario degli appuntamenti da non perdere

Stills Story, Cine Argentina e il programma fino a ottobre

6 luglio, ore 18.00, la Maratona torna ad Atri con Stills Story, ciclo di incontri letterari a cura di Giuliana De Petris che esordisce con la presentazione del romanzo Sant’Uffizio della Memoria dello scrittore argentino Mempo Giardinelli. In serata, alle 21.00, sempre ad Atri, si inaugura Cine Argentina, rassegna cinematografica curata dalla regista Martina Juncadella, con proiezioni in lingua originale sottotitolate in italiano. Il primo titolo in programma è il dramma del 2024 Los domingos mueren más personas dell’attore e regista argentino Iair Said.

Il percorso espositivo di Stills of Peace and Everyday Life continua poi in autunno: sabato 5 settembre 2026 a Pescara, nella Chiesa di Sant’Anna, inaugura Oh madre!, personale di Martina Marini Misterioso a cura di Giovanna Dello Iacono e Maria Letizia Paiato, in collaborazione con YAG/garage, aperta fino al 3 ottobre 2026. Le mostre di Atri sono visitabili tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30, dalle 17.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00, mentre a Pescara lo spazio s.l.m.00 è aperto dal giovedì al sabato dalle 18.00 alle 21.00 e la Chiesa di Sant’Anna il mercoledì e il venerdì dalle 16.00 alle 19.00.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. La rassegna, realizzata in collaborazione con Comune di Atri, Delloiacono Comunica Agency, Fondazione Tercas, YAG/garage, s.l.m.00 e con il sostegno di numerose realtà del territorio, ha ottenuto l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, del Consiglio Regionale, dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, dell’Istituto Cervantes, del Cepell, della Società Dante Alighieri e del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken.

Foto: Ufficio Stampa