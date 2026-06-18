Dal 19 al 21 giugno 2026 i Musei del Vomero animano Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino e Villa Floridiana con concerti, stand up comedy, jazz e iniziative dedicate al solstizio d’estate.

Un intero fine settimana tra musica, comicità e divulgazione scientifica anima i Musei del Vomero a Napoli dal 19 giugno al 21 giugno 2026, con il debutto dell’evento estivo “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei del Vomero”. Protagonisti sono Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino e Villa Floridiana, coinvolti in un ricco calendario di appuntamenti serali e mattutini aperti al pubblico.

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Il programma si apre sulla Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo con la rassegna musicale al femminile “Aura fest, figlie delle stelle”, curata da Salvatore Caruso, che porta sul palco giovani cantautrici nazionali affiancate da talenti locali. In parallelo, la collina del Vomero diventa palcoscenico di stand up comedy, jazz e iniziative dedicate al solstizio d’estate, pensate per intrecciare patrimonio culturale e nuove forme di partecipazione.

Aura fest, figlie delle stelle: Lil Jolie e Anna and the Vulkan

Venerdì 19 giugno la madrina della serata è l’attrice Cristina Donadio, che apre il primo appuntamento di Le voci di sopra con un reading da un testo di Viola Ardone, prima di lasciare spazio ai concerti. La Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo al tramonto, dalle 19.30, ospita il pubblico anche per un aperitivo sulla terrazza panoramica affacciata sulla città.

La prima a salire sul palco è la cantautrice Lil Jolie, nome d’arte di Angela Ciancio, che dopo gli esordi discografici nel 2018 e il primo album nel 2022 torna nel 2026 con un nuovo progetto personale. La sua scrittura, tra urban e indie, affronta temi come identità, fragilità e crescita personale, dopo esperienze che l’hanno vista collaborare con artisti come Carl Brave e Ketama126 e partecipare ad Amici e Sanremo Giovani.

A seguire il live di Anna Scassillo, in arte Anna and the Vulkan, che ha scelto un nome legato al Vesuvio come simbolo di ritorno a casa dopo gli studi a Trieste e un periodo a Vienna. Musicista polistrumentista, passa dal gruppo Sonder al debutto solista con l’EP “Andare, tornare”, fino al singolo “Comme se fa (a te scurda)” in chiave neapolitan funk. Il suo percorso spazia dal cantautorato tradizionale alla nu-disco e al psychedelic pop, con il riconoscimento di Vevo come Newcomer 2025 e il recente singolo “MIEZ O’ VIENT” che anticipa la seconda parte del progetto “Nuovo Amore Passato”.

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Stand up comedy, Festa della Musica e Solstizio d’estate

Sabato 20 giugno la collina del Vomero cambia registro con la rassegna di stand up comedy “King of Comedy”, in programma tutti i sabati alle 19.30 fino al 18 luglio nella Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo. Il debutto è affidato al comico Vincenzo Comunale, curatore dell’intera rassegna, che porta in scena lo spettacolo del collettivo Allert Comedy, fondato nel 2018 insieme ad Adriano Sacchettini, Davide DDL e Flavio Verdino.

Comunale, inserito da Forbes nel 2025 tra i 100 italiani under 30 che stanno cambiando il mondo, ha vinto premi come il “Premio Massimo Troisi” e il “Premio Charlot” ed è volto noto di programmi televisivi tra cui “Battute?”, “Le Iene”, “Zelig” e “ZeligOn”. Con Allert Comedy lavora per diffondere la cultura della stand up comedy a Napoli, lontano da stereotipi e macchiette, attraverso spettacoli che alternano satira, autoironia e nuovi linguaggi comici.

Domenica 21 giugno i Musei del Vomero celebrano la Festa della Musica con una giornata diffusa tra Certosa di San Martino, Castel Sant’Elmo e Villa Floridiana. In collaborazione con il Conservatorio San Pietro a Majella, giovani talenti emergenti si esibiscono lungo il percorso di visita della Certosa con concerti jazz e incontri, mentre in serata Castel Sant’Elmo apre straordinariamente dalle 19.30 alle 23.30 per il concerto dello “SPAM Jazz ensemble” nella Piazza d’Armi, compreso nel biglietto di ingresso al museo.

Alla Villa Floridiana, in mattinata, l’Auditorium ospita il concerto “Passa ammore, ride e va…” dedicato all’arte poetica e musicale di Ernesto Murolo ed Ernesto Tagliaferri, mentre nel Teatrino di Verzura va in scena il concerto della Piccola Orchestra Neaphonis diretta da Sergio Naddei, con ingresso gratuito. In parallelo, l’iniziativa “Sotto il Sole del Solstizio”, realizzata con l’Unione Astrofili Napoletani, porta sulla Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo osservazioni del Sole al telescopio, una mostra di orologi solari e il tracciamento simbolico di una linea meridiana, per approfondire il rapporto tra astronomia, misurazione del tempo e storia scientifica del territorio.

Per il programma completo degli appuntamenti e l’acquisto dei biglietti (15 euro, massimo 200 posti disponibili) è attivo il link ufficiale dei Musei Nazionali del Vomero.

Foto: Ufficio Stampa