Il 21 giugno 2026 il Museo Nazionale Romano celebra la Festa della Musica con aperture serali straordinarie, concerti corali, rievocazioni rinascimentali e percorsi didattici.

Il Museo Nazionale Romano, diretto da Federica Rinaldi, celebra la Festa della Musica 2026 con una grande serata diffusa tra Palazzo Altemps, Terme di Diocleziano e Palazzo Massimo. Domenica 21 giugno 2026 le sedi aprono straordinariamente dalle ore 19.00 alle 22.30 con ingresso speciale a 5 euro, trasformando il museo in un palcoscenico di musica, storia e partecipazione.

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La 32esima edizione della Festa della Musica, promossa dal Ministero della Cultura e organizzata da AIPFM – Festa della Musica Italia, è dedicata al tema “La voce dei luoghi”. Un filo conduttore che il Museo Nazionale Romano interpreta intrecciando esibizioni corali, rievocazione storica e recital operistico, in dialogo costante con il patrimonio archeologico delle sue sedi.

La voce dei luoghi tra cori, danze rinascimentali e recital

“Il Museo Nazionale Romano aderisce con entusiasmo alla Festa della Musica 2026, importante appuntamento culturale internazionale che ogni anno, in occasione del solstizio d’estate, celebra la musica come linguaggio universale di incontro, partecipazione e condivisione… La musica, come l’archeologia e l’arte, rappresenta una forma privilegiata di conoscenza e di relazione“, dichiara Federica Rinaldi, sottolineando la vocazione del museo a essere uno spazio vivo tra patrimonio e creatività contemporanea.

A Palazzo Altemps il cortile ospita, dalle ore 16.30 alle 19.30, la XXII Rassegna “Corinfesta” con i Cori Italiani per la Festa della Musica, a cura dell’Associazione Regionale Cori del Lazio A.R.C.L. APS in collaborazione con il I Municipio di Roma Capitale. Una vera maratona di quindici cori provenienti da diverse zone del territorio regionale, che collega idealmente il cortile di Palazzo Altemps a quello di Palazzo Braschi. L’ingresso al cortile è gratuito.

Alle ore 20.00, nella Sala Grande del Galata, va in scena il concerto/spettacolo della Compagnia di Danza Rinascimentale Tres Lusores, dedicato alla rievocazione storica de “L’Arte del Ballare ò de i Balletti” del Maestro Fabritio Caroso da Sermoneta. Musiche e danze rinascimentali sono riprese e ricostruite a partire dagli antichi trattati della fine del Cinquecento, con un lavoro di ricerca che comprende anche la ricostruzione dei costumi d’epoca.

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Terme di Diocleziano e Palazzo Massimo in apertura serale

Alle 21.00 le Terme di Diocleziano diventano il palcoscenico del concerto degli allievi di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma. Un appuntamento che porta nel complesso termale una selezione di giovani voci e talenti, in linea con lo spirito della Festa della Musica e con il tema dedicato alle corali e alla valorizzazione dei luoghi.

Palazzo Massimo propone invece, alle ore 20.00, percorsi didattici per famiglie e visitatori a cura del personale del museo. Tra sale e collezioni, l’esperienza serale unisce la visita alle opere con un approccio divulgativo e accessibile, pensato per pubblici diversi.

L’apertura straordinaria del Museo Nazionale Romano per la Festa della Musica prevede l’accesso alle sedi di Palazzo Altemps, Terme di Diocleziano e Palazzo Massimo dalle 19.00 alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 22.00) con ingresso speciale a 5 euro senza prenotazione. Rimane temporaneamente chiusa la sede della Crypta Balbi, mentre il museo è regolarmente aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00).

Per tutte le informazioni aggiornate sulle attività e sulle sedi coinvolte è possibile consultare il sito ufficiale del Museo Nazionale Romano, che raccoglie il programma completo degli eventi e le indicazioni utili per la visita.

Foto: Ufficio Stampa