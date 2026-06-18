Oltre 300 milioni di sterline di stima complessiva per la stagione di giugno di Sotheby’s, con capolavori di Monet, Modigliani, Picasso, Rothko, Banksy e Peter Doig.

Dalle ninfee di Claude Monet ai ritratti di Amedeo Modigliani, passando per Banksy, Rothko, Kandinsky e Peter Doig. Sotheby’s si prepara a una delle stagioni d’asta più importanti mai organizzate a Londra, con una stima complessiva che supera i 300 milioni di sterline. Le opere saranno esposte fino al 23 giugno prima delle vendite in programma il 24 e 25 giugno, in un appuntamento che attraversa oltre un secolo di storia dell’arte, dall’Impressionismo alle espressioni più contemporanee.

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Al centro della stagione c’è la Lewis Collection, una raccolta costruita nel corso di decenni dal collezionista Joe Lewis e da sua figlia Vivienne. Con una stima superiore ai 200 milioni di sterline, rappresenta la più importante collezione mai presentata in Europa da Sotheby’s. Molte delle opere sono state esposte nei principali musei internazionali e alcune non compaiono sul mercato da decenni.

Da Modigliani a Picasso, i tesori della Lewis Collection

Tra i capolavori più attesi spicca Nu assis au collier di Amedeo Modigliani, una delle celebri figure femminili dell’artista, valutata oltre 45 milioni di sterline. Accanto a essa figurano Sleeping by the Lion Carpet di Lucian Freud, stimato tra 25 e 35 milioni, e la celebre Petite danseuse de quatorze ans di Edgar Degas, una delle sculture più iconiche della storia dell’arte moderna. La collezione comprende inoltre sette opere di Pablo Picasso, guidate da un raro ritratto di Dora Maar, oltre a lavori di Gustav Klimt, Egon Schiele, Gustave Caillebotte e Francis Bacon.

Lot 114. Pablo Picasso, Tête de femme, est. £3-5m

Le Ninfee di Monet puntano al record europeo

Uno dei protagonisti assoluti della vendita sarà Claude Monet. Sotheby’s presenterà infatti due opere realizzate a quasi quarant’anni di distanza, capaci di raccontare l’evoluzione dell’artista dall’Impressionismo delle origini alle sperimentazioni che avrebbero influenzato l’arte astratta del Novecento.

Lot 118. Claude Monet, Camille assise sur la plage à Trouville, est. £7-10m

L’opera più attesa è Nymphéas, dipinta nel 1907 e stimata tra 30 e 40 milioni di sterline. Si tratta della valutazione più alta mai assegnata in Europa a un dipinto di Monet destinato a un’asta. Il quadro appartiene alla celebre serie delle Ninfee realizzata nel giardino di Giverny, considerata una delle vette della pittura moderna.

Lot 107. Claude Monet, Nymphéas, est. £30-40m

Ad affiancarlo sarà Camille assise sur la plage à Trouville, raro ritratto della moglie Camille realizzato nel 1870. L’opera, valutata tra 7 e 10 milioni di sterline, è rimasta per lungo tempo in importanti collezioni americane e verrà esposta e messa in vendita nel Regno Unito per la prima volta.

Da Kandinsky a Banksy

La vendita serale dedicata all’arte moderna e contemporanea offrirà una panoramica che attraversa oltre cento anni di sperimentazione artistica. Tra i lotti di maggiore rilievo figura Fragment zu Improvisation II (Trauermarsch) di Wassily Kandinsky, realizzato nel 1909 in una fase cruciale della sua ricerca verso l’astrazione. Accanto ad esso sarà presentato Untitled di Mark Rothko, una luminosa opera su carta del 1959 che arriva per la prima volta sul mercato.

Lot 137. Banksy. Love Is In The Air (life size), est. £3.5-5.5m

Tra i protagonisti del contemporaneo spicca anche Peter Doig con Cabin Essence, uno dei lavori più importanti della celebre serie Concrete Cabin, stimato tra 10 e 15 milioni di sterline. Non manca Banksy, presente con una monumentale versione di Love Is In The Air, l’immagine dell’uomo che lancia un mazzo di fiori diventata uno dei simboli più riconoscibili dell’artista britannico. Con oltre due metri di altezza e una stima compresa tra 3,5 e 5,5 milioni di sterline, l’opera comparirà in asta per la prima volta.

Quando l’asta diventa un’esperienza

La stagione londinese di Sotheby’s racconta anche una trasformazione più ampia del mercato dell’arte. Le grandi case d’asta non sono più soltanto luoghi dove acquistare opere, ma spazi capaci di costruire esperienze culturali sempre più articolate. In occasione delle vendite di giugno, Sotheby’s ha infatti avviato una collaborazione con The Ritz-Carlton Yacht Collection, che per una settimana trasformerà il ristorante della sede londinese in un ambiente ispirato ai viaggi in mare e all’estetica degli yacht di lusso. Un dettaglio che mostra come arte, design, ospitalità e lifestyle siano oggi sempre più intrecciati, contribuendo a trasformare una semplice asta in un evento culturale a tutto tondo.

Foto preview: Lot 109. Peter Doig, Cabin Essence, est. £10-15m.