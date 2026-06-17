Dal giugno al settembre 2026 il Castello Sforzesco di Milano si trasforma con visite-gioco tra sotterranei e merlate, tour ai musei civici e campus estivi creativi per bambini dai 6 ai 10 anni.

Un’estate tra arte, mistero e avventura nel cuore di Milano: da giugno a settembre 2026 il Castello Sforzesco diventa un grande spazio da esplorare grazie al programma curato da Ad Artem. Tra percorsi segreti, camminamenti panoramici, visite ai musei e settimane di campus per bambini, la fortezza simbolo della città si anima di proposte pensate per tutte le età.

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All’interno del palinsesto Estate al Castello 2026, l’offerta di Ad Artem invita cittadini, famiglie e turisti a vivere il complesso sforzesco in modo inedito: nella frescura dei sotterranei, lungo le antiche merlate affacciate sullo skyline urbano e tra i capolavori custoditi nei musei civici milanesi.

Castello Sottosopra: enigmi nei sotterranei e sfide in quota

Tra le proposte più attese torna Castello Sottosopra, format di visite esperienziali che trasforma la scoperta del Castello in una vera avventura narrativa. Non semplici visite guidate, ma percorsi interattivi tra enigmi da risolvere, indizi da raccogliere e storie di corte da riportare alla luce lungo passaggi segreti e corridoi dimenticati.

L’esperienza più amata è Sotterranei in giallo – Delitto al Castello, un tour investigativo ambientato negli spazi sotterranei che invita a rispondere alla domanda: chi ha ucciso Galeazzo Maria Sforza?. Accompagnati da una guida Ad Artem, famiglie con bambini dai 10 anni e appassionati di mistero si muovono tra racconti e indizi nascosti, in un’atmosfera carica di suggestioni storiche.

Per chi preferisce le altezze c’è Merlate in gioco – L’enigma di Leonardo, percorso lungo i camminamenti di ronda che unisce il panorama sulla città a sfide d’ingegno ispirate al rapporto tra Leonardo da Vinci e la corte sforzesca. Due modalità diverse, un unico obiettivo: vivere il Castello come non lo si è mai visto.

Il calendario prevede Merlate in gioco – L’enigma di Leonardo ogni venerdì e domenica alle 17:30, mentre Sotterranei in giallo – Delitto al Castello si tiene il mercoledì alle 19:30, il venerdì alle 16:00 e 19:30, il sabato alle 16:00 e la domenica alle 16:00 e 19:30. Completano il programma i Tour delle Merlate (giovedì e sabato alle 19:30), i Tour dei Sotterranei (sabato e domenica alle 11:00) e lo Sforza Castle Underground Tour in inglese (giovedì e sabato alle 17:30, venerdì alle 11:00).

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L’estate offre anche la possibilità di salire sulle Merlate Panoramiche, un camminamento sopraelevato di circa trecento metri che permette di osservare da vicino torri medievali e dettagli architettonici, con una vista privilegiata sullo skyline di Milano. Normalmente chiusa al pubblico, quest’area del sistema difensivo del Castello viene aperta con un percorso accessibile anche a persone con difficoltà motoria grazie a un ascensore dedicato e a pannelli esplicativi in italiano e inglese.

Le merlate sono visitabili da martedì a domenica, ore 10:00 – 17:00 (ultimo ingresso), con accessi contingentati ogni 15 minuti e ingresso dallo scalone del Cortile della Rocchetta. I biglietti prevedono un intero a €10, ridotto a €5 e gratuità per bambini fino a 5 anni, persone con disabilità e accompagnatori, possessori di Abbonamento Musei Lombardia.

Per chi vuole approfondire le collezioni civiche, proseguono per tutta l’estate le visite guidate a orario fisso ai Musei del Castello. I percorsi toccano Pinacoteca, Museo d’Arte Antica e la celebre Pietà Rondanini di Michelangelo, con un approccio accessibile ma rigoroso alla storia dell’arte. Ogni sabato alle 11:00 è in programma una visita in lingua inglese, mentre ogni domenica alle 11:00 l’appuntamento è in italiano.

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Campus estivi kids tra Leonardo e la corte degli Sforza

Una parte importante del programma è dedicata ai più piccoli con i Campus Estivi Kids, rivolti ai bambini della scuola primaria (6–10 anni). Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 16:30, i partecipanti vivono tra gli spazi del Castello, i laboratori in Piazza d’Armi e i momenti all’aperto nel vicino Parco Sempione, alternando attività manuali, esplorazioni museali e giochi creativi.

Il Campus Leonardo propone un viaggio nel mondo di Leonardo da Vinci tra pittura, botanica, macchine volanti e sperimentazioni artistiche: i bambini realizzano erbari, strumenti musicali, disegni dal vero e costruzioni ispirate alle invenzioni leonardesche. Il Campus Sforza li accompagna invece nella Milano rinascimentale, tra araldica, genealogie ducali, scrittura con pennino e inchiostro, bassorilievi e attività legate alla vita di corte.

Le settimane del Campus Leonardo sono in programma il 9–12 giugno, 22–26 giugno, 6–10 luglio, 20–24 luglio, 24–28 agosto e 7–11 settembre. Il Campus Sforza si svolge invece il 15–19 giugno, 29 giugno–3 luglio, 13–17 luglio, 27–31 luglio e 31 agosto–4 settembre. Le attività hanno sede nella Sala Laboratorio del Castello Sforzesco.

Le tariffe prevedono una promo a €170, una base a €180 e una quota agevolata fratelli o multi-settimana a €160. Per informazioni, orari aggiornati e prenotazioni ci si può rivolgere direttamente al sito di Ad Artem.

Con queste proposte, il Castello Sforzesco conferma la sua natura di luogo vivo e inclusivo, dove storia, arte e gioco diventano strumenti per scoprire uno dei complessi monumentali più importanti d’Europa anche nei mesi estivi.

Foto: Ad Artem