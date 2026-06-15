Il 18 giugno su Sky Arte arriva ‘Van Gogh: Poeti e amanti’, viaggio nella grande mostra della National Gallery di Londra tra Arles e Saint-Rémy, colori, poesia e amore.

Il fascino di Vincent van Gogh torna in televisione con VAN GOGH: POETI E AMANTI, documentario che il 18 giugno porta su Sky Arte l’energia della grande mostra ospitata dalla National Gallery di Londra. Un viaggio tra Arles e Saint-Rémy, nel Sud della Francia, per raccontare il periodo in cui il maestro olandese ha trasformato il proprio stile e dato vita ad alcuni dei suoi capolavori più celebri.

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In prima visione alle 21.15, il film sarà visibile anche in streaming solo su NOW e disponibile on demand, offrendo al pubblico la possibilità di entrare idealmente nelle sale londinesi che hanno richiamato ben 334mila visitatori. Un successo tale da spingere il museo ad aprire straordinariamente di notte, per la seconda volta nella sua storia.

Dal successo della mostra di Londra allo schermo di Sky Arte

Diretto da David Bickerstaff e prodotto da Phil Grabsky con il format Exhibition on Screen, VAN GOGH: POETI E AMANTI nasce dall’acclamata esposizione allestita alla National Gallery tra il 14 settembre 2024 e il 19 gennaio 2025. La mostra è stata uno degli appuntamenti di punta del bicentenario della National Gallery, confermando il legame profondo tra il museo londinese e l’opera di Van Gogh.

Il documentario accompagna lo spettatore tra le sale e le opere, restituendo l’atmosfera di un evento che ha segnato un momento storico per l’istituzione. L’enorme afflusso di pubblico ha reso necessaria un’apertura notturna straordinaria, evento rarissimo che la National Gallery aveva concesso in precedenza solo per una mostra dedicata a Leonardo da Vinci.

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Poesia, amore e colore nel periodo di Arles e Saint-Rémy

Al centro del film c’è il rapporto di Van Gogh con poesia e amore, intrecciato alla sua instancabile ricerca artistica. Il documentario esplora le ragioni che lo spinsero a trasferirsi nel Sud della Francia, dove la luce e il paesaggio di Arles e di Saint-Rémy divennero la matrice di un linguaggio pittorico nuovo, segnato da un uso rivoluzionario del colore e da una forte intensità emotiva.

Il racconto si sofferma anche su episodi meno noti della sua biografia, come il ricovero all’Hôtel-Dieu di Arles, destinato a entrare nell’immaginario collettivo grazie ai dipinti realizzati dall’artista. Senza indulgere sulla dimensione più dolorosa della sua esistenza, il documentario sceglie di mettere in luce la straordinaria intelligenza e la passione che hanno portato Van Gogh a rivoluzionare il mondo dell’arte.

Un ritratto inedito del maestro olandese

Attraverso le opere esposte e le testimonianze legate alla mostra londinese, VAN GOGH: POETI E AMANTI restituisce un ritratto sfaccettato del pittore, concentrandosi sulla forza visionaria del suo sguardo. Il percorso tra Arles e Saint-Rémy è presentato come una stagione decisiva, in cui si definiscono i temi e le soluzioni formali che renderanno Van Gogh una figura centrale nella storia dell’arte moderna.

La regia di Bickerstaff e la produzione Exhibition on Screen puntano a far dialogare le immagini dei dipinti con il contesto che li ha generati, invitando lo spettatore a un tuffo nei colori e nell’immaginazione dell’artista. Un appuntamento pensato tanto per chi conosce già la sua opera quanto per chi desidera avvicinarsi per la prima volta al suo universo creativo.

VAN GOGH: POETI E AMANTI sarà in prima visione su Sky Arte il 18 giugno alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.

Foto: Ufficio Stampa