Nel weekend del 13 e 14 giugno 2026 Roma apre eccezionalmente al pubblico tre siti archeologici restaurati con i fondi PNRR Caput Mundi, con visite guidate gratuite a cura della Sovrintendenza Capitolina.

Sabato 13 e domenica 14 giugno 2026 i cittadini e i visitatori di Roma avranno l’opportunità di scoprire da vicino alcuni siti archeologici restaurati grazie al programma PNRR – Caput Mundi. Le aperture speciali, con visite guidate gratuite a cura della Sovrintendenza Capitolina, coinvolgono la chiesa di S. Urbano alla Caffarella, la villa romana di Tor de’ Cenci e un nuovo settore dell’area archeologica del Circo Massimo.

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L’iniziativa prosegue il calendario di visite inaugurato il 7 giugno, che ha già registrato oltre 500 presenze al mausoleo di Monte del Grano e al sepolcro di Largo Talamo. Gli interventi finanziati dal PNRR Caput Mundi hanno permesso di restituire alla città luoghi finora chiusi o poco accessibili, ampliando i percorsi di visita e migliorando le condizioni di fruizione.

Un tempio romano diventato chiesa e il Ninfeo di Egeria

Sabato 13 giugno dalle ore 10 alle 13 sarà eccezionalmente visitabile la chiesa di S. Urbano alla Caffarella, nata come tempio romano e in seguito trasformata in luogo di culto cristiano. L’edificio conserva straordinari affreschi dell’XI e del XVII secolo; tra i più antichi spicca l’affresco della cripta con la Madonna con Bambino fra Sant’Urbano e San Giovanni Evangelista, databile tra IX e X secolo.

Grazie all’intervento PNRR è stato inoltre ripristinato il collegamento con il cosiddetto Ninfeo di Egeria, realizzato nella prima metà del II secolo d.C. nella roccia, sulla riva sinistra del fiume Almone, a imitazione di una grotta. Il nuovo percorso consente di comprendere meglio il rapporto tra paesaggio, culto e architettura in un sito di grande valore storico e paesaggistico.

Domenica tra villa suburbana e nuovo settore del Circo Massimo

Domenica 14 giugno, sempre dalle ore 10 alle 13, il programma prevede un doppio appuntamento alla villa romana di Tor de’ Cenci e al nuovo settore dell’area archeologica del Circo Massimo. La villa è un esempio di residenza suburbana con fasi di utilizzo che si estendono dal I secolo a.C. al V secolo d.C., testimonianza della lunga continuità insediativa nelle aree immediatamente fuori dal centro urbano.

Nel più grande edificio per spettacoli dell’antica Roma, i recenti scavi hanno interessato una porzione dell’emiciclo del lato sud-orientale, finora poco esplorata. Le indagini hanno approfondito la conoscenza delle strutture di età traianea e delle fasi successive, portando alla luce pavimentazioni antiche e ambienti tardoantichi legati ad abitazioni e ad attività artigianali, oltre alle tracce degli edifici sorti dal XVIII secolo sopra le strutture romane.

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Un calendario di aperture fino a fine giugno

Contestualmente agli scavi, nell’area del Circo Massimo sono stati eseguiti interventi di consolidamento e restauro delle murature e delle gallerie, con la realizzazione di nuovi percorsi di visita, una scala di collegamento e strumenti multimediali per accompagnare il pubblico. Le visite guidate degli archeologi della Sovrintendenza permettono di leggere le diverse stratificazioni storiche e gli usi che si sono succeduti nel tempo.

Il programma delle aperture proseguirà per tutto il mese: domenica 21 giugno sarà la volta del Torrione Prenestino (ore 10-13) e dell’area archeologica di via delle Botteghe Oscure (ore 15-18), mentre domenica 28 giugno toccherà alla Rupe S. Paolo (ore 10-13) e alla Cisterna Cristoforo Colombo (ore 15-18). In tutti i casi le visite sono gratuite fino all’esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza massima prevista per ciascun sito. Per informazioni è disponibile il numero 060608 e il sito sovraintendenzaroma.it, dove consultare aggiornamenti e dettagli sulle modalità di accesso.

Foto: Ufficio Stampa