Sabato 13 giugno 2026 i Musei Provinciali di Gorizia a Borgo Castello restano aperti fino alle 23: un’occasione serale per scoprire mostra fotografica, collezioni di moda e Museo della Grande Guerra.

Una serata interamente dedicata alla cultura anima Gorizia sabato 13 giugno 2026, quando i musei di Borgo Castello, gestiti dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, prolungheranno l’apertura fino alle ore 23.00 (ultimo ingresso alle 22.15). Un’occasione per visitare in orario serale le diverse sedi espositive dei Musei Provinciali di Gorizia, inserite in un fine settimana particolarmente ricco di iniziative in città.

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Il compendio museale di Borgo Castello propone un percorso che intreccia fotografia contemporanea, storia della moda europea e memoria della Prima guerra mondiale, offrendo ai visitatori un itinerario articolato tra linguaggi e tempi diversi, ma tutti legati all’identità del territorio goriziano e alla sua storia.

Mostra fotografica, moda e memoria della Grande Guerra

Cuore dell’apertura serale è Casa Morassi, che ospita la mostra Via per le strade di Paolo Gasparini, in programma fino al 27 settembre 2026. L’esposizione si presenta come un’installazione in forma di fotomurale, articolata in tre nuclei tematici: il rapporto con le origini e l’identità, il viaggio inteso come condizione esistenziale e necessaria, e la responsabilità degli adulti verso il futuro delle nuove generazioni.

Accanto alla fotografia, il Museo della Moda e delle Arti applicate presenta la nuova collezione permanente, inaugurata il 17 aprile. Il percorso valorizza importanti collezioni di moda europea dal XVII secolo alla prima metà del XX, con abiti storici maschili e femminili affiancati da dipinti, oggetti d’arte applicata, argenti, maioliche e porcellane. L’allestimento è pensato per contestualizzare stili e culture di epoche diverse, restituendo uno sguardo ampio sull’evoluzione del gusto e del costume.

Il Museo della Grande Guerra di Gorizia propone invece un percorso dedicato alla Prima guerra mondiale, con particolare attenzione alla vita quotidiana di soldati e civili. In mostra si trovano uniformi, equipaggiamenti, armi, documenti e fotografie, accompagnati da installazioni multimediali, da un diorama interattivo del campo di battaglia e da un tavolo digitale dedicato alle distruzioni della città. Completano il percorso una sezione sul territorio goriziano in epoca prebellica e una sala finale dedicata alla memoria del conflitto.

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Digital Art Gallery, orari estivi e tariffe dei musei

Per l’occasione rimane aperta fino alle 23.00 anche la Digital Art Gallery, che segue il calendario estivo in vigore dal 1° giugno al 30 settembre. In questo periodo gli spazi espositivi sono accessibili dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 21.00 e il sabato, la domenica e i festivi dalle 14.00 alle 23.00, favorendo una fruizione serale in corrispondenza del maggiore afflusso turistico.

Gli orari di apertura di sabato 13 giugno sono uguali per tutti e tre i musei: dalle 9.00 alle 23.00, mentre nel resto dell’anno le sedi sono visitabili dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00. Le tariffe d’ingresso prevedono un biglietto intero a 5€, un ridotto a 3€ per giovani tra i 18 e i 25 anni, gruppi di almeno 10 persone e nuclei familiari con minorenni, oltre che per Soci Coop, Soci FAI e soci Touring Club Italiano, e un ridotto scolaresche a 1€.

L’ingresso è gratuito per minorenni, insegnanti nell’esercizio delle proprie funzioni, guide turistiche abilitate, giornalisti con tesserino, persone con disabilità con eventuale accompagnatore, tesserati ICOM e possessori di FVGcard, oltre che per tutti i visitatori ogni prima domenica del mese. Sono inoltre disponibili formule che includono la visita guidata, con biglietti combinati a partire da 10€ per l’intero e 8€ per il ridotto.

Per chi desidera approfondire sia il Museo della Grande Guerra che il Museo della Moda e delle Arti applicate è previsto un biglietto cumulativo: l’intero costa 8€, il ridotto 5€ e il ridotto scolaresche 2€, con le stesse condizioni di gratuità previste per i singoli ingressi. Sono disponibili anche opzioni che includono la visita guidata per una o più sedi, con tariffe dedicate a interi, ridotti e scolaresche.

Foto: Ufficio Stampa