Due giorni di arte, musica e partecipazione alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia: aperture straordinarie, visite guidate alla mostra ‘The Dreamer’, DJ set, laboratori e iniziative speciali aperte gratuitamente al pubblico.

Venezia si prepara a vivere la notte più magica dell’anno, quella in cui i canali e i palazzi storici si accendono sotto la luce della cultura contemporanea. Sabato 20 giugno 2026 torna Art Night Venezia, la celebre notte bianca dell’arte che quest’anno festeggia un traguardo speciale: quindici edizioni passate a spalancare gratuitamente le porte della bellezza a cittadini e visitatori. Promossa e coordinata dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia, la manifestazione trasformerà l’intera città – spingendosi quest’anno fino alla terraferma – in un palcoscenico diffuso, dove l’arte si libera dai vincoli accademici per diventare un regalo accessibile a tutti, fino a tarda notte.

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Un programma da record: 223 eventi tra mostre, musica e palazzi aperti

I numeri di questa quindicesima edizione sono da capogiro: 223 eventi distribuiti in ben 142 sedi, nati dalla straordinaria coralità delle istituzioni culturali veneziane che hanno fatto sistema per l’occasione. Il cartellone spazia dai concerti ai laboratori, passando per le aperture straordinarie e gratuite di luoghi iconici come i Musei Civici, la Peggy Guggenheim Collection, la Fondazione Querini Stampalia, la Fondazione Giorgio Cini e il Museo M9 di Mestre.

Dopo il via ufficiale alle ore 18 nel cortile di Ca’ Foscari – dove verrà presentata l’installazione partecipativa QUINDICI! e distribuiti i gadget della serata – il pubblico potrà pescare tra una miriade di esperienze uniche.

Tra gli appuntamenti più attesi, spiccano la suggestiva performance audiovisiva e notturna di Vinicio Capossela e la maratona di videoarte Sleepless Video Art Night all’Auditorium Santa Margherita curata da Lena Herzog, che includerà un’opera immersiva da fruire con i visori Apple Vision Pro. La festa non si fermerà all’alba: domenica 21 giugno la manifestazione raddoppierà con l’appuntamento Le petit déjeuner Arcobaleno, per chiudere in dolcezza con colazioni artistiche e laboratori per bambini.

Fondazione Querini Stampalia: non solo Art Night ma anche Q-Day

La notte di sabato 20 giugno la Fondazione Querini Stampalia si conferma uno dei poli più vivaci di Venezia: alla vigilia del Q-Day, il pubblico è infatti invitato a vivere due giornate di aperture straordinarie, musica, visite guidate e momenti di partecipazione collettiva, tutte iniziative a ingresso gratuito.

Il programma intreccia la celebrazione del compleanno della Fondazione, il Solstizio d’estate e la Festa della Musica, trasformando gli spazi espositivi in un luogo aperto e condiviso. Protagonista del weekend sarà in particolare la mostra The Dreamer, al centro di visite guidate e attività dedicate al tema del sogno.

Nella serata di sabato 20 giugno, dalle 18:00 alle 24:00, la Querini Stampalia apre gratuitamente gli spazi espositivi e le quattro mostre in corso: The Dreamer, Cosmotechnics: Ding Yi a Planetary Code, Nigel Cooke: Bad Habits e The Invisible Chord. Hans Hartung and Music. Un’occasione per scoprire linguaggi e sensibilità differenti in un unico percorso di visita serale.

Alle 18:00 e alle 21:00 sono previste visite guidate alla mostra The Dreamer, su prenotazione tramite il portale di booking della Fondazione. Dalle 22:00 alle 24:00 la serata cambia ritmo: grazie alla collaborazione con Argo16, realtà no-profit indipendente dedicata alla musica e alle arti performative, lo spazio si trasforma in un luogo di festa con il DJ set di Enea Pascal.

Allo scoccare della mezzanotte un brindisi collettivo e il tradizionale taglio della torta celebreranno i 157 anni della Fondazione Querini Stampalia, suggellando idealmente il passaggio tra Art Night e Q-Day.

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Q-Day: sogni, studenti e museo partecipato

Domenica 21 giugno il Q-Day estende la festa a tutta la giornata, con un programma che mette al centro la partecipazione attiva del pubblico e delle nuove generazioni. Dalle 10:00 alle 12:30 prende forma Cartoline da un sogno / Postcards from a dream: all’ingresso, in biglietteria, i visitatori ricevono una cartolina con una suggestione legata al sogno e un indizio per individuare, all’interno della mostra The Dreamer, l’autore o l’autrice del messaggio.

Distribuiti nelle sale espositive, studentesse e studenti del progetto Formazione Scuola-Lavoro raccontano il proprio sogno e il legame con le opere o gli ambienti che lo hanno ispirato, trasformando il museo in uno spazio di esplorazione condivisa. Il progetto coinvolge l’Istituto Statale “Marco Belli” di Portogruaro, il Liceo Scientifico Statale “Ugo Morin” di Mestre, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Giordano Bruno – Raimondo Franchetti” di Mestre e il Liceo Statale “Giuseppe Berto” di Mogliano Veneto.

Per tutta la giornata, dalle 10:00 alle 18:00, prosegue l’apertura straordinaria delle mostre The Dreamer, Cosmotechnics: Ding Yi a Planetary Code, Nigel Cooke: Bad Habits e The Invisible Chord. Hans Hartung and Music. Alle 11:00 è in programma una visita guidata a The Dreamer a cura di Coopculture, anch’essa su prenotazione.

Focus Musei Nazionali: dall’antica Altino ai capolavori di Palazzo Grimani

Anche i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna prendono parte alla quindicesima edizione di Art Night Venezia, aprendo gratuitamente due straordinari siti storici in un percorso che unisce archeologia, Rinascimento e arte contemporanea.