Dal 20 giugno al 12 luglio 2026 la Fondazione Piero Cattaneo apre la IX edizione di Officina della Scultura con visite guidate gratuite nei parchi d’arte ambientale di Milano e Casalbeltrame, tra scultura contemporanea e paesaggio.

La Fondazione Piero Cattaneo inaugura la IX edizione di Officina della Scultura con un programma dedicato ai parchi pubblici museali a cielo aperto e ai luoghi d’eccellenza della scultura contemporanea in Lombardia e Piemonte. Dal 20 giugno al 12 luglio 2026 sono previste aperture gratuite al pubblico tra Milano e Casalbeltrame (Novara), per riscoprire la scultura del Novecento immersa nel paesaggio.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il progetto, nato nel 2018 e curato da Marcella Cattaneo, nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla scultura italiana del XX secolo rendendo accessibili atelier, studi d’artista privati e luoghi del fare plastico dei Maestri. Nel 2026 il focus si sposta sui parchi d’arte ambientale, dove l’opera dialoga direttamente con lo spazio pubblico e la natura.

Visite tattili e sensoriali al Parco dell’Arte dell’Idroscalo

La nuova edizione di Officina della Scultura si apre al Parco dell’Arte dell’Idroscalo di Milano, con due appuntamenti in programma il 20 giugno e il 12 luglio 2026. Le giornate prevedono visite guidate tattili e sensoriali pensate per valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico del parco, in un’ottica di fruizione inclusiva e partecipata.

Nato dalla collaborazione tra la Città Metropolitana di Milano e l’Accademia di Brera, con il contributo di Fondazione Cariplo e di importanti realtà culturali del territorio, il percorso del Parco dell’Arte riunisce opere di artisti storicizzati e giovani autori emergenti, armonicamente inserite nel paesaggio naturale. La collezione, in continua evoluzione, costruisce un dialogo tra arte, ambiente e spazio pubblico che fa dell’Idroscalo uno dei più significativi esempi italiani di parco pubblico museale open air dedicato alla scultura contemporanea.

Tra le opere in collezione figurano lavori di artisti di rilievo nazionale e internazionale come Enrico Baj, Maria Cristina Carlini, Alik Cavaliere, Carlo Ramous, Mauro Staccioli e Grazia Varisco. Il progetto promuove una visione della cultura accessibile e diffusa, in cui l’esperienza artistica si integra con la vita quotidiana del parco e con la fruizione libera dello spazio pubblico.

Materima, cittadella della scultura a Casalbeltrame

Dopo Milano, Officina della Scultura prosegue a Materima, a Casalbeltrame in provincia di Novara, con un appuntamento previsto sabato 5 luglio. Nato nel 2006 per iniziativa di Nicola Loi e concepito fin dall’inizio come una vera e propria cittadella della scultura, il centro ospita una delle più importanti collezioni di arte plastica in Italia.

A Materima la scultura del Novecento si sviluppa all’interno dell’oasi naturalistica del Parco delle Lame del Sesia, con opere di autori come Pomodoro, Francesco Messina, Giuliano Vangi, Marino Marini e Park Eun-Sun. Il centro, nato come luogo d’incontro tra ricerca artistica e sperimentazione tecnica, comprende laboratori specializzati, spazi espositivi e ambienti dedicati alla produzione di opere monumentali, accogliendo artisti affermati e giovani scultori.

Attraverso mostre, progetti culturali e collaborazioni con istituzioni pubbliche e private, Materima promuove una concezione della scultura come esperienza immersiva e dialogo continuo tra materia, spazio e paesaggio. Oggi rappresenta una delle realtà italiane più attive nella valorizzazione della pratica scultorea contemporanea e nella diffusione della cultura plastica a livello nazionale e internazionale.

LEGGI ANCHE: Giugno da incorniciare per Villa Giulia: sarà esposto (per sempre) un capolavoro da 15 milioni di euro

Con workshop, laboratori e visite guidate, Officina della Scultura propone un nuovo sguardo sul territorio italiano e in particolare lombardo, culla di una grande stagione della scultura del Novecento. Il progetto favorisce un coinvolgimento diretto e attivo con istituzioni ed enti territoriali pubblici e privati, con l’obiettivo di accrescere la sensibilità verso un patrimonio artistico materiale e immateriale che caratterizza la storia e la cultura del Paese.

Foto: Ufficio Stampa