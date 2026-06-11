Dal 12 al 14 giugno 2026 musei e parchi archeologici di Basilicata aprono le porte con visite guidate, laboratori, aperture straordinarie e attività per bambini tra Matera, Policoro, Metaponto, Potenza, Muro Lucano e Grumentum.

Dal 12 al 14 giugno 2026 la Basilicata diventa un laboratorio a cielo aperto per le Giornate Europee dell’Archeologia, con un programma diffuso tra musei, parchi e laboratori. Da Matera a Policoro, da Metaponto a Potenza, fino a Muro Lucano e Grumentum, il patrimonio archeologico regionale si racconta attraverso visite guidate, aperture straordinarie e attività pensate anche per il pubblico più giovane.

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L’iniziativa punta a far conoscere non solo i reperti esposti, ma anche il lavoro “dietro le quinte” di mostre e musei: ricerca sul campo, conservazione, allestimento e narrazione diventano parte integrante dell’esperienza di visita, trasformando le collezioni in testimonianze vive della storia dei territori lucani.

Dietro le quinte dell’archeologia tra Matera, Policoro e Metaponto

Ai Musei nazionali di Matera il percorso Dietro le quinte dell’archeologia: allestire, scoprire, raccontare mette al centro il rapporto tra pubblico, reperti e racconto museale. Il 12 giugno alle ore 11.00, a Palazzo Lanfranchi, viene allestita una vetrina con reperti scelti dai visitatori durante la primavera dei germogli della mostra Le dee del grano. Il 13 e 14 giugno il Museo Ex Ospedale San Rocco propone materiali dedicati ai bambini per approfondire un vaso, il mestiere dell’archeologo e la figura di Domenico Ridola, con un focus sulle tecniche di realizzazione dei manufatti della collezione del Museo Archeologico “D. Ridola”.

Al Museo Archeologico Nazionale della Siritide di Policoro gli appuntamenti sono tre, tutti alle ore 17.00. Il 12 giugno la visita guidata “Il teatro di Herakleia” è dedicata al teatro antico; il 13 giugno il gioco-laboratorio per bambini Il segreto delle Tavole di Eraclea invita a scoprire uno dei documenti più celebri della zona; il 14 giugno, con I terreni di Dioniso nelle Tavole di Eraclea, un incontro con Dimitris Roubis e Luisa Aino approfondisce temi di ricerca e interpretazione.

A Metaponto il focus è sulle aperture straordinarie del Parco archeologico dell’area urbana di Metaponto e dei depositi museali. Il 12 giugno il parco è aperto dalle 9.00 alle 13.00, mentre la mostra nei depositi è visitabile dalle 10.00 alle 19.00. Il 13 giugno la mostra nei depositi apre in via straordinaria dalle 9.00 alle 13.00, con percorso tematico a cura del direttore, e il parco resta accessibile dalle 8.30 alle 19.30; orari confermati anche per il 14 giugno, con nuova apertura straordinaria dei depositi dalle 9.00 alle 13.00.

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Potenza, Muro Lucano, Grumentum e i percorsi per i più giovani

Il Museo Archeologico Nazionale Dinu Adamesteanu di Potenza partecipa il 13 e 14 giugno con Dietro le quinte dell’archeologia: disallestire una mostra, occasione per scoprire la fase conclusiva di un’esposizione: chiusura, movimentazione, cura e riorganizzazione dei materiali diventano oggetto di un racconto rivolto al pubblico.

Al Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano il 14 giugno 2026, dalle 9.00 alle 13.00, è prevista un’apertura straordinaria. Il programma prosegue il 19 giugno alle ore 19.00 con l’incontro Nuovi approcci metodologici alla ricerca archeologica: casi di studio dalla Basilicata, a cura di Giusi Lavanga, dedicato all’aggiornamento delle metodologie di indagine sul territorio.

Una particolare attenzione è rivolta ai più piccoli con i percorsi Museo in Gioco e STEM al Museo, che intrecciano gioco, scienza e scoperta. Il viaggio educativo si conclude al Planetario Astronomico di Anzi, dove domenica 14 giugno 2026 alle ore 17.00 i giovani partecipanti vivranno un’esperienza speciale come premio finale del percorso.

Grumentum tra teatro antico, narrazioni e sostenibilità

Il Museo archeologico nazionale dell’alta Val d’Agri e il Parco archeologico di Grumentum propongono iniziative culturali, spettacoli e visite guidate per esplorare l’archeologia grumentina. Venerdì 12 giugno alle 19.30, al teatro romano di Grumentum, va in scena LE TROIANE – Viaggio nel tempo tra luoghi e parole, tragedia di Euripide interpretata dai ragazzi del Liceo Classico N. Carlomagno di Lauria, esito di un progetto di Formazione Scuola-Lavoro.

Sabato 13 giugno, dalle 9 alle 13, il personale del museo accompagna poi il pubblico alla scoperta del museo e del parco, con uno specifico focus sugli spazi allestiti per il progetto La Val d’Agri in mostra, realizzato con UNITRE di Viggiano. Domenica 14 giugno il parco ospita una tappa degli ECO DAYS, festival promosso da Unpli Basilicata dal 12 al 14 giugno per promuovere un modello di sviluppo sostenibile e attento alle identità territoriali: alle 17 l’evento Voci dal mondo antico propone un reading di testi latini, epigrafi e racconti di viaggio dedicati alla natura e alla storia della valle.

Le Giornate Europee dell’Archeologia diventano così un invito a entrare nei musei e nei parchi archeologici lucani con uno sguardo nuovo, per comprendere i processi di ricerca, conservazione, allestimento e comunicazione che rendono il patrimonio archeologico accessibile, condiviso e parte della vita culturale delle comunità.

Foto: Ufficio Stampa