Nella cornice dell’Elizabeth Unique Hotel e della storica sede di via Alibert, ‘Private Views’ presenta progetti, mostre e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio artistico e alla formazione dei collezionisti.

Non una semplice visita guidata, né un tradizionale incontro con la stampa con Private Views –A colazione con l’arte, la Galleria Russo ha scelto di raccontare la propria identità attraverso un format che unisce approfondimento culturale, convivialità e confronto diretto. L’iniziativa, ospitata tra la storica sede di via Alibert e l’Elizabeth Unique Hotel, ha offerto ai giornalisti un’occasione privilegiata per entrare nel cuore di una delle realtà più longeve del panorama artistico italiano. Il percorso si è aperto negli spazi della galleria, dove la giornalista e saggista Ilaria Guidantoni ha accompagnato gli ospiti in una riflessione sul ruolo contemporaneo delle gallerie d’arte.

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Non più soltanto luoghi espositivi o commerciali, ma centri di ricerca, conservazione e produzione culturale, capaci di costruire relazioni tra opere, studiosi, collezionisti e istituzioni. Una visione condivisa da Fabrizio Russo, alla guida della galleria fondata nel 1898, che ha sottolineato come il lavoro svolto oggi vada ben oltre il mercato dell’arte. Centrale, infatti, è l’attività archivistica e di studio sviluppata nella nuova sede di via Laurina, dove vengono conservati e valorizzati importanti fondi documentari dedicati ad artisti del Novecento. Archivi, biblioteche specializzate e attività di ricerca rappresentano oggi strumenti essenziali per ricostruire la storia delle opere, verificarne provenienza, esposizioni e autenticità, contribuendo alla tutela del patrimonio artistico e alla corretta informazione del pubblico.

La Galleria Russo, conosciuta e apprezzata per la conoscenza dei maestri del Novecento italiano, ora grazie alla nuova generazione della famiglia, in particolare alla figlia di Fabrizio, Francesca Romana Russo e al nipote Alberto Russo, propone una visione artistica parallela, orientata verso nuovi giovani talenti italiani e internazionali, volti nuovi nel panorama artistico che affiancano le opere presenti.

Dalla Galleria all’Elizabeth Unique Hotel

Dalla galleria, il percorso è proseguito all’Elizabeth Unique Hotel, trasformato in una vera e propria art house romana grazie alla collaborazione con la Galleria Russo. Qui, tra opere d’arte site-specific, installazioni e ambienti curati come spazi espositivi, il brunch è diventato l’occasione per recuperare una dimensione storicamente legata alla cultura come quella del simposio, del caffè letterario e del dialogo informale tra intellettuali, artisti e professionisti. Nel corso dell’incontro si è parlato anche dell’evoluzione del collezionismo e delle nuove tendenze del mercato, truffe, falsi e investimenti in un contesto economico caratterizzato da incertezze e rapide trasformazioni.

Gino Severini, Ragazza in blu (La jeune fille en bleu), 1904 ca., olio su tela, cm 123 x 107,5

Tra i fenomeni osservati emerge anche una rinnovata attenzione verso il Futurismo e i grandi maestri italiani del secolo scorso. Accanto all’attività espositiva, la galleria sta investendo sempre più nella formazione e nell’educazione del collezionista. È stato infatti annunciato un volume Breve Guida per un collezionismo più consapevole realizzato con il contributo di professionisti del settore, che affronterà in modo pratico temi spesso poco conosciuti, come la documentazione delle opere, conservazione, fiscalità, libera circolazione, successioni ereditarie e gestione delle collezioni. Uno strumento pensato per offrire orientamento a chi si avvicina al mercato dell’arte o desidera valorizzare correttamente il proprio patrimonio.

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I prossimi progetti della Galleria Russo

L’incontro è stato anche l’occasione per anticipare i prossimi progetti della Galleria Russo: dalla partecipazione alla Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze alle mostre dedicate a Giovanni Gasparro e all’artista americana Carole Feuerman, Chiara Sorgato, fino a nuove collaborazioni istituzionali e internazionali. Un altro interessante progetto è l’iniziativa benefica dal titolo di Materia E Visione in collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli dedicata all’arte e la ricerca scientifica. Con Private Views, la Galleria Russo conferma così la propria vocazione a essere un ponte tra memoria e contemporaneità, tra ricerca e divulgazione, restituendo all’arte una dimensione vissuta e quotidiana. Un’esperienza che dimostra come la cultura possa nascere anche attorno a una tavola condivisa, trasformando un brunch in un autentico momento di confronto e crescita collettiva.