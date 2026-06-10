A Magliano in Toscana la seconda edizione di Magliano Contemporanea sceglie l’olio come filo conduttore, tra Premio Tavano Amodeo 2026 e “Estratto”, personale di Salvatore Marchesani.

L’olio come simbolo di identità, memoria e paesaggio è al centro della seconda edizione di Magliano Contemporanea, la rassegna che mette in relazione l’arte di oggi con il territorio della Maremma e le sue eccellenze culturali e produttive. Sabato 20 giugno 2026 Magliano in Toscana ospiterà OLEUM, un progetto che prende avvio da una delle materie più rappresentative del Mediterraneo per trasformarla in occasione di riflessione artistica, culturale e collettiva.

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Giunta al suo secondo appuntamento, Magliano Contemporanea conferma la volontà di costruire ogni anno un dialogo tra ricerca contemporanea e identità locale, individuando temi capaci di raccontare il territorio attraverso linguaggi nuovi e sensibilità differenti. Per il 2026 la scelta dell’olio rimanda a una sostanza che da secoli accompagna la storia delle comunità mediterranee e continua a rappresentare un patrimonio fatto di lavoro, conoscenze, tradizioni e rapporto con la terra.

Oleum, Premio Tavano Amodeo e la mostra “Estratto”

La serata inaugurale di OLEUM sarà anche il momento conclusivo della seconda edizione del Premio Tavano Amodeo 2026, riconoscimento dedicato ai due maestri d’arte e nato per sostenere, valorizzare e promuovere la ricerca artistica contemporanea. Nel corso dell’evento saranno proclamati e premiati i primi tre classificati, proseguendo un percorso che mira a favorire nuove progettualità e a creare occasioni di incontro tra artisti, territorio e pubblico.

Accanto alla premiazione è prevista l’apertura della mostra personale Estratto di Salvatore Marchesani, vincitore della prima edizione del Premio Tavano Amodeo. L’esposizione rappresenta il naturale sviluppo del dialogo avviato dal premio e si inserisce pienamente nel tema di OLEUM, offrendo una riflessione sul rapporto tra memoria, materia e paesaggio mediterraneo.

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In Estratto il riferimento all’olio diventa metafora di un processo di trasformazione e di emersione dell’essenza delle cose. Attraverso una ricerca pittorica fatta di stratificazioni, segni e vibrazioni luminose, Marchesani costruisce opere che invitano a una contemplazione lenta e profonda, in cui affiorano tracce di memoria individuale e collettiva. Gli ulivi, protagonisti ricorrenti del percorso espositivo, assumono il valore di simboli identitari e culturali, richiamando il legame profondo tra uomo, territorio e tradizione.

Un progetto condiviso tra istituzioni, curatela e territorio

Le opere esposte restituiscono un universo sospeso tra evocazione e materia, dove il rapporto tra luce, memoria e identità mediterranea si traduce in immagini aperte e in continua trasformazione. Al centro del percorso si colloca Estratto, l’opera che dà il titolo alla mostra e che sintetizza una ricerca capace di superare i confini della pittura tradizionale per farsi esperienza fisica e sensoriale.

Un ruolo fondamentale nella crescita della rassegna è svolto dal Comune di Magliano in Toscana, che ha creduto fin dall’inizio nel valore culturale del progetto e nella sua capacità di creare un dialogo concreto tra arte contemporanea e territorio. Il sindaco Gabriele Fusini, la vicesindaco Tamara Fattorini e la consigliera delegata alla cultura Alessia Rossi hanno sostenuto con convinzione Magliano Contemporanea, mettendo al centro il patrimonio identitario locale e la sua valorizzazione attraverso i linguaggi dell’arte.

“Abbiamo voluto con determinazione la nascita e la crescita di questa rassegna, convinti che l’arte contemporanea possa farsi interprete d’eccezione delle nostre radici più profonde”, ha dichiarato la vicesindaco Tamara Fattorini, sottolineando come il progetto sappia far dialogare la creatività dei nostri giorni con l’anima più autentica del territorio e trasformare un’eccellenza millenaria come l’olio in veicolo di cultura, partecipazione e identità collettiva.

La direzione artistica e la curatela di Magliano Contemporanea sono affidate a Maria Grazia Londrino, storica del cinema e organizzatrice di eventi culturali che dal 2025 guida la rassegna istituzionale. La produzione generale della mostra è a cura di Dialogues, raccontare l’arte Srls, realtà fondata da Claudio e Federico Strinati e specializzata nella creazione di mostre, progetti editoriali e audiovisivi dedicati alla divulgazione dell’arte, con una particolare attenzione ai linguaggi dei social media e alla promozione del lavoro degli artisti contemporanei.

Foto: Ufficio Stampa