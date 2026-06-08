A Palazzo Madama di Torino stanno per concludersi le settimane di esposizione della ‘Donna in blu che legge una lettera’ di Vermeer, capolavoro del Rijksmuseum di Amsterdam presentato nel ciclo Incontro con il capolavoro.

Ultimi giorni per entrare in dialogo diretto con uno dei vertici assoluti della pittura europea del Seicento. A Torino, nelle sale di Palazzo Madama, il pubblico ha tempo fino al 29 giugno 2026 per ammirare Donna in blu che legge una lettera di Johannes Vermeer, capolavoro in arrivo dal Rijksmuseum di Amsterdam e protagonista del nuovo ciclo espositivo Incontro con il capolavoro.

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Si tratta della prima volta che il capoluogo piemontese accoglie un dipinto di Vermeer: un evento che trasforma la visita in un vero viaggio dentro la pittura olandese del Seicento, tra luce, introspezione e rivoluzione dello sguardo. L’opera è esposta nella Sala Atelier, con ingresso incluso nel biglietto delle collezioni permanenti, per un’esperienza che unisce contemplazione e approfondimento.

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Una scena sospesa tra silenzio, luce e azzurro

Nel dipinto, un interno domestico si apre su un momento di assoluta concentrazione: una giovane donna di profilo, in abito da casa, legge una lettera che stringe con entrambe le mani. La stanza è essenziale, rischiarata da una luce fredda e azzurrata che sembra filtrare da una finestra fuori campo, mentre sul tavolo si riconoscono una collana di perle, un foglio e una piccola cassetta aperta.

Il fulcro visivo della composizione è la macchia azzurra dell’abito della protagonista, una beddejak, giacca da letto chiusa da piccoli fiocchi blu. Vermeer costruisce questo colore con il prezioso pigmento del lapislazzuli, trasformando il blu in un vero campo di energia visiva che assorbe e restituisce la luce, avvolgendo la figura in un’aura silenziosa e magnetica.

Alle spalle della giovane campeggia una grande carta geografica dell’Olanda e della Frisia occidentale, riconducibile alle stampe seicentesche di Willem Janszoon Blaeu: una sorta di finestra disegnata sul mondo, che richiama commerci, scoperte ed esplorazioni del Secolo d’oro olandese.

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Un laboratorio di sguardo tra Vermeer, Delft e Torino

La mostra propone Vermeer non solo come maestro della luce e degli interni domestici, ma come autore di una vera e propria pittura mentale, figlia della rivoluzione ottica e concettuale che attraversa la cultura olandese del XVII secolo. La Delft della seconda metà del Seicento è descritta come un laboratorio culturale in cui libertà religiosa, spirito mercantile e innovazione tecnica si intrecciano con cartografia, strumenti scientifici e nuove lenti.

In questo orizzonte si forma lo sguardo dell’artista, in dialogo ideale con figure come Antonie van Leeuwenhoek e con il pensiero di Spinoza. A Torino, l’allestimento mette in relazione la Donna in blu che legge una lettera con una selezione di incisioni, arredi e ceramiche delle collezioni di Palazzo Madama, per approfondire temi come la dimensione intimista e femminile della scena, la poetica della sottrazione, il gioco di luci e ombre nelle molteplici tonalità di blu e il ruolo delle mappe tra Olanda e Savoia.

Un allestimento accessibile tra mappe, colori e camera obscura

L’esposizione è concepita come spazio di studio, con pannelli tematici dedicati alla storia dell’Olanda, alla pittura olandese e alla sua capacità di rappresentare il reale, all’uso della camera obscura, alle leggi della prospettiva, alla composizione dei colori e ai traffici commerciali della Compagnia delle Indie, fino alla fortuna critica di Vermeer nei secoli.

Una tavola con riproduzione in alta definizione del dipinto e disegno in rilievo, realizzata da Tactile Vision Lab e dall’Istituto dei Sordi di Torino in collaborazione con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Torino, permette una fruizione ampliata grazie a Qrcode con descrizioni audio in italiano e inglese e in LIS con sottotitoli. Le sezioni della mostra sono inoltre accompagnate da audio-letture gratuite e da testi stampati in caratteri ingranditi e ad alta leggibilità.

A completare il progetto, un catalogo edito da Silvana Editoriale raccoglie i contributi dei curatori, offrendo ulteriori chiavi di lettura su un capolavoro che, per poche settimane ancora, trasforma Torino in una tappa imprescindibile per gli amanti di Vermeer e della grande pittura europea.

Foto: Ufficio Stampa