Dal 12 al 14 giugno 2026 Roma celebra le Giornate Europee dell’Archeologia con studi, rievocazioni storiche, visite guidate e cantieri di restauro aperti tra Museo Nazionale Romano e Museo nazionale etrusco di Villa Giulia.

Dal 12 al 14 giugno 2026 Roma diventa un laboratorio a cielo aperto per le Giornate Europee dell’Archeologia, appuntamento dedicato al dialogo tra ricerca e pubblico. Il Museo Nazionale Romano e il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia partecipano con un fitto programma di studi, rievocazioni storiche, visite guidate e attività didattiche pensate per pubblici diversi.

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L’iniziativa, coordinata a livello europeo dall’INRAP sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa, ruota attorno al tema Archeologia in corso, che invita a scoprire processi di scavo, cantieri di restauro e lavoro quotidiano degli archeologi.

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Diretto da Federica Rinaldi, il Museo Nazionale Romano distribuisce dunque le sue proposte nelle sedi di Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo e Palazzo Altemps, con attività incluse nel costo del biglietto e pensate per avvicinare il pubblico alle diverse anime dell’archeologia.

Il 12 giugno a Palazzo Altemps è in programma una Giornata di Studi dedicata a Dinu Adamesteanu e al ruolo pionieristico dell’archeologia del paesaggio nel Mediterraneo, a cura di Alfonsina Russo e Federica Rinaldi. L’incontro internazionale, a ingresso libero su prenotazione via Eventbrite, approfondisce l’eredità scientifica dello studioso, dalle ricognizioni aeree alle ricerche in Basilicata e Sicilia, fino ai nuovi modelli di tutela e valorizzazione del patrimonio.

Nella stessa giornata, alle Terme di Diocleziano, l’appuntamento Andiamo al Museo per Tutti *Speciale Giornate Europee dell’Archeologia. Fateci posto…al MNR segna la conclusione di un percorso dedicato a giovani con autismo, curato dal Servizio Educativo del museo in collaborazione con Fateci Posto APS. L’attività è inclusa nel biglietto e richiede prenotazione via mail entro il 10 giugno.

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Un giorno alle Terme e tour speciali in tutte le sedi

Il 14 giugno le Terme di Diocleziano ospitano l’evento speciale Un giorno alle Terme, rievocazione storica a cura di APS Protectores Domini Nostri, compresa nel biglietto e senza prenotazione. Il pubblico può ripercorrere la storia del grande complesso termale, conoscere le fasi della sua costruzione e le trasformazioni che hanno portato alla nascita del Museo Nazionale Romano.

Tra il 13 e il 14 giugno, in tutte le sedi del museo, il programma Andiamo al Museo da Grandi *Speciale Giornate Europee dell’Archeologia propone visite guidate con orari differenziati: alle Terme di Diocleziano anche in inglese, a Palazzo Massimo e a Palazzo Altemps con appuntamenti mattutini e pomeridiani. Le visite, per gruppi fino a 25 partecipanti, si prenotano direttamente sul posto e sono incluse nel biglietto.

Il Museo Nazionale Romano resta aperto dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00), con tutte le informazioni aggiornate disponibili sul sito ufficiale Museo Nazionale Romano.

Museo ETRU: cantieri aperti, depositi e laboratori per tutte le età

In parallelo, il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia partecipa alle Giornate Europee dell’Archeologia mettendo al centro il dietro le quinte della ricerca. Dal 12 al 14 giugno l’istituzione romana apre depositi e magazzini, organizza visite guidate ai cantieri di restauro e propone attività didattiche per adulti e bambini.

Venerdì 12 giugno, alle 11.00, Miriam Lamonaca accompagna il pubblico in Dentro il cantiere: i restauri di Villa Giulia, un percorso tra stucchi, marmi e decorazioni del cortile centrale e del Ninfeo appena restaurati. Sabato 13 giugno, alle 11.00, Luca Mazzocco guida la visita Dietro le quinte del Museo: visita ai depositi, che permette di accedere a spazi solitamente non aperti, mostrando il lavoro di studio, conservazione e valorizzazione dei reperti.

Per tutta la durata delle GEA, nella Sala 35, i Servizi Educativi e Accessibilità propongono Etruschi POP, un’attività creativa per tutte le età che invita a osservare i capolavori del museo da una prospettiva inedita, realizzando un magnete personalizzato con divinità, eroi o personaggi mitologici preferiti. L’iniziativa è compresa nel biglietto, senza prenotazione, ed è fruibile dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

Le attività e le visite guidate del Museo ETRU sono gratuite e incluse nel biglietto d’ingresso, con prenotazione obbligatoria via mail. Il museo è aperto dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30) e tutte le informazioni pratiche sono disponibili su Museo nazionale etrusco di Villa Giulia.

Foto: Ufficio Stampa