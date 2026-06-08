Il 14 giugno 2026 Piazza del Popolo a Roma ospita una grande performance collettiva del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto con giovani artisti, studenti e borsisti delle Accademie.

Il 14 giugno 2026 Piazza del Popolo a Roma diventa teatro di una grande azione artistica partecipativa con Chiamata alle Arti, che invita giovani artisti, studenti e borsisti delle Accademie di Belle Arti italiane e internazionali e dei Licei Artistici a prendere parte alla performance collettiva del Terzo Paradiso ideato da Michelangelo Pistoletto. Dalle ore 17.00, la piazza si trasforma in uno spazio di incontro e dialogo tra arte contemporanea, nuove generazioni e impegno civile.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Pistoletto Cittadellarte, chiede a ogni partecipante di portare una propria opera – tele, fotografie, sculture, disegni e altre forme espressive facilmente trasportabili – per contribuire alla composizione dell’iconico simbolo del Terzo Paradiso. Tutti sono invitati a partecipare alla performance per formare insieme la catena umana che attraverserà la piazza seguendo il disegno del segno ideato dal Maestro.

LEGGI ANCHE: Michelangelo Pistoletto, quadri specchianti al CAMeC

Una grande installazione pubblica e partecipata

La performance culminerà nella costruzione di una grande installazione pubblica collettiva: le opere degli artisti comporranno il segno del Terzo Paradiso, simbolo universale di equilibrio tra natura e artificio. In questo gesto corale, i giovani vengono chiamati a diventare protagonisti attivi di un cambiamento culturale e sociale, utilizzando il linguaggio dell’arte contemporanea per affermare nuove forme di responsabilità condivisa.

Il progetto è a cura di Giulia Abate, Delfina Bergamaschi, Francesco Saverio Teruzzi e dell’Assessorato alla Cultura del Municipio I Roma Centro, con il supporto della Regione Lazio. L’evento è inoltre sostenuto da Documenta.LIVE – Luca Rossi, come momento di attivazione e passaggio significativo del concetto di Terzo Paradiso di Pistoletto, in continuità con la performance il patrimonio siamo noi realizzata da Luca Rossi nell’ambito della Biennale di Venezia 2026.

LEGGI ANCHE: Fiere d’arte in Italia 2026: il calendario degli appuntamenti da non perdere

Programma, orari e mostra finale al WeGil

La giornata del 14 giugno si apre tra le 17.00 e le 18.30 con l’accoglienza delle opere e dei partecipanti, il check-in degli artisti e l’assegnazione dell’area simbolica all’interno dei tre cerchi del Terzo Paradiso. In questa fase viene fornito anche un breve orientamento sulle modalità di partecipazione alla performance collettiva.

Tra le 19.00 e le 19.30 è prevista un’introduzione istituzionale e artistica con gli interventi dei rappresentanti del Comune di Roma, dei referenti della Fondazione Pistoletto Cittadellarte, di Chiamata alle Arti e di BAM ARTE, che organizza la performance aperta a tutti gli studenti interessati. Dalle 19.30 alle 20.00 gli artisti posizioneranno le opere a terra seguendo le indicazioni dei facilitatori per costruire il simbolo, dando vita a un’azione performativa documentata da riprese fotografiche e video anche dall’alto, prima della conclusione dell’evento prevista tra le 20.30 e le 21.00.

Chiamata alle Arti 2026 verso WeGil

L’iniziativa rientra nel percorso della mostra Chiamata alle Arti 2026, che sarà ospitata dalla Regione Lazio presso il WeGil di Roma a fine settembre, consolidando il progetto come appuntamento istituzionale di riferimento a sostegno delle Accademie di Belle Arti italiane e dei giovani talenti emergenti. Come sottolinea l’Assessore alla Cultura del Municipio I Roma Centro, «Il Terzo Paradiso è un segno potente perché ci riporta al concetto di trinamica: la possibilità che dall’incontro tra elementi diversi nasca una terza dimensione, nuova e generativa», una visione che trova nel cuore del Municipio I uno spazio di cultura viva e partecipata.

La Presidente del Municipio I Roma Centro, Lorenza Bonaccorsi, evidenzia come si valorizzi il territorio non solo come scenario ma come luogo di partecipazione e responsabilità condivisa, in cui cittadini, scuole, associazioni e istituzioni possono riconoscersi in un’idea comune di città. La partecipazione alla giornata del 14 giugno è a ingresso libero con registrazione tramite la piattaforma Eventbrite.

Foto: Ufficio Stampa