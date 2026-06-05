Dopo oltre due secoli di oblio l’ex chiesa di San Francesco ad Alessandria riapre al pubblico: restauri, scoperte archeologiche e un nuovo ruolo come museo della città e polo culturale.

Rimasta nascosta ai più per oltre due secoli, l’ex chiesa di San Francesco ad Alessandria torna finalmente accessibile e si prepara a diventare il Museo della città e un nuovo polo culturale. Dal 30 maggio l’antico edificio medievale, oggetto di un lungo percorso di scavi e restauri, viene restituito alla comunità con visite guidate gratuite nei fine settimana fino al 28 giugno.

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Il Sindaco Giorgio Abonante ha definito la riapertura della chiesa “un momento storico per Alessandria”, sottolineando come questo luogo racconti una storia di distruzione e rinascita. I recenti interventi architettonici, avviati nel 2022, hanno reso di nuovo leggibile la monumentalità dell’edificio e adeguato gli impianti in vista della nuova funzione museale.

Dal convento francescano alla caserma, fino alla rinascita

L’ex chiesa di San Francesco è una delle testimonianze più importanti dell’architettura religiosa medievale alessandrina, insieme a Santa Maria di Castello e Santa Maria del Carmine. È il nucleo più antico e prezioso di un vasto complesso conventuale che occupa un intero isolato del centro storico, un tempo tra i maggiori centri francescani del Nord Italia.

La costruzione della chiesa è documentata a partire dal 1268, con una Bolla di Clemente IV che invita i fedeli a contribuire con elemosine all’impresa. Nel 1290 Papa Nicolò IV concede l’indulgenza a chi visita il luogo in preghiera, mentre la consacrazione avviene nel 1314. A sostenerne la realizzazione furono anche gli Angiò, in particolare Roberto II e Sancia di Maiorca, devoti al santo di Assisi.

Tra Ottocento e Novecento, però, la chiesa subisce trasformazioni radicali: prima caserma militare in epoca napoleonica, con l’inserimento di un solaio intermedio, poi Ospedale divisionario militare dal 1833, con la creazione di un grande cavedio interno. Più volte, tra fine Ottocento e metà Novecento, parti del complesso rischiano l’abbattimento per far posto a una nuova arteria viaria, pericoli scongiurati anche grazie alla tutela della Soprintendenza.

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Dalla fine degli anni Novanta prendono avvio gli scavi archeologici e i primi consolidamenti strutturali, con il recupero degli affreschi sulle volte e nella cappella alla base del campanile. L’ultimo cantiere, inserito nella programmazione POR FESR 2014-2020 “Alessandria torna al centro”, ha puntato a salvare e valorizzare questo straordinario bene culturale, evidenziandone le caratteristiche originarie.

Scoperte archeologiche e nuova funzione museale

La gara internazionale per progetto e direzione lavori è stata vinta dal Gruppo Studio Montagni, mentre le opere sono state eseguite dalle imprese Damiani e Aurea sas, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo. Sono stati demoliti il cavedio e i muri divisori aggiuntivi, ripulite le volte ottocentesche e riportate a vista le murature esterne in mattoni, distinguendole dal volume ottocentesco del cortile.

Un cantiere nel cantiere

Parallelamente, la Soprintendenza ha condotto un cantiere dentro il cantiere, ampliando lo scavo archeologico e portando alla luce nuove superfici decorate: bande bianche e nere, fasce a spirale rosse su fondo grigio lungo i costoloni delle volte demolite, oltre a un prezioso riquadro con una Madonna in trono con bambino, un santo vescovo e una santa. Sono emerse anche decorazioni a stucco di fine Cinquecento e una nicchia ogivale destinata ai servizi liturgici nell’area absidale.

Le indagini hanno restituito sepolture a inumazione e ossari tardo medievali, oltre a due fasi costruttive ravvicinate della chiesa, riconoscibili nelle diverse pavimentazioni in cotto. Una cappella e il campanile sono legati al patrizio alessandrino Giovanni Antonio Boidi, consigliere di Roberto d’Angiò, come testimonia un affresco datato 1328 con gli stemmi di famiglia.

Un tesoro ritrovato che diventa laboratorio

L’edificio, circa 1250 mq, si presenta oggi a tre navate con volte a crociera, pilastri polistili e capitelli cubici in parte colpiti dall’iconoclastia napoleonica. Il solaio ottocentesco, mantenuto per ragioni strutturali e museali, permette di osservare da vicino le decorazioni bicrome, i capitelli d’imposta e i lacerti delle chiavi di volta con Agnus Dei, Aquila, il santo di Assisi benedicente e il Giglio di Francia, probabile richiamo alla presenza angioina.

Il progetto di rifunzionalizzazione ha previsto anche un nuovo volume vetrato di circa 180 mq, il cosiddetto giardino d’inverno, che riprende il ritmo delle arcate del cortile. La destinazione a polo culturale e museale si inserisce in un più ampio piano urbanistico che, negli spazi conventuali, prevede residenze universitarie e l’auditorium del Conservatorio, con il coinvolgimento del Comune, della Soprintendenza e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Questo tesoro ritrovato diventa così non solo la più importante architettura tardo-gotica della città, ma anche un laboratorio di tutela e valorizzazione capace di mettere in dialogo il passato medievale di Alessandria con le generazioni future.

Foto: Ufficio Stampa