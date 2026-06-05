A Villa Manin il IX Concorso Internazionale Carrozze di Tradizione trasforma la domenica in un viaggio tra eleganza, abilità di guida e valorizzazione del patrimonio storico regionale.
Fine settimana all’insegna dell’eleganza e della tradizione negli spazi monumentali di Villa Manin, che domenica 7 ospita il IX Concorso Internazionale Carrozze di Tradizione. L’appuntamento, promosso dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC) con l’Associazione Friulana Appassionati Carrozze e il Comune di Codroipo, richiama ogni anno appassionati da tutta Italia e dall’estero, trasformando il complesso storico in un palcoscenico dedicato alla cultura della carrozza.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
La manifestazione si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale regionale, riportando al centro la dimensione spettacolare e al tempo stesso tecnica della tradizione carrozziera. Il contesto di Villa Manin, capace di coniugare memoria, paesaggio e fruizione culturale contemporanea, diventa così scenario ideale per una giornata che unisce turismo, passione e attenzione alla storia del territorio.
Programma della giornata tra prove tecniche e spettacolo
Il programma di domenica si articola in diversi momenti pensati per valorizzare sia l’aspetto tecnico sia quello più spettacolare delle carrozze storiche. Dalle 9.00 alle 10.30 i mezzi saranno presentati ai giudici direttamente negli spazi esterni della Villa, offrendo al pubblico un primo momento di osservazione ravvicinata e di valutazione delle caratteristiche storiche e costruttive.
Successivamente i partecipanti si sposteranno verso Piazza Municipio a Codroipo, per poi fare ritorno nella suggestiva Piazza Tonda di Villa Manin. Qui il pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, diventerà il cuore delle prove di maneggevolezza e abilità di guida, in cui competenza, precisione e armonia con il cavallo rappresentano gli elementi fondamentali della competizione e del giudizio delle diverse categorie in gara.
LEGGI ANCHE: Il Periodo Africano di Picasso: la spiritualità delle maschere africane e l’inizio del Cubismo
Premiazioni e ruolo di Villa Manin nel territorio
A chiudere la manifestazione sarà la cerimonia di premiazione negli spazi della Villa, momento conclusivo che sancirà i risultati del concorso e le eccellenze nella cura dei mezzi e nella conduzione dei cavalli. La giornata si concluderà con la sfilata della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, che contribuirà a sottolineare l’atmosfera solenne e celebrativa dell’evento, rafforzandone la dimensione pubblica e condivisa.
«La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ERPAC sostengono con convinzione iniziative come questa, che contribuiscono a rafforzare il ruolo di Villa Manin come polo culturale vivo e attrattivo, capace di generare partecipazione e turismo sul territorio. Eventi di questo tipo testimoniano l’impegno della Regione nella promozione del patrimonio culturale e nella costruzione di una programmazione capace di una forte valorizzazione storica», ha dichiarato il Vicepresidente della Regione e Assessore alla Cultura e allo Sport, avv. Mario Anzil.
Il IX Concorso Internazionale Carrozze di Tradizione si conferma così un appuntamento significativo per chi ama la storia e le pratiche legate alla carrozza, ma anche per chi desidera scoprire in modo diverso uno dei complessi monumentali più importanti del Friuli Venezia Giulia. Una domenica che intreccia passato e presente, competizione e divulgazione, nel segno della cura del patrimonio culturale.
Foto: Ufficio Stampa