A Villa Manin il IX Concorso Internazionale Carrozze di Tradizione trasforma la domenica in un viaggio tra eleganza, abilità di guida e valorizzazione del patrimonio storico regionale.

Fine settimana all’insegna dell’eleganza e della tradizione negli spazi monumentali di Villa Manin, che domenica 7 ospita il IX Concorso Internazionale Carrozze di Tradizione. L’appuntamento, promosso dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC) con l’Associazione Friulana Appassionati Carrozze e il Comune di Codroipo, richiama ogni anno appassionati da tutta Italia e dall’estero, trasformando il complesso storico in un palcoscenico dedicato alla cultura della carrozza.

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La manifestazione si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale regionale, riportando al centro la dimensione spettacolare e al tempo stesso tecnica della tradizione carrozziera. Il contesto di Villa Manin, capace di coniugare memoria, paesaggio e fruizione culturale contemporanea, diventa così scenario ideale per una giornata che unisce turismo, passione e attenzione alla storia del territorio.

Programma della giornata tra prove tecniche e spettacolo

Il programma di domenica si articola in diversi momenti pensati per valorizzare sia l’aspetto tecnico sia quello più spettacolare delle carrozze storiche. Dalle 9.00 alle 10.30 i mezzi saranno presentati ai giudici direttamente negli spazi esterni della Villa, offrendo al pubblico un primo momento di osservazione ravvicinata e di valutazione delle caratteristiche storiche e costruttive.

Successivamente i partecipanti si sposteranno verso Piazza Municipio a Codroipo, per poi fare ritorno nella suggestiva Piazza Tonda di Villa Manin. Qui il pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, diventerà il cuore delle prove di maneggevolezza e abilità di guida, in cui competenza, precisione e armonia con il cavallo rappresentano gli elementi fondamentali della competizione e del giudizio delle diverse categorie in gara.

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Premiazioni e ruolo di Villa Manin nel territorio

A chiudere la manifestazione sarà la cerimonia di premiazione negli spazi della Villa, momento conclusivo che sancirà i risultati del concorso e le eccellenze nella cura dei mezzi e nella conduzione dei cavalli. La giornata si concluderà con la sfilata della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, che contribuirà a sottolineare l’atmosfera solenne e celebrativa dell’evento, rafforzandone la dimensione pubblica e condivisa.

«La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ERPAC sostengono con convinzione iniziative come questa, che contribuiscono a rafforzare il ruolo di Villa Manin come polo culturale vivo e attrattivo, capace di generare partecipazione e turismo sul territorio. Eventi di questo tipo testimoniano l’impegno della Regione nella promozione del patrimonio culturale e nella costruzione di una programmazione capace di una forte valorizzazione storica», ha dichiarato il Vicepresidente della Regione e Assessore alla Cultura e allo Sport, avv. Mario Anzil.

Il IX Concorso Internazionale Carrozze di Tradizione si conferma così un appuntamento significativo per chi ama la storia e le pratiche legate alla carrozza, ma anche per chi desidera scoprire in modo diverso uno dei complessi monumentali più importanti del Friuli Venezia Giulia. Una domenica che intreccia passato e presente, competizione e divulgazione, nel segno della cura del patrimonio culturale.

Foto: Ufficio Stampa