Se volessimo fare una classifica dei furti d’arte più clamorosi di tutti i tempi, non sappiamo se questo appena avvenuto si ritaglierebbe un posticino: certo nulla a che vedere con la Gioconda trafugata e conservata sotto il letto o con il rocambolesco furto dei Gioielli della Corona al Louvre, ma questo furto vince senz’altro un primato: è la prima volta che si ruba un concetto.

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Parliamo della famosa banana di Maurizio Cattelan, scomparsa dal Centro Pompidou di Metz fra fine maggio e inizio giugno 2026: l’opera, una banana attaccata al muro con del nastro adesivo, è delle più iconiche e riconoscibili dell’arte contemporanea. Conosciuta ai più come la banana di Cattelan, in realtà si chiama Comedian ed è stata realizzata nel 2019: esiste in 3 esemplari, di cui uno è stato venduto per 5,2 milioni di dollari all’imprenditore Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron.

Sun fu il primo a definire la banana di Cattelan come un concetto, infatti la mangiò poco dopo, su un palcoscenico.

Comedian rubato da Metz, ma viene sostituita ogni tre giorni

Comedian, in esposizione al Pompidou nell’ambito dell’esposizione Endless Sunday, viene sostituita ogni tre giorni: il vero valore dell’opera, fanno sapere dal centro, risiede nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione. Già in passato, a luglio 2025, un visitatore del museo staccò la banana dal muro e la mangiò, rivendicando il gesto sui social: in quel caso non venne denunciato.

Ora invece il Centro Pompidou ha sporto denuncia e gli investigatori sono al lavoro: certo devono fare in fretta o si ritroveranno senza corpo del reato. Nel 2019 Cattelan creò quest’opera per interrogarsi sui meccanismi del mercato dell’arte: 7 anni dopo, possiamo dire che aveva fatto la domanda giusta.

La banana comunque non è l’unico manufatto di Cattelan scomparso: non si sa ancora che fine abbia fatto nemmeno America, il water d’oro massiccio rubato e mai ritrovato.