Quasirosso entra nella Terra di Mezzo con l’abstract celebrativo per i 25 anni de ‘La Compagnia dell’Anello’.

Per i 25 anni de La Compagnia dell’Anello, Warner Bros affida l’artwork celebrativo a QuasiRosso

Sono già passati venticinque anni dall’uscita de La Compagnia dell’Anello, il primo iconico capitolo della trilogia. Quando parliamo del Signore degli Anelli ricordiamo una storia immortale che è stata capace di plasmare un immaginario collettivo riconoscibile, a livello sociale e linguistico, ma anche estetico e artistico. Si tratta di un fenomeno che ha ridefinito l’estetica del fantasy contemporaneo e ha influenzato per oltre due decenni cinema, videogiochi, illustrazione e cultura pop.

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Non a caso per le celebrazioni di questo venticinquesimo anniversario Warner Bros ha scavato nelle radici artistiche dell’opera, mettendo al centro l’artwork ufficiale firmato dall’illustratore e content creator italiano Quasirosso.

Artwork, Quasirosso

Mettere mano oggi all’immaginario del Signore degli Anelli vuol dire avere a che fare con un mondo condiviso. I paesaggi sono conosciuti ma portatori di nuove interpretazioni, estetiche e modi di abitarli. L’artwork realizzato da QuasiRosso parte da uno dei momenti fondativi della saga. La Compagnia si mette in cammino e il paesaggio stesso sembra una presenza narrativa e moto d’unione.

I 9 compagni sono rappresentati di spalle, con lo sguardo volto all’orizzonte della Terra di Mezzo, rappresentata con un gioco di colori e ombre che la rendono sconosciuta, minacciosa, ma calorosa, come un invito a vivere l’avventura. L’immaginario contribuisce alla costruzione di una comunità, come forma necessaria dell’avventura stessa.

Le celebrazioni del venticinquesimo anniversario si articolano anche attraverso una serie di collaborazioni. Moleskine lancia una collezione dedicata alla saga composta da taccuini, strumenti di scrittura, accessori e cofanetti ispirati ai personaggi e alle scene iconiche della Terra di Mezzo. Il Gruppo LEGO presenta invece il nuovo set Icons Il Signore degli Anelli: Minas Tirith™, modello da esposizione da 8.278 pezzi.

Moleskine

Le nuove collezioni saranno protagoniste di uno speciale evento previsto il 6 giugno a Milano, negli store di Piazza Gae Aulenti a Portanuova. Nello store Moleskine il maestro calligrafo Andrea Russo realizzerà decorazioni dal vivo su prodotti della collezione, mentre al LEGO Store sarà presente Nicola Belfiore, designer del nuovo set, per un firmacopie dedicato ai fan.