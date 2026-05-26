La Galleria BPER inaugura a Modena il ciclo ‘Fuori Padiglione’: gli ARTalk che portano fuori dalla Biennale Arte 2026 le riflessioni della mostra ‘Note persistenti’ con curatori e artisti.

La Galleria BPER apre a Modena un nuovo capitolo del suo impegno nella divulgazione dell’arte contemporanea con il ciclo di ARTalk Fuori Padiglione, realizzato in collaborazione con il Padiglione Venezia in occasione della Biennale Arte 2026. Il primo incontro, dal titolo Risonanze della materia. Arte, trasformazione e nuovi immaginari contemporanei, si terrà mercoledì 27 maggio 2026, ore 18:30 negli spazi di via Scudari 9.

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L’appuntamento mette in dialogo la scena modenese con il contesto internazionale della 61. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, portando oltre la laguna i temi della mostra Note persistenti, presentata dal Padiglione Venezia ai Giardini dal 9 maggio al 22 novembre 2026.

Risonanze della materia tra curatela e pratica artistica

Protagonisti del primo ARTalk saranno Giovanna Zabotti e Denis Isaia, curatori del Padiglione Venezia, insieme all’artista Alberto Scodro, tra i nomi presenti in Note persistenti. Il confronto ruoterà attorno alla materia come soglia tra naturale e artificiale, passato e presente, progetto e processo, interrogando il modo in cui le opere si relazionano ai contesti in cui prendono forma.

Nel solco della mostra veneziana, che prende avvio dall’acqua e dalle note sommerse della laguna, Fuori Padiglione fa risuonare altrove le stesse vibrazioni, spostandole negli ambienti espositivi di Modena. La materia viene così letta come archivio vivo e dispositivo attivo, capace di accogliere stratificazioni di memoria e generare nuovi immaginari contemporanei.

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Gli ARTalk di La Galleria BPER e il legame con la Biennale

ARTalk è il format di conversazioni aperte al pubblico promosso da La Galleria BPER, pensato per portare in città studiosi, ricercatori e professionisti di diversi ambiti. Ogni incontro approfondisce i temi delle mostre e attiva nuove chiavi di lettura sulle opere della corporate collection BPER, in un’ottica di responsabilità sociale e attenzione alle nuove generazioni.

Con Fuori Padiglione, questo percorso si intreccia in modo strutturale con il Padiglione Venezia, proseguendo in una serie di incontri che porteranno fuori dal contesto dei Giardini una riflessione aperta sui linguaggi dell’arte contemporanea e sul loro rapporto con il presente. Il ciclo amplia così lo sguardo sulla Biennale Arte 2026, creando un ponte tra Venezia e Modena.

Informazioni pratiche e profili dei protagonisti

L’ARTalk Risonanze della materia. Arte, trasformazione e nuovi immaginari contemporanei è in programma il 27 maggio 2026 alle ore 18:30 presso La Galleria BPER, Via Scudari 9, Modena. Ingresso libero fino a esaurimento posti, con prenotazione tramite il sito La Galleria BPER, dove sono disponibili aggiornamenti e informazioni per il pubblico.

Il progetto si inserisce nella missione culturale della galleria, che valorizza e rende fruibile il patrimonio artistico e archivistico della banca, mantenendo la corporate collection accessibile e vicina ai territori. Lo spazio espositivo di Modena ospita infatti mostre temporanee dinamiche e diventa luogo di scambio, dove arte e cultura sono al centro di una continua ricerca scientifica.

Accanto ai curatori, l’incontro vede la partecipazione di Alberto Scodro, la cui ricerca si muove tra scultura, installazione e interventi site-specific, esplorando le tensioni tra natura e artificio attraverso processi di fusione, stratificazione e cristallizzazione di sabbie, minerali, metalli, smalti, vetro e pigmenti.

Foto: Ufficio Stampa