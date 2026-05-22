Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo un fitto programma di mostre, talk e laboratori: dalle personali di Xin Liu, Diego Marcon, June Crespo e Lenz Geerk ai percorsi guidati “Let’s Talk” e al workshop inclusivo “Tutte le rotelle a posto”.

Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo la primavera 2026 si apre con un programma denso di mostre, incontri e laboratori che intrecciano ricerca artistica, tecnologia, corpo e partecipazione del pubblico. Dal 15 aprile nuovi progetti espositivi affiancano appuntamenti di mediazione e attività per famiglie, confermando il ruolo della fondazione come piattaforma dedicata alla sperimentazione e alla formazione.

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Tra le novità spicca il video Krapfen di Diego Marcon, prima opera prodotta grazie al New Futures Production Fund, collaborazione tra la fondazione e il New Museum di New York. Al centro, un ragazzetto dal genere ambiguo e quattro indumenti – guanti, foulard, pantaloni e maglione – in un contesto solo in apparenza fanciullesco, dove un semplice dolce diventa innesco di emozioni di terrore e annientamento.

Mostre tra tecnologia, corpo e introspezione

Accanto a Krapfen, la fondazione presenta la prima personale italiana di Xin Liu, EXHAUST, in mostra dal 15 aprile all’11 ottobre. Il progetto indaga le conseguenze delle aspirazioni tecnologiche e scientifiche concentrandosi sui loro residui: detriti spaziali, materiali degradati, codici e organismi alterati. Tra film, installazioni e nuove opere, l’artista riflette su ciò che resta dopo il fallimento delle promesse di progresso, trasformando scarti e obsolescenza in possibilità generative, con la consulenza curatoriale di Hans Ulrich Obrist e la collaborazione con K11 Art Foundation Hong Kong.

Nelle stesse date, la prima mostra istituzionale italiana di June Crespo, Danzante, a cura di Bernardo Follini, riunisce sculture e installazioni che dialogano con il corpo e la percezione del visitatore. I lavori, ispirati alle forme di fiori come iris e uccello del paradiso, esplorano materiali, superfici e texture per creare esperienze fisiche e sensoriali che evocano vitalità, frammentazione e presenza, in collaborazione con Secession di Vienna e MO.CO. di Montpellier.

Completa il quadro la personale di Lenz Geerk, Theatre of the mind, sempre dal 15 aprile all’11 ottobre. La mostra è dedicata alla pittura, con figure, oggetti e paesaggi immersi in atmosfere silenziose e introspettive: attraverso colori delicati e composizioni sospese, i dipinti indagano stati psicologici e momenti intimi, in cui il significato emerge da sottili tensioni emotive più che da narrazioni esplicite.

Per tutte le mostre in corso, gli orari di apertura sono: giovedì dalle 20 alle 23 (ingresso gratuito), da venerdì a domenica dalle 12 alle 19.

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Mediazione, laboratori e pratiche inclusive

Il programma espositivo è accompagnato da una serie di appuntamenti di mediazione. Con Let’s Talk, le mediatrici culturali dell’arte della fondazione propongono incontri per piccoli gruppi di visitatorə, pensati per visitare insieme le mostre EXHAUST, Krapfen, Theatre of the mind e Danzante. Per circa un’ora e mezza lə partecipanti abitano in modo informale lo spazio espositivo, condividendo un’esperienza orientata al dialogo e allo scambio di pensieri, punti di vista e opinioni.

I Let’s Talk, aperti a tuttə e gratuiti con il biglietto di ingresso, si svolgono secondo un calendario che comprende appuntamenti il sabato e la domenica tra fine maggio e luglio, sempre dalle 16 alle 17.30. Il format mette al centro la relazione con le opere e la ricerca dellə artistə, valorizzando la dimensione collettiva della visita.

Un altro focus è il laboratorio Tutte le rotelle a posto, in programma il 24 maggio alle 16.30. L’attività interroga le parti del corpo che si attivano davanti a un’opera: non solo gli occhi, ma l’intera fisicità dello spettatore. Con il supporto di un gruppo di danzatrici in carrozzina e in piedi, il laboratorio mostra come tutti i corpi possano muoversi ed esplorare il mondo in modo creativo, offrendo nuovi modi per guardare e comprendere le opere in mostra.

Condotto dallo staff del Dipartimento Educativo insieme alle maestre di danza e alle danzatrici del progetto di danza fisica integrata Ballo Anch’io e RE-ACTION, il laboratorio prevede partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria. L’incontro rientra nel progetto Dire, Fare, Museo! Incontri d’arte per una Comunità Creativa, parte di ComunitAttiva 2.0, programma socioeducativo finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo e guidato dalla Fondazione Gruppo Abele.

Fuori dallo spazio espositivo, il Parco d’arte Sandretto Re Rebaudengo sulla collina di San Licerio, in viale Bouillargues 34 a Guarene, offre un percorso tra sculture permanenti di grandi dimensioni, estendendo l’esperienza della fondazione al paesaggio e alla dimensione all’aperto.

Foto: Ufficio Stampa