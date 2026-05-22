Martedì 2 giugno la Reggia di Caserta apre straordinariamente per l’ottantesima Festa della Repubblica con ingresso gratuito, accessi contingentati e servizi attivi nel Parco reale.

Martedì 2 giugno la Reggia di Caserta celebra l’ottantesima Festa della Repubblica italiana con una giornata di ingresso gratuito al complesso vanvitelliano, solitamente chiuso in questo giorno della settimana. Il Museo aderisce infatti all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso senza costo nei musei e nei parchi archeologici statali in occasione della festa nazionale.

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Per i visitatori saranno aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale, mentre resteranno chiusi le Sale Vanvitelli, il Teatro di Corte, il Giardino Inglese e la Gran Galleria. L’invito è a programmare la visita con attenzione, tenendo conto delle fasce orarie e delle diverse tipologie di biglietto disponibili.

Biglietti gratuiti e modalità di accesso

Per agevolare il ritiro dei biglietti gratuiti e ridurre le file in piazza Carlo di Borbone, una quota dei titoli di ingresso è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne. I biglietti per la data del 2 giugno saranno disponibili sul portale a partire da lunedì 26 maggio e fino a esaurimento, con un massimo di 5 biglietti per account come misura antibagarinaggio. Un’ulteriore quota sarà invece ritirabile in sede presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 del 2 giugno e fino al termine della disponibilità.

Tutti i visitatori, compresi i minori a partire dai 2 anni di età, devono essere muniti di titolo di accesso. Ogni biglietto riporta una fascia oraria per l’ingresso dall’esterno al Monumento: non è consentito accedere prima o dopo l’orario indicato, neppure per il solo Parco reale. Chi è già in possesso del ticket dovrà presentarsi al cancello centrale di piazza Carlo di Borbone oppure a quello di corso Giannone nell’orario riportato sul proprio biglietto, evitando di stazionare in anticipo davanti ai cancelli. Agli abbonati ReggiaCard2026 è suggerito l’ingresso dal cancello di corso Giannone.

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Percorsi di visita, orari e servizi attivi

All’ingresso dovrà essere esibito, in formato cartaceo oppure su smartphone, il codice a barre del titolo d’ingresso; non è consentito il rientro nel Complesso vanvitelliano una volta usciti, poiché il biglietto viene annullato. In piazza Carlo di Borbone saranno predisposte due file distinte: una per i possessori del biglietto “Solo Parco (no Giardino Inglese)”, l’altra per chi ha il biglietto “Parco+Appartamenti”. In alcuni orari, per visitare gli Appartamenti reali, potrà essere necessario attendere in fila al Vestibolo superiore.

Gli orari di apertura e chiusura del Museo per la giornata del 2 giugno prevedono gli Appartamenti reali accessibili dalle 8.30 alle 19.15, con ultimo ingresso alle 18.00; la Cappella Palatina aperta dalle 8.30 alle 17.55, con ultimo accesso alle 18.00; il Parco reale visitabile dalle 8.30 alle 19.00, sempre con ultimo ingresso alle 18.00. Resteranno attivi i servizi di ristorazione presso la caffetteria/buvette nel Cannocchiale e al chiosco e ristorantino “Diana e Atteone”, nei pressi della Fontana al culmine della Via d’acqua nel Parco reale.

Ristorazione, mobilità interna e spazi commerciali

Per rendere più confortevole la giornata di festa, all’ingresso del Parco reale saranno disponibili i servizi di noleggio bici, navetta e golf car, utili per muoversi tra i viali e raggiungere i punti panoramici più distanti. Saranno aperti anche il bookshop al piano terra dell’ala ovest del Palazzo reale, nel terzo cortile, e lo shop de Le Serre di Graefer nell’ex casa di guardia di Ercole, all’inizio della Via d’acqua.

La Festa della Repubblica diventa così l’occasione per scoprire o riscoprire uno dei più importanti siti UNESCO italiani, con un’organizzazione che punta a garantire scorrevolezza negli accessi, sicurezza e una fruizione ampia degli spazi monumentali e del paesaggio storico del Parco reale.

Foto: Ufficio Stampa