A Punta della Dogana parte “Pronti, Partenza, Punta!”, staffetta di incontri fotografici sulle terrazze del belvedere a museo chiuso. Primo appuntamento il 24 maggio 2026 con il fotografo veneziano Marco Valmarana.

Un nuovo modo di guardare Venezia nasce dalle terrazze del belvedere di Punta della Dogana. Con il progetto Pronti, Partenza, Punta!, Palazzo Grassi – Punta della Dogana inaugura un ciclo di incontri fotografici aperti ad appassionati, amatori e curiosi, pensato per riscoprire la città lagunare attraverso lo sguardo dei fotografi che la attraversano ogni giorno. Il primo appuntamento è fissato per domenica 24 maggio 2026 alle ore 9.30, a museo chiuso.

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Il format mette al centro l’esperienza diretta del paesaggio urbano: i partecipanti vengono accolti sulle terrazze panoramiche di Punta della Dogana, aperte eccezionalmente trenta minuti prima dell’orario di apertura del museo. Qui osservazione, pratica fotografica e racconto della città si intrecciano in uno dei luoghi più simbolici di Venezia, dove il profilo della città incontra il bacino di San Marco.

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Una staffetta fotografica sul belvedere

Cuore del progetto è una vera e propria staffetta fotografica: ogni incontro avrà come protagonista un fotografo diverso, chiamato a condividere il proprio sguardo, il proprio metodo di lavoro e alcuni suggerimenti tecnici e narrativi per interpretare Venezia secondo una sensibilità personale. In questo contesto raccolto, a museo chiuso, il pubblico può dialogare con i professionisti e sperimentare in tempo reale nuove prospettive sulla città.

Al termine di ciascun appuntamento, i partecipanti potranno condividere i propri scatti con Palazzo Grassi. Una selezione delle immagini sarà pubblicata sui canali social del museo, trasformando l’esperienza in un racconto collettivo che estende idealmente la vista dal belvedere alla comunità online. Maggiori informazioni sui prossimi appuntamenti e sui fotografi coinvolti saranno comunicate a breve.

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Il debutto con Marco Valmarana e le mostre in corso

Il primo incontro di Pronti, Partenza, Punta! è in programma domenica 24 maggio 2026 alle ore 9.30 con il fotografo veneziano Marco Valmarana. Nato a Venezia nel 1990, Valmarana lavora nel mondo del travel & leisure e collabora con brand e realtà internazionali legate all’hospitality di lusso e alla cultura. Le sue immagini sono state pubblicate in volumi Assouline, nel libro With Italy for Italy di Lamborghini e su riviste come AD, Hello, Gala e Condé Nast Traveler. Nel 2024 ha firmato il volume I giardini di Venezia per Marsilio Arte.

Il biglietto per l’iniziativa comprende un incontro di 30 minuti con il fotografo, a museo chiuso, sulle terrazze del belvedere di Punta della Dogana, oltre all’ingresso alle mostre in corso a Punta della Dogana e a Palazzo Grassi. Il costo è di 45 € intero e 35 € ridotto per i Members Pinault Collection.

Da Lorna Simpson a Michael Armitage: la Pinault Collection a Venezia

Gli incontri fotografici si inseriscono nel più ampio programma espositivo della Pinault Collection in città. A Punta della Dogana, fino a domenica 22 novembre 2026, il museo dedica una grande mostra all’artista nordamericana Lorna Simpson, presentando per la prima volta in Europa un’ampia panoramica del suo lavoro concentrata su oltre dieci anni di pratica pittorica. Nello stesso spazio, il brasiliano Paulo Nazareth invita i visitatori a seguirlo nei suoi viaggi, in una sorta di performance continua che mette in luce come cartografia coloniale e razzismo sistemico abbiano modellato i paesaggi della modernità.

A Palazzo Grassi, fino a domenica 10 gennaio 2027, la Pinault Collection riunisce un nucleo di opere del pittore Michael Armitage, realizzate negli ultimi dieci anni, accostate a una selezione di lavori dell’artista indiano Amar Kanwar. Tra questi spicca la grande installazione The Peacock’s Graveyard (2023), che amplia ulteriormente il dialogo tra linguaggi visivi e narrazione contemporanea proposto dagli spazi veneziani della collezione.

Foto: Ufficio Stampa