IED Roma torna a Open House con “La città insegna”: sabato 23 maggio due lezioni itineranti gratuite tra Ostiense e Tuscolano per leggere Roma con occhi nuovi, tra archeologia industriale e edilizia pubblica.

Roma si trasforma in un’aula a cielo aperto con La città insegna, il format didattico con cui IED Roma partecipa a Open House Roma. Dopo la prima passeggiata alla Stazione Termini del 16 maggio 2026, sabato 23 maggio 2026 sono in programma due nuove lezioni itineranti e gratuite nei quartieri Ostiense e Tuscolano.

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Il progetto rientra nel public program con cui l’Istituto Europeo di Design celebra il suo 60° anniversario attorno al tema della Plural Intelligence, aprendo la didattica alla città e offrendo al pubblico occasioni per leggere lo spazio urbano con strumenti solitamente riservati agli addetti ai lavori.

Come partecipare alle lezioni itineranti di IED Roma

Le passeggiate di La città insegna sono aperte a tutti e completamente gratuite, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria attraverso il sito openhouseroma.org. I posti sono limitati e l’iscrizione è necessaria per garantire la gestione dei gruppi e la buona riuscita delle attività.

Il ciclo prevede tre appuntamenti complessivi: dopo la camminata alla Stazione Termini, guidata dalle architette Eliana Saracino e Alessandra Glorialanza dello studio TSPOON, il 23 maggio il programma si sposta in due dei quartieri più significativi per comprendere le trasformazioni urbane della capitale.

Mattina a Ostiense: natura, energia, trasformazione

Sabato 23 maggio 2026, dalle 10.30 alle 12.30, la storica dell’architettura Alina Aggujaro, docente IED, guiderà la passeggiata Sottocorrenti urbane. Ostiense tra natura, energia, trasformazione nel quartiere Ostiense. Il punto di incontro è fissato alla Centrale Montemartini, facilmente raggiungibile con il bus 23 fermata Ostiense/Garbatella o con la Metro B Garbatella.

L’itinerario attraversa uno dei contesti più emblematici di Roma: dall’archeologia industriale del Gazometro e dei Mercati Generali al paesaggio fluviale del Tevere, fino ai nuovi spazi culturali come il Teatro India. Qui i partecipanti potranno osservare da vicino come un antico polo produttivo si sia progressivamente trasformato in un centro culturale e creativo, senza perdere la memoria del proprio passato.

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Pomeriggio al Tuscolano: Mamma Roma e l’edilizia pubblica

Nel pomeriggio di sabato 23 maggio 2026, dalle 15.00 alle 17.00, l’architetto Marco Pietrosanto accompagnerà il pubblico in Mamma Roma. Passeggiata nel quartiere Tuscolano. Il ritrovo è a Largo Spartaco, raggiungibile con la Metro A Lucio Sestio o con il bus fermata Cartagine.

Il percorso attraversa i tre nuclei del quartiere Tuscolano per raccontare uno degli interventi di edilizia residenziale pubblica più significativi del dopoguerra italiano: 35 ettari, 112 edifici e oltre 3.000 alloggi realizzati tra il 1950 e il 1965, con il contributo di architetti come De Renzi, Muratori e Adalberto Libera. La passeggiata offre l’occasione di riconoscere il valore storico e architettonico di un patrimonio che molti abitanti attraversano quotidianamente senza soffermarsi sul suo significato.

Con queste lezioni itineranti, IED Roma ribadisce il ruolo della città come strumento di conoscenza: camminare tra strade, piazze e complessi residenziali diventa un modo per leggere le scelte politiche e culturali che hanno modellato lo spazio urbano e per immaginare nuovi modi di viverlo.

Foto: Ufficio Stampa