Dal 15 maggio 2026 la Cattedrale dell’Immagine di Firenze ospita ‘INFERNO’, spettacolare esperienza immersiva ispirata alla Divina Commedia di Dante tra arte digitale, VR e installazioni interattive.

Dal 15 maggio 2026 la storica Cattedrale dell’Immagine di Firenze si trasforma in un viaggio sensoriale nell’aldilà dantesco con INFERNO – Esperienza immersiva nella Divina Commedia di Dante. Un progetto che unisce arte digitale, narrazione immersiva e tecnologie visive avanzate per accompagnare il pubblico attraverso i cerchi dell’Inferno, nel cuore della città che diede i natali a Dante Alighieri.

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Allestita a pochi passi da Ponte Vecchio, la mostra trasforma la chiesa di Santo Stefano al Ponte in un portale tra letteratura e immaginazione digitale. Proiezioni monumentali, ambientazioni spettacolari e installazioni interattive permettono ai visitatori di seguire Dante e Virgilio in un percorso multisensoriale, pensato tanto per gli appassionati del poema quanto per chi lo scopre per la prima volta.

Arte digitale, VR e nuovi spazi alla Cattedrale dell’Immagine

INFERNO è una coproduzione di Crossmedia Group e Outdoor Factory, con la curatela artistica di Sinan Turaman e la curatela scientifica di Luca Azzetta, docente del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze. Un team internazionale multidisciplinare di oltre cento professionisti ha lavorato per anni per trasformare la visione di Dante in un ambiente esperienziale contemporaneo, fedele al testo e allo stesso tempo accessibile.

Per questa nuova produzione, la Cattedrale dell’Immagine ha subito un profondo restyling: è stato creato un nuovo ingresso e, per la prima volta, vengono aperti al pubblico gli spazi del Coro. Qui prende vita un’esclusiva esperienza VR che permette di condividere lo stesso spazio virtuale con amici e visitatori, partendo dalla Firenze del XIII secolo per poi discendere nell’Inferno attraverso lo sguardo di Dante. L’esperienza in realtà virtuale è inclusa unicamente nel biglietto VIP.

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Il percorso espositivo si arricchisce di ambienti tematici come la Selva Oscura, che introduce simbolicamente allo smarrimento iniziale del viaggio, l’ipnotica Mirror Room, dove riflessi e luci moltiplicano le suggestioni visive, e la Cripta, dedicata all’evoluzione delle raffigurazioni dell’Inferno di Dante attraverso i secoli. Un dialogo continuo tra patrimonio letterario, storia dell’arte e linguaggi digitali.

Orari, biglietti e un progetto pensato per il mondo

INFERNO è visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo accesso alle 18:00) alla Cattedrale dell’Immagine, in Piazza di Santo Stefano 5, nel centro storico fiorentino. I biglietti sono acquistabili in biglietteria e online tramite Vivaticket, con diverse formule di ingresso: intero, VIP, ridotto, famiglia, gruppi e scuole, sia in versione standard sia VIP che include l’esperienza VR.

Prosegue la collaborazione tra Crossmedia Group, la Cattedrale dell’Immagine e Opera Laboratori, che cura i servizi di accoglienza, insieme alla Casa editrice Sillabe di Livorno, responsabile del bookshop dedicato alla mostra. Un ecosistema culturale che lega produzione multimediale, divulgazione e attività editoriali, valorizzando il legame tra Dante e la sua città.

Il viaggio di INFERNO inizia da Firenze ma è pensato per andare oltre: dopo la tappa toscana, la mostra è concepita per toccare Europa, Asia ed Estremo Oriente, trasformandosi in un format itinerante che porta la Divina Commedia su un palcoscenico globale. Un’esperienza immersiva che unisce patrimonio, arte e innovazione, con l’obiettivo di rendere il capolavoro dantesco accessibile a pubblici di ogni età e provenienza.

Foto: Ufficio Stampa