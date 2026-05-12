Il 17 maggio 2026 il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone propone una visita guidata speciale alla mostra ‘I Quattro Tesori e l’arte della Calligrafia’ con i curatori Alberto de Simone ed Emanuela Patella.

Al Museo d’arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova la calligrafia diventa esperienza da vivere in prima persona. Domenica 17 maggio 2026, alle ore 11.30, il museo propone una visita guidata speciale alla mostra I Quattro Tesori e l’arte della Calligrafia, pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta della tradizione cinese e giapponese insieme ai curatori Alberto de Simone ed Emanuela Patella, del CELSO Istituto di Studi Orientali – Dipartimento Studi Asiatici.

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L’appuntamento si inserisce tra gli eventi collaterali della mostra temporanea dedicata alla cosiddetta più nobile tra le nobili arti. Un’occasione per approfondire, in modo guidato, il legame tra scrittura, pittura e filosofia, cuore della pratica calligrafica nelle culture dell’Estremo Oriente.

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Un viaggio tra scrittura, simboli e filosofia

La visita guidata alla mostra su calligrafia e Quattro Tesori è pensata come una vera immersione nelle pagine della storia e nelle forme della cultura visiva orientale. Il percorso si muove dalla nascita della scrittura alla sua dimensione culturale, dal linguaggio dei simboli al territorio delle arti, fino alla riflessione filosofica che attraversa ogni gesto tracciato sul foglio.

Attraverso opere originali, oggetti d’arte, testi, documenti, ricostruzioni e materiali scientifici inediti realizzati per l’occasione, il pubblico è accompagnato in un viaggio che unisce estetica, storia delle idee e pratica artistica. La calligrafia viene presentata come disciplina intimamente intrecciata alla pittura, di cui costituisce fondamento nell’apprendimento e nella pratica, e alla filosofia, al punto che ogni opera eseguita nel giusto spirito è considerata uno stadio della riflessione, da leggere e meditare come un trattato.

La mostra I Quattro Tesori e l’arte della Calligrafia nella tradizione cinese e giapponese è ospitata al Museo d’Arte Orientale E. Chiossone dal 26 aprile all’11 ottobre 2026 e la visita guidata ne rappresenta uno dei momenti più densi di contenuto, grazie al dialogo diretto con i curatori.

Info pratiche e iscrizioni obbligatorie

Per partecipare alla visita è richiesta l’iscrizione obbligatoria tramite il portale di biglietteria online dei musei civici: https://tickets.museidigenova.it/ingressi/collaterali.htm. I posti sono limitati, a conferma del carattere raccolto e approfondito dell’esperienza.

La visita guidata ha un costo di 4 euro, a cui si aggiunge il biglietto di ingresso al museo: intero 9 euro, ridotto 6 euro. Per i residenti nella città metropolitana di Genova l’ingresso al museo è gratuito in quanto domenica, rendendo l’iniziativa particolarmente accessibile al pubblico locale interessato ad avvicinarsi alla cultura cinese e giapponese attraverso l’arte della scrittura.

Tra carte, inchiostri e strumenti tradizionali, la visita guidata ai Quattro Tesori offre uno sguardo ravvicinato su un sapere antico che continua a parlare al presente, invitando a rallentare e a leggere ogni segno come traccia di pensiero.

Foto: Ufficio Stampa