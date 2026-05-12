Dal 11 giugno 2026 Edge NYC rinnova l’esperienza in quota con sette ambienti immersivi indoor, tra il più grande caleidoscopio di New York e installazioni luminose interattive.

Dall’11 giugno 2026 Edge NYC, lo sky deck più alto dell’emisfero occidentale, inaugura una nuova esperienza immersiva indoor che affianca il celebre belvedere all’aperto su Manhattan. All’interno del grattacielo di 30 Hudson Yards, sette installazioni multisensoriali trasformano luci, colori e suoni della città in un percorso che precede l’accesso al terrazzo panoramico a 1.131 piedi di altezza.

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I biglietti per la nuova esperienza sono già disponibili sul sito ufficiale a partire da 49 dollari, con apertura sette giorni su sette. Il progetto, firmato dal team Hudson Yards Experiences in collaborazione con gli studi internazionali Moment Factory, Journey e SOFTlab, punta a mostrare New York sotto una luce inedita, giocando sulla relazione tra tecnologia, movimento del pubblico e skyline.

Sette ambienti immersivi tra luce, specchi e riflessi

Il percorso comincia con Prism, un corridoio in cui le immagini della città vengono rifratte in angoli, colori e pattern in continuo cambiamento, come attraversare la lente di un prisma vivente. Subito dopo, Pulse avvolge i visitatori in oltre 350 sfere luminose che reagiscono al passaggio con impulsi di luce bianca, creando una coreografia sempre diversa per ogni ospite.

Con Skyrise, l’ascensore diventa un’esperienza cinematografica: visual e sound design simulano l’energia di una salita di 100 piani sopra Manhattan in meno di un minuto. In Reflections, invece, si entra in una vera e propria foresta cinetica composta da 200 superfici specchianti in rotazione, che rispondono con giochi di luce e sembrano “osservare” chi si muove nello spazio.

Il cuore del nuovo Edge è Kaleidoscope, una sequenza di stanze immersive che culmina nel più grande caleidoscopio di New York. Qui luce e colore si rifrangono sulle superfici circostanti, accompagnati da musica originale, mentre gli ambienti vicini propongono pattern in evoluzione, punti foto e elementi interattivi che cambiano nel corso della giornata.

La visita prosegue con Crystal Cave, un passaggio sotto una volta di cristalli alti 25 piedi che catturano la luce e proiettano arcobaleni sul pavimento, e si conclude con Infinite City, paesaggio di 18 colonne monumentali ispirate ai grattacieli di New York. Tra superfici specchianti e translucide, le strutture riflettono lo skyline e reagiscono al movimento con onde di colore e suono.

Dal bar panoramico alle esperienze esclusive

La trasformazione indoor di Edge include anche il nuovo Skyline Bar & Café curato da Tao Group Hospitality, con un menu firmato dallo chef Ralph Scamardella ispirato ai piatti iconici della città, dai mini bagel affumicati ai Wagyu hot dog fino alle mini cannoli. Al di sopra dello sky deck, uno spazio di 6.000 piedi quadrati è stato ripensato secondo le geometrie dell’Art Déco newyorkese, ospitando il rinnovato ristorante Peak with Priceless, l’Avenue Sky Lounge e il ritorno stagionale di Marquee Skydeck at Edge.

Come partner ufficiale di Hudson Yards, Mastercard offre ai titolari di carta accessi prioritari e anticipati, oltre a esperienze Priceless dedicate. Per essere tra i primi a vivere il nuovo Edge NYC quest’estate, è possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale della struttura.

Foto: Ufficio Stampa