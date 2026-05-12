La quarta edizione di Cremona Art Fair 2026 si chiude con un forte incremento delle vendite, 66 realtà del contemporaneo coinvolte e grande attenzione per la Stanza d’ascolto e le progettualità speciali dedicate a collezionisti e nuovi pubblici.

Cremona Art Fair 2026 ha chiuso domenica 10 maggio 2026 la sua quarta edizione negli spazi del Padiglione 2 di CremonaFiere, confermando un percorso di crescita costante e un ruolo sempre più solido nel panorama dell’arte contemporanea italiana. A Cremona, il pubblico si è mantenuto in linea con quello dello scorso anno, mentre le gallerie hanno registrato un marcato incremento delle vendite.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di 66 realtà del contemporaneo tra gallerie, editori e istituzioni, costruendo un contesto dinamico in cui ricerca artistica, mercato e progettualità culturale si sono intrecciati. La risposta positiva di collezionisti, professionisti e nuovi pubblici ha rafforzato il posizionamento della fiera come appuntamento di riferimento nel panorama lombardo e nazionale.

LEGGI ANCHE: Fiere d’arte in Italia 2026: il calendario degli appuntamenti da non perdere

Vendite in crescita e nuovi pubblici

Rispetto al 2025, le vendite hanno registrato un importante aumento, con risultati positivi diffusi tra gli espositori. Il format della manifestazione ha favorito un dialogo costante tra le diverse anime del sistema dell’arte, aprendo la fiera anche a chi si avvicina per la prima volta al collezionismo contemporaneo. Collezionisti consolidati, operatori e visitatori curiosi hanno trovato in Cremona Art Fair un terreno comune di confronto.

Tra gli elementi più distintivi dell’edizione 2026 spicca la Stanza d’ascolto, progetto curato da Michele Lombardelli, che ha introdotto all’interno della fiera uno spazio interamente dedicato all’ascolto sonoro come esperienza artistica autonoma. Questo ambiente si è imposto come uno dei nuclei più riconoscibili della manifestazione, offrendo ai visitatori un tempo di fruizione più lento e immersivo rispetto al ritmo consueto della fiera.

Accanto alla Stanza d’ascolto, le progettualità speciali hanno contribuito a consolidare l’identità della kermesse. Art Advisor on Demand, programma di visite guidate e consulenze pensato per le nuove generazioni di collezionisti, ha favorito un avvicinamento consapevole alle opere e alle gallerie presenti, mentre il public program di talk e incontri ha approfondito i rapporti tra arte, impresa, editoria indipendente e produzione culturale contemporanea.

LEGGI ANCHE: Fiere d’arte in Italia 2026: il calendario degli appuntamenti da non perdere

Editor, progettualità speciali e prospettive future

Un ruolo centrale è stato svolto anche dalla sezione Editor, dedicata all’editoria indipendente e alle pratiche di stampa sperimentale. Questo spazio ha confermato il crescente interesse verso i linguaggi editoriali come ambito di ricerca e diffusione culturale, ampliando ulteriormente il dialogo tra arti visive e pratiche interdisciplinari e affiancando in modo complementare l’offerta delle gallerie.

Nel bilancio finale, l’organizzazione sottolinea come l’ampliamento degli spazi espositivi e la qualità delle proposte abbiano segnato un passaggio significativo nella storia della fiera. Come dichiara Paolo Batoni, questa edizione rappresenta un passaggio importante: l’ampliamento degli spazi, la qualità delle proposte e la risposta del pubblico confermano la volontà di costruire una piattaforma sempre più strutturata, capace di mettere in relazione collezionismo, ricerca e nuove forme di partecipazione culturale.

Con la chiusura della quarta edizione, Cremona Art Fair consolida il proprio posizionamento come uno degli appuntamenti più attivi e in crescita del panorama artistico lombardo e nazionale. La fiera guarda alle prossime edizioni con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il dialogo tra operatori, artisti e pubblico, mantenendo al centro l’attenzione per la sperimentazione e per formati capaci di ampliare l’accesso all’arte contemporanea.

Foto: Ufficio Stampa