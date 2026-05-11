Dal 30 maggio al 26 luglio 2026 torna ad Anguillara Sabazia il festival ‘Atmosfere – Nel palazzo e nei giardini’: dieci serate di musica, teatro e narrazione a ingresso libero nei Giardini del Torrione.

Dal 30 maggio al 26 luglio 2026 Anguillara Sabazia torna a essere palcoscenico diffuso con la quarta edizione di Atmosfere – Nel palazzo e nei giardini, festival che porta musica, teatro e narrazione nei Giardini del Torrione e nel Palazzo baronale Orsini. Dieci appuntamenti a ingresso libero trasformano il borgo affacciato sul Lago di Bracciano in un luogo di incontro tra arti e paesaggio.

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Nel cuore di Anguillara Sabazia (RM), la storica dimora degli Orsini e il verde che la circonda diventano scenografia naturale per un cartellone che negli anni ha superato le quattromila presenze, attirando artisti italiani e internazionali. La direzione artistica, affidata anche per questa edizione a Mauro Di Domenico, intreccia tradizione e sperimentazione con l’obiettivo di mantenere alta la qualità e allo stesso tempo l’accessibilità degli eventi.

Il tema dell’acqua e il dialogo tra arte e ambiente

La quarta edizione di Atmosfere introduce con forza il tema del dialogo tra arte e ambiente, scegliendo l’acqua come elemento simbolico del territorio. Sorgente, lago, pioggia ed eco diventano metafore di connessione e trasformazione, richiamando la funzione ancestrale dei luoghi d’acqua come crocevia di culture e idee. Un filo conduttore che attraversa diversi appuntamenti in programma, a partire dal Concerto per l’Acqua, evento inaugurale del festival.

Sabato 30 maggio il duo Enten Hitti & Ilaria Drago apre il cartellone con il Concerto per l’Acqua, omaggio al genio di Leonardo da Vinci e alle sue ricerche sul movimento delle acque. Tra suggestioni rinascimentali e suoni contemporanei, la performance promette un’esperienza immersiva che dialoga con il paesaggio del lago e con l’architettura del palazzo.

Negli anni Atmosfere ha consolidato il proprio ruolo nel panorama regionale, diventando un luogo di confronto tra linguaggi diversi. Dopo le prime edizioni dedicate al viaggio tra le tradizioni e alla ricerca artistica, il festival abbraccia ora la multidisciplinarità, accogliendo musica, teatro e narrazione in un unico percorso.

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Dal teatro alla musica d’autore: il programma 2026

Il festival si sviluppa lungo i fine settimana, accompagnando il pubblico per circa due mesi. Dopo l’apertura del 30 maggio, sabato 6 giugno arriva Rosario Di Bella con Il Respiro dell’Invisibile, mentre sabato 13 giugno Enzo De Caro porta in scena Il Gabbiano Jonathan Livingston. Sabato 20 giugno è la volta di Claudia Bombardella con Memoria degli Alberi, seguita sabato 27 giugno da Paul Manners con L’Io and L’IA, spettacolo che intreccia identità e contemporaneità.

Nel mese di luglio il cartellone riparte sabato 4 con Nando Paone e il racconto teatrale La mia vita in teatro. Sabato 11 luglio Badarà Seck porta dal Senegal le sonorità e le storie de L’anima di un luogo, mentre sabato 18 luglio Totò Cascio presenta La Gloria e la Prova – Il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0, intrecciando memoria personale e immaginario cinematografico.

Sabato 25 luglio sale sul palco Carlo Marrale (Matia Bazar) con Amare il Mare, concerto che torna a evocare il tema dell’acqua e del viaggio. Il gran finale è previsto per domenica 26 luglio, quando Mauro Di Domenico sarà protagonista di Uno Stregone a Napoli, affiancato da Edoardo Caliendo – La Chitarra, chiudendo il festival con una serata dedicata alla musica d’autore.

Un festival inclusivo che valorizza il territorio

Tutti gli appuntamenti di Atmosfere sono a ingresso libero, scelta che conferma la vocazione inclusiva del progetto e la volontà di avvicinare alla cultura un pubblico ampio e trasversale. Il legame con il territorio si rafforza anche grazie alle convenzioni con strutture locali, che permettono di abbinare agli spettacoli esperienze di enogastronomia e ospitalità nel borgo, con sconti dedicati in enoteche, ristoranti e strutture ricettive.

Il Sindaco Angelo Pizzigallo sottolinea come Atmosfere sia ormai diventato un evento di riferimento per l’intera Regione Lazio, capace di celebrare il legame tra arte e natura e di valorizzare la bellezza di Anguillara Sabazia e l’identità del suo territorio. Sostenuta dalla Regione Lazio e dal Comune di Anguillara Sabazia, la manifestazione si configura come un progetto integrato di valorizzazione culturale e turistica, con ricadute positive anche sul piano economico.

Foto: Ufficio Stampa