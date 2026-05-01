Dal 3 all’8 giugno 2026 Venezia ospita la Venice Climate Week: sei giorni, oltre cento speaker e un forum globale dedicato al Pianeta Acqua tra arte, scienza, diplomazia climatica e nuove alleanze rigenerative.

Dal 3 all’8 giugno 2026 Venezia torna a essere laboratorio internazionale di diplomazia climatica con la seconda edizione della Venice Climate Week – Planet Aqua, Planet Peace, sei giorni di incontri, performance e tavoli di lavoro dedicati al futuro del Pianeta Acqua. Oltre cento speaker tra scienziati, artisti, amministratori e attivisti animeranno sette location diffuse in città, trasformandola in un ecosistema civico in dialogo costante con la crisi climatica.

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Nata da un’idea del giornalista Riccardo Luna e curata insieme a Sara Roversi (Future Food Institute) e Cristiano Seganfreddo (Flash Art), la manifestazione, organizzata dal Future Food Institute, è attività ufficiale della United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development e si propone come piattaforma di cooperazione tra scienza, politica, finanza, cultura e società civile.

Venezia laboratorio vivente per il Pianeta Acqua

La scelta di Venezia come sede non è casuale: città d’acqua per eccellenza, fragile ed esposta ma al tempo stesso resiliente, incarna l’equilibrio instabile tra vulnerabilità e capacità di trasformazione. Dopo il debutto del 2025, che ha visto nascere la Venice Water Declaration e la Blue Communities Task Force, la Venice Climate Week 2026 compie un cambio di scala, puntando a ripensare il pianeta proprio a partire dall’acqua come infrastruttura fondamentale del XXI secolo.

Tra le sedi principali figurano la Casa di The Human Safety Net alle Procuratie, Ocean Space, Università IUAV di Venezia, CNR – Biodiversity Gateway e Arsenale, Teatro Goldoni, Fondazione Giorgio Cini, Casa Sanlorenzo, il centro SEA BEYOND – UNESCO a San Servolo e Fabbrica H3 all’ex Chiesa Santi Cosma e Damiano alla Giudecca, in un vero e proprio network urbano dedicato alla transizione ecologica.

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Tra arte, scienza e diplomazia climatica

Il programma si articola lungo tre assi intrecciati: Planetary Knowledge, dedicato alla co-produzione di conoscenza tra ricercatori e giovani; Civic Imagination, che attraverso pratiche artistiche e dispositivi narrativi restituisce all’acqua una dimensione culturale e simbolica; Regenerative Alliances, tavoli di lavoro e summit ad alto livello per co-progettare nuove forme di cooperazione tra città, istituzioni e attori pubblici e privati.

La giornata inaugurale del 3 giugno, alla Casa di The Human Safety Net, mette a fuoco il costo dell’inazione climatica con gli interventi istituzionali di Alberto Stefani e Andrea Sironi, la voce dell’attivista indiana Licypriya Kangujam, un momento artistico con Marianne Mirage e la keynote di Jeremy Rifkin sulla Water Declaration. Tra performance e talk, la settimana intreccia filosofia e musica con Canto d’Acqua di Telmo Pievani e Cristiano Godano, le serate dei Sanlorenzo Talks con Hunter Lovins e Giulia Foscari, fino alle riflessioni sulla blue economy di Gunter Pauli e dei rappresentanti di Intesa Sanpaolo, One Ocean Foundation e L’Oréal.

Planet Aqua Forum e ruolo dell’arte nella crisi climatica

Dal 5 giugno l’attenzione si concentra sull’acqua come infrastruttura critica, con gli interventi di Kaveh Madani, Jeremy Rifkin e il panel Venice 2100 dedicato al futuro della laguna. In parallelo, allo IUAV si lavora su adattamento e governance delle Blue Communities, mentre la sessione Food for Climate esplora i sistemi alimentari come leva di mitigazione e giustizia climatica.

Il 6 giugno, all’Ocean Space, l’arte diventa dispositivo di consapevolezza con un programma realizzato insieme a TBA21: dall’Overview Effect raccontato da Ersilia Vaudo Scarpetta alle riflessioni sul capitale rigenerativo con Paul Polman e Giovanna Melandri, fino alla conversazione The Queens of the Deep: A Vision for Planet Aqua tra Sylvia Earle e Rosalba Giugni sulla tutela degli oceani. Chiudono la giornata la performance sonora Tech Rider di Chiara Luzzana e un focus su Art for Climate con Cristiano Seganfreddo, Paolo Naldini e Francesco Stocchi.

Il culmine della Venice Climate Week 2026 arriva il 7 e 8 giugno con il Planet Aqua – World Blue Community Forum tra CNR, Arsenale e Fondazione Giorgio Cini, dove sindaci, istituzioni, scienziati e imprese lavorano a task force internazionali e a una roadmap condivisa per la governance dell’acqua. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani vengono assegnati i Planet Aqua City Awards alle città che stanno sperimentando modelli replicabili di adattamento e rigenerazione, mentre una riflessione finale di Andrea Rinaldo e una serie di lectio e incontri diffusi, tra cui quella di Timothy Beatley allo IUAV, accompagnano la chiusura di una settimana pensata per trasformare il dialogo in azione concreta.

Foto: Ufficio Stampa