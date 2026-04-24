Dal 20 aprile 2026 il Brand Center adidas di Via del Corso a Roma si trasforma con le illustrazioni di Claudia Locurcio. Il 4 maggio l’evento ‘Serve the Night’ celebra tennis, arte e community.

L’energia del tennis invade Roma con una nuova attivazione firmata adidas, che dal 20 aprile 2026 trasforma il Brand Center di Via del Corso in un luogo dove sport, arte e stile si incontrano. Il progetto nasce in concomitanza con la stagione tennistica internazionale della capitale e punta a coinvolgere la community in un’esperienza immersiva dedicata agli appassionati.

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Protagonista visiva dell’iniziativa è l’illustratrice italiana Claudia Locurcio, chiamata a interpretare la dinamicità e l’eleganza del tennis attraverso un linguaggio grafico riconoscibile. Il risultato è un ambiente che dialoga con l’iconografia del gioco e con l’identità urbana della città, trasformando il Brand Center in un vero punto di riferimento per chi vive il tennis anche fuori dal campo.

Illustrazioni 3D, terra rossa e architettura romana

La ricerca artistica di Claudia Locurcio prende forma in una serie di disegni 3D che animano le vetrine del Brand Center di Via del Corso e si estendono idealmente per le strade della città. Le stesse grafiche diventano elemento di personalizzazione dei capi, grazie a esclusive patches create per l’occasione e applicabili ai prodotti acquistati in store, per portare con sé un segno concreto dell’esperienza.

All’interno, l’allestimento richiama in modo diretto il mondo del tennis: una scenografica pallina brandizzata adidas di 1,5 metri di diametro diventa il fulcro di un’area dedicata, mentre rimandi ai campi in terra rossa e riferimenti all’architettura romana costruiscono un racconto visivo che lega sport e territorio. Il Brand Center si configura così come uno spazio immersivo in cui il visitatore è invitato a entrare letteralmente in campo.

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Serve the Night: una serata per la community del tennis

Il momento clou dell’attivazione è il 4 maggio 2026, quando il Brand Center di Via del Corso 132 ospita Serve the Night, una serata esclusiva dedicata alla community dei tanti amanti del tennis. A partire dalle ore 19:30, lo store si anima con un DJ set e con la presenza dei Global Ambassador adidas, che dialogheranno con il pubblico rendendo l’incontro un’occasione di confronto diretto con i protagonisti del brand.

La serata prevede attività pensate per coinvolgere attivamente i partecipanti: dai quiz a tema tennis ai mini-tornei di ping-pong, fino alla possibilità di ricevere gadget e ricordi esclusivi. Tra questi, palline da tennis autografate, patch in edizione limitata e pins collezionabili, che trasformano l’esperienza in un momento da portare con sé anche dopo la chiusura dell’evento.

Con Serve the Night e con la trasformazione del Brand Center di Via del Corso, adidas rinnova il proprio impegno nel creare momenti che vadano oltre la semplice performance sportiva. L’attivazione romana si propone come un ponte tra sport, creatività e cultura urbana, rafforzando il legame con la città e con una community che vive il tennis come stile di vita, dentro e fuori dal campo.

Foto: Ufficio Stampa